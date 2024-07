Con gái Lý Á Bằng - Vương Phi lên bàn mổ chỉnh tật sứt môi, hở hàm ếch

Gần đây, con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng cập nhật bức ảnh lên bàn phẫu thuật trên mạng xã hội, thu hút cuộc thảo luận sôi nổi. Một số người đoán rằng đây "là chương cuối cùng của cuộc phẫu thuật sứt môi và vòm miệng". Trước đó, Lý Yên đã hoàn thành ba ca phẫu thuật sứt môi và vòm miệng.

Lý Yên trên giường bệnh. Ảnh: Weibo

Trong ảnh được đăng, Lý Yên nằm nhắm mắt trên giường bệnh và đeo mặt nạ dưỡng khí. Cô đeo khung cố định ở chân sống mũi, kéo dài đến trán và được dán băng dính tại cằm. Cùng với bức ảnh, cô viết dòng chia sẻ, ý nói con thuyền nhỏ đã vượt qua thử thách, gian nan.

Lý Yên đã được điều trị chứng "sứt môi và hở hàm ếch" từ khi sinh ra. Sau khi điều trị, bệnh nhân sứt môi, hở hàm ếch như cô vẫn gặp khó khăn trong việc nói rõ ràng và phát âm. Ngoài những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, cô còn phải đối mặt với thử thách khi bị chê bai, đàm tiếu từ nhiều người. Là con người nổi tiếng, Lý Yên càng bị quan tâm. Dù vậy, cô gái sống lạc quan, tích cực, thường chia sẻ nhiều hình ảnh lên mạng xã hội.

Diện mạo của Lý Yên gần đây. Ảnh: Weibo

Lý Yên năm nay 18 tuổi, là con của Vương Phi, Lý Á Bằng - hai ngôi sao tên tuổi của Hong Kong và Trung Quốc. Cô sinh ra thiệt thòi vì hở hàm ếch nhưng tuổi thơ được cha mẹ bao bọc, chị gái yêu thương. Vì con bị căn bệnh này, vợ chồng Lý Á Bằng từng lập quỹ để hỗ trợ những trẻ em thiệt thòi tương tự.

Dưới sự hỗ trợ của cha mẹ, Lý Yên trải qua nhiều ca phẫu thuật để lấy lại khẩu hình bình thường. Từ 2019, cô sang Thụy Sĩ, học tại một trường quốc tế. Dưới sự đầu tư tài chính của bố mẹ, cuộc sống của Lý Yên thoải mái. Cô tiêu tiền phóng tay, nhiều lần sắm đồ tới trăm nghìn tệ.

Lý Yên (váy xanh) khi còn nhỏ...

... và ở tuổi thiếu nữ. Ảnh: Weibo

Lý Á Bằng - bố Lý Yên, là ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ với nhiều phim như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ... Sau khi ly hôn Vương Phi, anh lập gia đình với người mẫu, diễn viên Hải Hà Kim Hỷ, hiện có một con gái. Anh làm ăn thua lỗ, hiện nợ nần.

Vương Phi là ca sĩ nổi tiếng Hong Kong, tên tuổi gắn với nhiều ca khúc tên tuổi Eyes on me, No Regrets... Sau khi ly hôn Lý Á Bằng, cô quay về với người yêu cũ Tạ Đình Phong, hiện hạnh phúc bên nhau.

(Theo Sinchew)

