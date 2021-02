Đàm Vĩnh Hưng diện áo dài hình Hoài Linh, Lệ Quyên đi khắp 3 miền làm MV Tết

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 17:29 PM (GMT+7)

Đây cũng là một lời chúc đầy ý nghĩa của Mr. Đàm trước thềm năm mới 2021.

Tối 8/2, Đàm Vĩnh Hưng đã cho ra mắt MV “Mùa xuân ơi”, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Nam ca sĩ đã khoác “chiếc áo mới” cho ca khúc này bằng một sự đầu tư đặc biệt cho từng khung hình, từng bộ cánh. Được biết, “ông hoàng nhạc Việt” đã di chuyển khắp những địa điểm nổi tiếng trên cả nước để thực hiện MV này. Điểm sơ qua có thể thấy đó là Hà Nội với vườn đào Nhật Tân, Hồ Gươm, cầu Long Biên; Đà Nẵng với cầu Rồng, cầu tình yêu; Hội An với những bờ tường vàng, nhà cổ, mái ngói rêu phong và cuối cùng là TP.HCM với cầu Sài Gòn, Nhà văn hoá Thanh Niên, chợ Bến Thành.

Đàm Vĩnh Hưng đi khắp những địa danh nổi tiếng trên cả nước để thực hiện MV "Mùa xuân ơi"

Nói về ý tưởng để thực hiện MV gấp rút trong những ngày cuối năm này, Đàm Vĩnh Hưng muốn thu hết tất cả những cảnh đẹp của đất nước đang vào những ngày xuân với đến khán giả bằng MV “Mùa xuân ơi”. “Mỗi khi nghe “Xuân xuân ơi xuân đã về” là nhà nhà người người đều thuộc, nó là những giai điệu báo hiệu xuân sắp đế,n nên Hưng muốn làm MV này để vừa nghe giai điệu quen thuộc, rộn ràng, con người, cảnh vật đã đang độ vào xuân. Tất cả mọi thứ đang vào lúc đẹp nhất.”, Đàm Vĩnh Hưng nói thêm.

Thời điểm Đàm Vĩnh Hưng thực hiện MV này là lúc dịch Covid-19 đã được kiểm soát, ngành du lịch cũng đã có những tín hiệu khởi sắc khi nhiều địa điểm đã bắt đầu có khách du lịch tham quan trở lại như Hội An. Nam ca sĩ mong muốn những hình ảnh đẹp này sẽ kích thích nhu cầu đi lại của mọi người trong tương lai khi không còn dịch. Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Hưng check in ở những địa điểm nổi tiếng để mọi người càng để ý, càng muốn đến để ngành du lịch có cơ hội gượng dậy sau những đợt dịch liên tiếp. Hiện tại tình hình dịch đang rất nguy hiểm, nhưng Hưng hi vọng rằng, khi những khó khăn đã qua đi, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, chúng ta sẽ có những chuyến đi mới, những khởi đầu mới”.

Hình ảnh người dân Hội An đã trở lại nhịp sống bình thường trong MV của Đàm Vĩnh Hưng

Một điểm đặc biệt trong MV này chính là 2 chiếc áo dài do chính nhà thiết kế Ivan Trần và Thuỷ Nguyễn dành tặng riêng cho Đàm Vĩnh Hưng. Trong số đó có một chiếc áo dài rất đặc biệt, hội tụ đầy đủ hình ảnh những gương mặt nghệ sĩ thân thiết với giọng ca “Xin lỗi tình yêu” như Hoài Linh, Minh Tuyết, vợ chồng Cẩm Vân – Khắc Triệu, Lam Trường, Lệ Quyên…

"Ông hoàng nhạc Việt" diện áo dài in hình Hoài Linh và các nghệ sĩ đi khắp 3 miền làm MV

Nam ca sĩ cho cho hay, với những gì vốn đã quen thuộc như ca khúc “Mùa xuân ơi”, những cảnh đẹp khắp 3 miền thì vẫn phải có một số điểm nhấn nhá đặc biệt. Việc diện một thiết kế với đầy đủ những hình ảnh gương mặt đồng nghiệp thân thương càng thêm khẳng định tình cảm tốt đẹp của Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ.

Ngoài việc thực hiện MV thì nam ca sĩ cũng xem đây nhưng một chuyến du lịch đặc biệt, tổng kết lại một năm tuy vất vả, khó khăn vì dịch Covid-19, nhưng ở đâu cũng ánh lên niềm vui khi xuân về, người người nhà nhà đều mong đợi những điều tốt đẹp sắp đến.

