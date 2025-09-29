Ca sĩ Duy Mạnh từng được hứa trả 30 tỉ đồng để quảng cáo cho web cờ bạc

Duy Mạnh được trả 30 tỉ đồng để quảng cáo cho nhà cái

Ca sĩ Duy Mạnh được trả 30 tỉ đồng để quảng cáo cho nhà cái

Khi nhóm Ngũ Hổ Tướng bị cơ quan chức năng phạt vì quảng cáo cho trang web cờ bạc, cá độ, cư dân mạng tìm ra khá nhiều trường hợp ca sĩ Việt từng biểu diễn phục vụ trong các chương trình do web cờ bạc, cá độ tổ chức. Trong số nhiều ca sĩ được nhắc đến, có ca sĩ Duy Mạnh.

Trước sự "réo gọi" của cư dân mạng, ca sĩ Duy Mạnh thẳng thắn thừa nhận, bản thân anh từng nhận được rất nhiều lời mời của các web cá cược với thù lao khủng.

Thậm chí "có lúc, một web cá cược dám đồng ý với mức thù lao 30 tỉ đồng để tôi tham gia dự án của họ". Anh kể, tính anh thích "trêu người" nên nhiều lúc cũng giỡn "nhây" với người khác. Khi nhận được lời mời hợp tác và cũng xác định được đây là quảng cáo vi phạm pháp luật nên anh đã có ý không tham gia.

Nhưng phía web cá cược ra sức mời chào, anh nói đại thù lao quảng cáo của anh bây giờ phải 30 tỉ. Ngỡ đưa ra con số ngất ngưởng ấy thì trang web nọ sẽ bỏ ý định mời chào. Nhưng không "họ đồng ý luôn với hàng loạt kế hoạch quay MV và nội dung của MV. Tôi không nghĩ họ chịu chơi đến thế" - ca sĩ Duy Mạnh cho biết.

Trước sự chịu chi của trang web nọ, ca sĩ Duy Mạnh phải nói thẳng lời từ chối và nhận về hồi đáp "thấy đưa ra con số tưởng đồng ý rồi, lắm chuyện". Kể lại câu chuyện vui của bản thân, ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận "cám giỗ là có thật và nếu không tỉnh táo, ai cũng dễ dính bẫy".

Duy Mạnh từ chối tiền tỉ dù mùa dịch khó khăn

Dù khó khăn, anh vẫn từ chối tiền tỉ

Ca sĩ Duy Mạnh kể thêm, thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, ai cũng rơi vào tình trạng khó khăn. Anh cũng vậy. Thời điểm đó, cũng có công ty game cá độ nhờ anh post bài quảng cáo lên facebook với mức thù lao cả tỉ đồng.

"Lúc đấy, khó khăn quá tôi nghĩ hay cứ liều. Cùng lắm bị chửi thôi vì đầy đứa nó quảng cáo có sao đâu. Cùng lắm thì đóng phạt hay mất trang cá nhân, tính ra vẫn lời. Nhưng nghĩ lại, anh thấy chẳng nên làm cái chuyện vi phạm ấy. Biết sai mà cứ làm mới đáng tội. Nghèo tí mà sạch mới đáng nể" - ca sĩ Duy Mạnh khẳng định.

"Nhiều nơi mời tôi, có nơi mời làm từ thiện, trả hàng tỉ đồng. Họ nói sẽ bỏ ra mấy trăm triệu đồng để tôi đứng ra làm từ thiện, chỉ cần tôi đem theo băng rôn có gắn logo quảng cáo. Tôi nói rõ không làm" - Duy Mạnh cho hay.

Duy Mạnh nói anh không cổ xúy cho những trò may rủi. Mỗi khi nhận được lời mời quảng cáo, anh từ chối khi nghe đến từ cờ bạc.

Ca sĩ Duy Mạnh nói anh không quảng cáo cờ bạc

Trong một chương trình biểu diễn ở casino Campuchia phục vụ kiều bào, ca sĩ Duy Mạnh bị chỉ trích là hát cho web cờ bạc. Anh nói, tôi được mời biểu diễn phục vụ kiều bào và đơn vị tổ chức trong casino nên việc họ quảng cáo là chuyện của họ.

Tôi chỉ phục vụ cho kiều bào. Vì ý nghĩa chương trình phục vụ kiều bào ăn tết mà năm đó tôi nhận mức catse còn thấp hơn bình thường nữa. "Trong buổi diễn ở casino, tôi còn hát bài "Kiếp đỏ đen" khuyên mọi người đừng cờ bạc nữa mà. Tôi chỉ phục vụ khán giả chứ không liên quan đến bất kỳ nhãn hàng nào" - anh kể.

Hồi tháng 9, Duy Mạnh cho hay được được một đơn vị quảng cáo mời, hứa mở quỹ tài trợ khoảng 100-200 triệu đồng, để quyên góp cho bà con khó khăn. Duy Mạnh nhận số tiền này và thay mặt hỗ trợ cho bà con.

Phía quảng cáo gợi ý Duy Mạnh nhận tiền hỗ trợ để rồi viết bài "bóc phốt" theo hướng họ muốn thuê anh làm PR nhưng anh lại lấy danh nghĩa từ thiện. Ý tưởng quảng cáo ngược này được đưa ra để tạo hiệu ứng truyền thông. Đáp lại, nam ca sĩ nói: "Tôi không quảng cáo cờ bạc".