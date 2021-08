"Cỗ máy kiếm tiền" xinh đẹp, hứa hẹn trở thành tỷ phú USD tiếp theo của Hollywood

Đây là lý do minh tinh 45 tuổi được đánh giá sẽ sớm thành tỷ phú USD quyền lực ở Hollywood.

Theo SCMP, Reese Witherspoon sẽ bán công ty truyền thông Hello Sunshine của mình cho công ty cổ phần tư nhân Blackstone Group. Thỏa thuận vừa được công bố trị giá lên tới khoảng 900 triệu USD, củng cố vị trí một trong những nữ doanh nhân thành công nhất Hollywood của sao nữ 7X. Khi chính thức hoàn tất thương vụ chuyển nhượng công ty sản xuất cũng là lúc Reese Witherspoon sẽ nối tiếp siêu sao nhạc RnB – Rihanna, bước lên hàng tỷ phú Hollywood với khối tài sản cán mốc hơn tỷ USD.

Gia nhập showbiz khi còn khá trẻ, Witherspoon đã có chặng đường dài từ ngôi sao điện ảnh tuổi teen thành nữ diễn viên bom tấn Hollywood đình đám. Bên cạnh đóng phim, cô còn giữ nhiều vai trò khác, bao gồm cả doanh nhân, người sáng lập câu lạc bộ sách và chủ sở hữu dòng quần áo Draper James. Kết quả, cô đã xây dựng được đế chế của riêng mình cũng như tích lũy khối tài sản đáng ghen tị trong quá trình này.

Theo Forbes, Witherspoon hiện có trong tay khoảng 400 triệu USD. Hãy cùng xem tất cả nguồn thu nhập khác nhau mà “cỗ máy kiếm tiền khủng” xứ Hollywood “bỏ túi” được.

Ngôi sao màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ

Màn thể hiện đột phá của Witherspoon với vai học sinh trung học Annette Hargrove trong phim lãng mạn dành cho tuổi teen Cruel Intentions đã mang về thù lao 250.000 USD (Khá ổn ở thời điểm đó) và cả sự chú ý dành cho nữ diễn viên.

Nhưng phải đến thành công của Legally Blonde, cô mới trở thành siêu sao toàn cầu - và mức cát-xê cũng tăng vọt lên hàng triệu USD. Cô kiếm được 15 triệu USD cho vai diễn trong Legally Blonde 2: Red, White & Blonde và 12,5 triệu USD cho vai chính trong phim hài lãng mạn Sweet Home Alabama năm 2002.

Thù lao cao ngất ngưởng như vậy đã trở thành tiêu chuẩn để Witherspoon đóng chính trong các tác phẩm tiếp theo như Four Christmases và đặc biệt là Walk the Line – bộ phim đã giúp cô đoạt giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 2016, cô chuyển sang lĩnh vực truyền hình, điều hành sản xuất và diễn xuất trong Big Little Lies - và được báo cáo mang về ít nhất 1 triệu USD mỗi tập. Trong The Morning Show của Apple TV, cô còn kiếm được nhiều hơn thế, với 1,2 triệu USD/tập.

Bà trùm công ty truyền thông

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Witherspoon còn là một nữ doanh nhân có tầm nhìn xa. Năm 2000, cô thành lập công ty truyền thông đầu tiên Type A Films với nỗ lực sản xuất các phim chất lượng dành cho phụ nữ trẻ. Sau đó, công ty này trở thành Pacific Standard và cuối cùng là Hello Sunshine thông qua nhiều lần sáp nhập thành công.

Nhờ khả năng tạo ra những câu chuyện ấn tượng, công ty sản xuất của cô đã mang đến nhiều tác phẩm phòng vé thành công, được giới phê bình đánh giá cao như Gone Girl, Wild, Little Fires Everywhere và The Dry.

Hello Sunshine điều hành một số công ty con, bao gồm câu lạc bộ sách trực tuyến Reese’s Book Club và hiện dựa trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, có hơn 2 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram.

Nhiều đầu sách yêu thích của câu lạc bộ đã trở thành sách bán chạy nhất và về sau còn được chuyển thể thành phim do Hello Sunshine sản xuất, khiến một số người so sánh cô với huyền thoại Oprah Winfrey.

“Cá kiếm” từ kinh doanh thời trang và bất động sản

Cùng với đó, Witherspoon đã thêm dòng quần áo may sẵn mang tên Draper James vào danh mục kinh doanh của mình, ngay lập tức nó đã nhận được 10 triệu USD tài trợ từ Forerunner Ventures và 2 nhà đầu tư khác sau khi ra mắt vào năm 2015.

Người đẹp 45 tuổi cũng “bội thu” nhờ làm đại sứ thương hiệu cho một số công ty bao gồm Amyris’s Biossance, Crate & Barrel, Elizabeth Arden và Avon. Chưa kể, trong vài năm qua, cô đã thu về lợi nhuận lớn từ một số khoản đầu tư bất động sản.

Chẳng hạn, Witherspoon được cho là đã bán trang trại Malibu với giá 6,7 triệu USD cuối năm 2020, kiếm được gần nửa triệu USD sau khi sở hữu nó chỉ trong một năm. Hiện sao nữ từng đoạt giải Oscar được cho sở hữu một số bất động sản khác, bao gồm cả ở quê hương Nashville, cũng như ở Tennessee, Malibu và Bahamas.

