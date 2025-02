Cuộc đời tựa như phim của Từ Hy Viên trước khi qua đời đột ngột

Từ Hy Viên (Đại S) qua đời ở tuổi 48

Sáng 3/2, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin minh tinh Từ Hy Viên (Đại S) qua đời ở tuổi 48. Thông tin này được MC Từ Hy Đệ - em gái của nữ diễn viên - xác nhận.

Thông qua người đại diện, MC Từ Hy Đệ đau buồn xác nhận: "Trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình chúng tôi đã có chuyến du lịch Nhật Bản. Chị gái của tôi vì mắc phải bệnh cúm nặng và viêm phổi, đã mãi rời xa chúng tôi.

Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được làm người thân của chị. Chị yêu dấu, chúc chị ra đi bình an. Em sẽ luôn yêu chị và nhớ về chị mãi mãi".

Từ Hy Viên sở hữu nhan sắc trẻ trung.

Được biết trước khi qua đời, lần cuối cùng Từ Hy Viên xuất hiện công khai là vào ngày 25/1 khi cô cùng chồng - DJ Koo tham dự tiệc mừng của con gái nhà sản xuất phim Hoa dạng. Lúc này, theo một số người cùng tham gia, nữ minh tinh hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất thường.

Sau khi hay tin Từ Hy Viên qua đời chồng cũ của cô là Uông Tiểu Phi lại gây tranh cãi. Cư dân mạng phát hiện Uông Tiểu Phi đổi ảnh đại diện tài khoản Douyin sang màu đen (động thái thường để tưởng nhớ người đã khuất). Nhưng sau đó không lâu, chồng cũ Từ Hy Viên lại đổi ảnh đại diện thành bức ảnh chụp với con gái. Netizen chỉ trích Uông Tiểu Phi là kẻ giả tạo, đã từng gây nhiều đau khổ cho Từ Hy Viên và con trai nhưng giờ lại tỏ ra là người chồng cũ tử tế, người cha thương con.

"Mọi người hãy nhớ việc Uông Tiểu Phi làm hôm nay. Truyền thông Đài Loan đưa tin Đại S (Từ Hy Viên) qua đời. Uông Tiểu Phi đổi ảnh đại diện thành nền đen. Bây giờ anh ta chuyển lại thành hình chụp với con gái. Lúc sống thì lừa dối, thích đóng kịch. Trương Lan (mẹ chồng cũ) và Uông Tiểu Phi đã bắt nạt Đại S và khiến hai mẹ con khốn khổ. Điều này (việc thương tiếc) thực sự có thể xảy ra sao?". một cư dân mạng bức xúc chia sẻ.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi công bố ly hôn vào tháng 10/2021 sau hơn 10 năm chung sống, hai con sống cùng cô tại Đài Loan. Cuộc ly hôn của hai người diễn ra không êm đẹp với nhiều lần kiện tụng, đấu tố. Từ Hy Viên tố chồng có nhiều hành động bạo lực, lăng nhăng, ngoại tình khiến cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ. Cô cũng cho biết bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi, biết chuyện con trai ngoại tình nhưng làm ngơ, thậm chí qua lại với nhân tình của con trai.

Từ Hy Viên là một trong những ngôi sao có đời tư được công chúng đặc biệt quan tâm. Vào năm 2011, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Đại S kết hôn cùng Uông Tiểu Phi sau 49 ngày hẹn hò. Từ đó, nữ nghệ sĩ hạn chế xuất hiện, tác phẩm cuối cùng mà cô tham gia là "Tay đua" và "Croczilla" ra mắt năm 2012.

Vợ chồng Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có 1 con trai và 1 con gái. Năm 2021, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Sau 3 tháng "đường ai nấy đi", Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) - bạn trai cũ từ hơn 20 năm trước, nhưng không tổ chức đám cưới.

Từ Hy Viên (thứ 3 từ phải) trong bữa tiệc ngày 25/1. Ảnh: Weibo

Hai năm trở lại đây, ngôi sao xứ Đài hiếm xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tiếp xúc với truyền thông, lui về sống kín tiếng bên hai con và ông xã người Hàn.

Đáng chú ý, cuộc chiến ly hôn giữa cô và Uông Tiểu Phi gây ồn ào dư luận suốt thời gian dài khiến người đẹp chịu nhiều mệt mỏi, áp lực.

Đấu tranh với bệnh tật

Từ Hy Viên được cho là có bệnh nền động kinh và bệnh tim. Cô sảy thai 2 lần. Cô từng suýt chết trên bàn phẫu thuật sau khi rơi vào tình trạng hôn mê khi sinh nở.

Năm 2017, Từ Hy Viên từng ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bệnh tim, lên cơn co giật do động kinh.

Khi sinh con trai vào năm 2016, nữ diễn viên bị lên cơn động kinh và mất nhịp tim, tạm ngừng thở trong một thời gian, gần như chết trên bàn phẫu thuật. Năm 2018, cô ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do cảm lạnh kéo dài.

Nữ diễn viên bị sảy thai lần đầu vào năm 2011 và lần thứ 2 vào năm 2018. Ngôi sao nổi tiếng mang thai đứa con thứ 3 nhưng phát hiện phôi thai đã ngừng phát triển, buộc phải bỏ thai.

Đầu năm 2024, DJ Koo từng tiết lộ sức khỏe của nữ nghệ sĩ 7X không tốt và anh luôn ở bên chăm sóc vợ.

DJ Koo đăng ảnh đón năm mới bên Từ Hy Viên hôm 31/12/2024.

Nữ diễn viên đa tài

Từ Hy Viên, hay còn biết đến với nghệ danh Đại S, bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi cùng em gái Tiểu S, thành lập nhóm nhạc nữ S.O.S.

Năm 1996, hai chị em bắt đầu làm MC cho các chương trình nổi tiếng như Tôi đoán tôi đoán tôi đoán đúng, Giải trí 100%... và vụt sáng thành sao.

Năm 2001, Từ Hy Viên gây ấn tượng với vai chính trong Vườn sao băng - một trong những bộ phim truyền hình đình đám của Đài Loan, đồng thời giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Chung.

Trong những năm hoạt động showbiz, Từ Hy Viên được mệnh danh là "báu vật quốc dân". Cô gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn trở thành hình mẫu lý tưởng nhờ vóc dáng gợi cảm, thần thái cuốn hút và làn da trắng mịn.

Thời kỳ hoàng kim, Từ Hy Viên từng phát hành sách làm đẹp mang tên "Beauty King" năm 2005. Sách được tái bản 7 lần, số lượng bán ra hơn 800.000 cuốn.

Trang ETtoday nhận định, Từ Hy Viên là người "đàn bà thép" trong showbiz Hoa ngữ. Cô có cá tính mạnh mẽ, táo bạo và liều lĩnh. Trong tình yêu, Từ Hy Viên cuồng nhiệt, đưa ra quyết định dứt khoát, bất ngờ. Vì thế, các mối duyên của nữ diễn viên tốn không ít giấy mực của truyền thông.