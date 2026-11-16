Cựu sao nhí xinh đẹp tự nhận rơi vào cảnh vô gia cư, mất toàn bộ tiền tiết kiệm vì bị lừa đảo

Cựu sao nhí Trung Quốc Aria Jin Zihan, 27 tuổi, gây chú ý khi tiết lộ cô bị lừa lấy hết tiền tiết kiệm, mất giấy tờ tùy thân và rơi vào cảnh không có nơi ở.

Zihan từng được gọi là "nữ thần tượng xinh đẹp" nhờ ngoại hình nổi bật. Tháng 4/2025, cô bất ngờ tuyên bố rời khỏi làng giải trí, khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh một phụ nữ được bắt gặp tại trung tâm thương mại trên Xiaohongshu, đồng thời đặt câu hỏi liệu người này có phải Zihan hay không.

Sau đó, Zihan xuất hiện trong phần bình luận và xác nhận người trong ảnh chính là mình. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ rằng chỉ vài ngày trước đó, bản thân buộc phải ngủ ngoài đường và đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Cô đề nghị người đăng xóa những bức ảnh này.

Vài ngày sau, Zihan tiếp tục đăng tải bài viết, kể về những sự việc mà cô cho là nguyên nhân khiến mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Theo lời Zihan, vài năm trước, một người đã tiếp cận cô, tự nhận quen biết gia đình cô. Người này dần chiếm được lòng tin và trở thành bạn thân của cô. Tuy nhiên, sau đó, Zihan phát hiện người này hoàn toàn xa lạ và bị cho là được cử đến để thao túng mình. Cô cũng cho rằng một số người bạn khác có liên quan đến sự việc.

"Tôi thực sự quá ngốc. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn dễ dàng tin tưởng người khác" - Zihan viết.

Zihan khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe hình ảnh cạo trọc đầu vào năm ngoái.

Cô cho biết nhiều lần bị lấy mất đồ đạc cá nhân, trong đó có toàn bộ số tiền mình sở hữu. Không chỉ vậy, Zihan cáo buộc bản thân bị lừa đến một thành phố xa lạ và bị đánh cắp hộ chiếu.

"Bây giờ tôi muốn về nhà nhưng hộ chiếu cũng bị lấy mất" - cô viết, đồng thời bày tỏ sự tức giận với những người mà cô cho là đã gây ra sự việc.

Trong một bài đăng khác, Zihan cho biết trước đây cô từng bị bỏ thuốc và ngộ độc nghiêm trọng. Tình trạng sức khỏe khi đó khiến cô chỉ có thể ngủ trên ghế suốt 4 ngày. Cô cáo buộc một người chưa được xác định danh tính đứng sau những sự việc này.

Những cáo buộc của Zihan hiện chưa được xác minh.

Trước những chia sẻ trên, nhiều cư dân mạng khuyên cô trình báo cảnh sát, đồng thời mong gia đình sớm can thiệp và hỗ trợ.

Zihan bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 6 tuổi, tham gia các cuộc thi tài năng và biểu diễn vũ đạo. Cô được chú ý rộng rãi khi tham gia chương trình Youth With You 2 năm 2020. Tuy nhiên, cô không giành được suất debut trong nhóm nhạc nữ chiến thắng THE9.

Sở hữu gương mặt nổi bật và chiều cao 1,72m, năm 2023, Zihan gia nhập nhóm nhạc nữ Trung Quốc NAME.

Tháng 4/2025, cô tuyên bố giải nghệ. 4 tháng sau, Zihan tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi đăng ảnh bản thân gầy đi rõ rệt và cạo trọc đầu.

Tháng 1 năm nay, cô gây tranh cãi khi đăng ảnh chụp màn hình cho thấy đã chặn ca sĩ Trung Quốc Cai Xukun (Thái Từ Khôn). Bài đăng còn kèm lời bài hát có tên Big Liar và biểu tượng giơ ngón tay giữa.

Phía phòng làm việc của Thái Từ Khôn sau đó lên tiếng cho biết hai người chỉ từng gặp nhau khi ghi hình một chương trình năm 2020, không có quan hệ cá nhân.

Zihan cho biết cô bị một người khác dẫn dắt, thao túng hành động nhưng không tiết lộ danh tính người này.

Trong buổi phát trực tiếp hồi tháng 4, Zihan tiếp tục cáo buộc cô từng bị lừa tiêm khoảng 40-50 mũi chất không rõ thành phần vào mặt cách đây 3 năm, với lý do điều trị mụn trứng cá.

Cô cho rằng những mũi tiêm này khiến mình bị đau đầu dữ dội mỗi khi từ chối thực hiện một số yêu cầu. Cơn đau được cho là đã khiến cô tự làm tổn thương bản thân trong 3 lần.

Ngoài ra, Zihan cáo buộc điện thoại và hoạt động sinh hoạt của cô tại nhà bị theo dõi, đồng thời có người cố tình khiến cô bị nhìn nhận là không ổn định về tâm lý.

Cô khẳng định những trải nghiệm trên xuất phát từ sự thao túng của người khác, không phải do mắc chứng trầm cảm.