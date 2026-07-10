Phương Nam “Mưa đỏ” liên tục phải "hành xác" vì vai diễn, từ giảm 15kg đến tăng 10kg rồi lại ép cân cấp tốc

Phương Nam liên tục phải "hành xác" vì vai diễn

Không chỉ sẵn sàng cạo đầu để quay một phân cảnh ngắn thay vì dùng kỹ xảo, diễn viên Phương Nam còn liên tục thay đổi ngoại hình với cường độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong chưa đầy một năm, nam diễn viên trải qua nhiều lần tăng - giảm cân liên tiếp để đáp ứng yêu cầu của từng nhân vật, cho thấy sự hy sinh và tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Bức ảnh chụp Phương Nam và đạo diễn Đặng Thái Huyền trong hậu trường quay "Mưa đỏ" cuối năm 2024 tại Quảng Trị. Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành vai diễn trong Mưa đỏ, vào tháng 1/2025, Phương Nam khiến nhiều người bất ngờ khi giảm từ 78kg xuống chỉ còn 63kg (15kg). Sự thay đổi mạnh mẽ này giúp anh hóa thân thành một người lính gầy gò, khắc khổ giữa chiến trường với vẻ ngoài chân thực nhất. Tuy nhiên, khi cơ thể chưa kịp hồi phục sau quá trình ép cân kéo dài, nam diễn viên đã ngay lập tức bước vào dự án mới Tận hiến.

Đến tháng 7/2025, để vào vai Đỗ Chiến – một điệp viên Bắc Việt có thể lực tốt, vóc dáng rắn rỏi và tràn đầy sức sống, Phương Nam tiếp tục bước vào hành trình thay đổi hình thể. Chỉ trong thời gian ngắn, anh tăng gần 10kg, từ 63kg lên 73kg bằng chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt.

Không chỉ thay đổi cân nặng, diễn viên Phương Nam còn quyết định cạo đầu để thực hiện một phân cảnh nhỏ của phim thay vì sử dụng kỹ xảo hậu kỳ. Với nam diễn viên, sự chân thật của nhân vật luôn được đặt lên hàng đầu dù điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh hình ảnh cá nhân.

Phương Nam liên tục phải ép cân để hóa thân vào các nhân vật. Ảnh: FBNV

"Dù bộ phim Tận hiến đã kết thúc nhưng nhìn lại hành trình mình vừa đi qua, Phương Nam vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi khi được hóa thân thành Đỗ Chiến – một chiến sĩ tình báo, sống cuộc đời lặng thầm, cân não của những người anh hùng giấu mặt là một trải nghiệm không thể nào quên.

Đây có lẽ cũng là bộ phim thử thách bản thân nhiều nhất khi liên tục phải biến hóa qua rất nhiều thân phận khác nhau: từ một chiến sĩ công an, rồi đến ông bán thuốc, cậu đánh giày, nhà sư, cho đến một đặc vụ... Mỗi một mảnh ghép nhân vật là một bài toán khó mà bản thân phải nỗ lực giải mã. Một hành trình dài rong ruổi đầy sương gió từ Hà Nội, Thanh Hóa cho đến nước bạn Lào cuối cùng đã hái được quả ngọt, đó chính là sự đón nhận của khán giả", Phương Nam chia sẻ.

Ngay sau khi phim Tận hiến đóng máy, diễn viên Phương Nam gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tháng 10/2025, anh lại bước vào giai đoạn ép cân cấp tốc, đưa cân nặng từ 73kg xuống còn khoảng 65kg để phục vụ các hoạt động quảng bá Mưa đỏ, đồng thời chuẩn bị ngoại hình phù hợp cho một dự án MV mới.

Hành trình thay đổi cơ thể của nam diễn viên vẫn chưa dừng lại. Đến tháng 12/2025, khi nhận vai Tôm Hùm trong bộ phim Trùm sò, Phương Nam tiếp tục tăng cân lên khoảng 75kg. Song song với việc “độ” lại hình thể, anh còn dành nhiều thời gian luyện võ cường độ cao nhằm đáp ứng những phân cảnh hành động của bộ phim.

Chỉ trong chưa đầy một năm, cơ thể của Phương Nam liên tục thay đổi theo chuỗi 63kg lên 73kg, rồi xuống 65kg, rồi lại lên 75kg. Đằng sau những con số ấy không chỉ là sự biến động về cân nặng mà còn là cả một quá trình kỷ luật, kiên trì và chấp nhận đánh đổi vì nghệ thuật.

Phương Nam với vai Tôm Hùm trong phim "Trùm sò". Ảnh: FBNV

Việc liên tục tăng rồi giảm hàng chục kilogram trong thời gian ngắn vốn là thử thách không nhỏ đối với bất kỳ diễn viên nào. Thế nhưng, với Phương Nam, mỗi lần thay đổi ngoại hình đều xuất phát từ mong muốn mang đến hình ảnh chân thực nhất cho nhân vật.

Nam diễn viên quan niệm rằng, điều quan trọng không phải là duy trì một ngoại hình đẹp hay ổn định, mà là sẵn sàng thay đổi bản thân để mỗi vai diễn đều có đời sống riêng, thuyết phục khán giả bằng sự chân thực trên màn ảnh. Chính tinh thần dấn thân ấy đã trở thành dấu ấn trong hành trình làm nghề của Phương Nam.

Phương Nam may mắn có vợ là người đồng hành

Diễn viên Phương Nam sinh năm 1993 tại Thanh Hóa. Anh từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bắt đầu sự nghiệp với những vai diễn nhỏ trong các sitcom, phim ngắn… trước khi gây chú ý với vai Binh Tư trong phim điện ảnh Cậu Vàng (2021).

Phương Nam cùng vợ và con gái. Ảnh: FBNV

Năm 2025 là năm rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Phương Nam khi vai Tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ trở thành hiện tượng phòng vé, mang về cho anh cơn mưa lời khen và giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam 2025.

Nói về cơ duyên đến với vai Tạ trong phim Mưa đỏ, Phương Nam tâm sự: "Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án vu vơ nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng hai thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi".

Nhân duyên kỳ diệu của Phương Nam với vai diễn Tạ chính là việc anh cảm giác mình rất giống ông nội. Theo nam diễn viên xứ Thanh, ông nội của anh là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, anh muốn được tham gia Mưa đỏ như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.

Sinh ra trong gia đình có nhiều mất mát do chiến tranh gây ra nên Phương Nam rất yêu hai chữ hòa bình. Nam diễn viên sinh tâm sự: "Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được là một phần của Mưa đỏ, góp phần truyền tải, truyền được những giá trị, thông điệp đẹp đẽ tới trái tim của tất cả mọi người. Tôi hy vọng, thông qua phim, ngoài tôi thì tất cả mọi người biết được rằng để có được nền hòa bình như bây giờ, cha ông ta đã đánh đổi những gì".

Hiện Phương Nam đang có một gia đình hạnh phúc, với một cô gái nhỏ. Vợ anh là bạn đồng môn, từng tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

“Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình”, Phương Nam chia sẻ thêm.

Chính nhờ vợ luôn đồng hành và thấu hiểu nên Phương Nam trải lòng anh thoải mái cống hiến cho nghề. Anh cũng hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê với điện ảnh của mình.