Đạo diễn ‘Squid Game 2’ giải thích việc chọn diễn viên vướng bê bối tình dục

Trước khi lên sóng, Squid Game 2 (Trò chơi con mực 2) gây tranh cãi trong một thời gian dài về việc lựa chọn dàn diễn viên mới. Hai trong số những ngôi sao bị phản đối là T.O.P (Choi Seung Hyun), cựu thành viên Big Bang, và nam diễn viên Oh Dal Su. Người đầu bị kết án tù treo về tội sử dụng cần sa, người sau lại vướng cáo buộc quấy rối tình dục.

Đến nay, khi phim đã phát hành được một thời gian (kể từ 26/12/2024), phản ứng của công chúng Hàn Quốc vẫn rất dữ dội. Nhiều người còn tuyên bố không xem phim dù nó gây sốt toàn cầu.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tuyên bố mời T.O.P và Oh Dal Su đóng phim là vì họ phù hợp với nhân vật. Ảnh: Yonhap.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 2/1, đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã chia sẻ suy nghĩ về tranh cãi này.

“Về mặt pháp lý, không có vấn đề gì và tôi không có thẩm quyền để phán đoán mức độ nghiêm trọng của các sự cố. Vụ án của Oh Dal Su đã kết thúc mà không có cáo buộc nào được đệ trình. Vì anh ấy đã xuất hiện trong các tác phẩm khác, nên tôi tự hỏi liệu việc chọn anh ấy có đáng bị chỉ trích như vậy không. Tôi tin rằng sự kết hợp của họ sẽ tạo ra sự cộng hưởng. Oh Dal Soo là diễn viên mà tôi đã muốn hợp tác từ lâu. Tôi cảm thấy vai diễn này rất hợp với anh ấy. Quyết định của tôi dựa trên sự tương thích với nhân vật, chứ không phải để hỗ trợ cho sự trở lại của anh ấy”, ông Hwang giải thích.

Về phản ứng của cư dân mạng, nhà làm phim 7X cho rằng không có tiêu chuẩn rõ ràng trong cách nhìn nhận vấn đề của từng người. Một số người có thể nêu lên quan ngại, trong khi những người khác bỏ qua.

Ông Hwang theo dõi bình luận từ khán giả và nảy sinh cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, ông tôn trọng quyết định của người xem, không có ý áp đặt hay thanh minh.

T.O.P thủ vai Thanos, cựu rapper nghiện ngập, trong Squid Game 2.

Vào năm 2018, Oh Dal Su phải đối mặt với các cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục trong thời gian tham gia đoàn kịch Yeonhee Street vào thập niên 1990. Thời điểm đó, phong trào #MeToo phát triển mạnh mẽ khiến nam diễn viên chịu sự tấn công dữ dội từ công chúng.

Sau đó, Oh Dal Su thừa nhận hành vi sai trái, đưa ra lời xin lỗi công khai và rút khỏi bộ phim truyền hình My Mister của tvN. Vụ án khép lại mà không cần điều tra do hết thời hiệu khởi tố.

Trong khi đó, T.O.P bị kết án vào năm 2017 vì hút cần sa tại nhà riêng vào năm 2016 khi đang làm cảnh sát nghĩa vụ. Anh bị tuyên phạt 10 tháng tù giam và 2 năm án treo.

Chia sẻ của ông Hwang làm nổ ra cuộc thảo luận mới trên diễn đàn trực tuyến. Đa số ý kiến tỏ ra thông cảm với T.O.P. Họ cho rằng cựu thần tượng không mắc phải tội lớn, đã phải trả giá cho hành vi của mình và không tái phạm trong thời gian dài.

Ngoài ra, không ít người hâm mộ quốc tế chỉ trích người Hàn Quốc quá cực đoan, chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của người khác mà không cho họ cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

Ngược lại, khán giả khắt khe hơn với Oh Dal Su. Theo nhiều bình luận, một người có quá khứ quấy rối tình dục không đáng được bảo vệ.

Oh Dal Su đóng vai thuyền trưởng Park, mặt ngoài giúp đỡ phe chính diện tìm kiếm tung tích nơi tổ chức Squid Game, nhưng lại lén lút phá hoại.