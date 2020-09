Điều ít biết về nữ diễn viên gốc Việt vượt qua kỳ thị trở thành sao Hollywood

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 04:35 AM (GMT+7)

Kelly Marie Trần là minh chứng cho nỗ lực vượt qua những bình luận tiêu cực bị khinh miệt.

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 là một diễn viên người Mỹ gốc Việt. Cô tham gia trong một số bộ phim ngắn, phim truyền hình, phim điện ảnh. Tác phẩm giúp cô được chú ý nhất là Star Wars: Jedi cuối cùng – tập thứ 8 của series phim Chiến tranh giữa các vì sao. Mới đây nhất, cô xác nhận tham gia lồng tiếng cho bộ phim Raya And The Last Dragon (tựa Việt: Raya và Rồng thần cuối cùng).

Dự án Raya và Rồng thần cuối cùng được Disney công bố lần đầu tiên tại sự kiện D23 Expo 2019 tại Mỹ. Bộ phim được lấy bối cảnh vương quốc Kumandra huyền bí, nơi có một nền văn minh cổ xưa tôn thờ loài rồng. Kumandra được tạo nên từ năm bộ tộc khác nhau và đang bị đe dọa bởi những thế lực hắc ám vì loài rồng thiêng bảo vệ vương quốc này đã dần biến mất. Raya, với sứ mệnh của một nữ chiến binh, đã lên đường tìm kiếm con rồng cuối cùng để cứu lấy vương quốc của mình. Ban đầu vai lồng tiếng cho nhân vật chính Raya vốn được trao cho Cassie Steele – diễn viên, nhạc sĩ người Canada gốc Philippines. Tuy nhiên, mới đây hãng Disney xác nhận vai nữ chiến binh Raya sẽ do nữ diễn viên Kelly Marie Trần đảm nhận lồng tiếng.

Kelly là người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair. Cô sinh ra tại California, Mỹ, có bố mẹ là người Việt Nam. Khi mới sang Mỹ, bố mẹ cô là những người lao động chân tay. Bố cô làm việc ở Burger King (cửa hàng thức ăn nhanh) trong khi mẹ cô phụ việc ở nhà tang lễ.

Để có thể trở thành một diễn viên được chú ý ở Hollywood, Kelly Marie Trần đã phải đấu tranh với sự khinh miệt kỳ thị người da màu. Từ ngày nhỏ cô đã bị bạn bè xa lánh khiến cô tự ti, sống thu mình. Khi lên trung học, Kelly vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Cô sớm tốt nghiệp Đại học với tấm bằng cử nhân.

Niềm đam mê nghệ thuật thôi thúc cô gái gốc Việt tham gia các hoạt động tại nhà hát kịch địa phương, tham gia trong những video đăng tải trên mạng và bắt đầu từ vai phụ trong phim ngắn. Cô đóng trong web series Ladies like us (2013).

Trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, Kelly đóng vai một thợ máy có nhiệm vụ sửa chữa máy móc, sau đó gia nhập phe kháng chiến. Những tưởng hào quang đến với nữ diễn viên gốc Việt nhưng cô lại phải trải qua một thời gian bị áp lực tâm lý nặng nề. Đó là do một nhóm cực đoan của bộ phim này để lại những bình luận xúc phạm, miệt thị màu da của Kelly. Các diễn viên của Star Wars đã lên tiếng ủng hộ Kelly trước vụ tấn công của một bộ phận khán giả nhưng sự việc vẫn khiến cô gái gốc Việt khóa hết mọi tài khoản mạng xã hội.

Sau sự việc, cô vắng bóng một thời gian trên màn ảnh, tới tháng 12/2019 cô mới tái xuất trong phần phim của Star Wars: The Rise of Skywalker. Sự trở lại này nhận được ủng hộ lớn từ ê-kíp phim, đồng thời cho thấy tinh thần của Kelly tốt hơn rất nhiều.

Ngôi sao gốc Việt với nụ cười rạng rỡ trên thảm đỏ chứng minh nghị lực vượt qua những điều thị phi, xứng đáng là một "nữ chiến binh".

