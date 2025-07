Phim 'Sắc, giới' vào top phim gợi cảm nhất thế kỷ 21

Đánh giá về tác phẩm ra mắt năm 2007, nhóm tác giả trên IndieWire nhận định: "Mặc dù cốt truyện của Sắc, giới (Lust, Caution) tập trung vào điệp vụ nội gián đầy mưu mô, cách bộ phim khai thác sự phức tạp trong ham muốn và cảm xúc của con người là điều khiến bộ phim trở nên vượt trội. Những màn 'va chạm' gây chấn động cảm xúc trước khi dẫn tới cái kết bi thảm. Phim không hề né tránh giai điệu u buồn, nhưng những ký ức về mối tình giữ cho phim sức hút mãnh liệt đến tận phút cuối".

Sắc, giới dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Ái Linh, lấy bối cảnh Thượng Hải và Hong Kong thập niên 1930-1940. Cô sinh viên Vương Giai Chi (Thang Duy đóng) nhận nhiệm vụ nội gián, tiếp cận đặc vụ Dịch Mạc Thành (Lương Triều Vỹ đóng) để sát hại anh. Dịch tiên sinh là đặc vụ của chính phủ bù nhìn tại Hong Kong, do Nhật Bản dựng lên để chiếm đóng Trung Quốc. Giả làm người tình của họ Dịch, Giai Chi đến một ngày nhận ra đã rung động trước người đàn ông này. Cả hai lừa dối nhau và lừa dối chính mình trong cuộc đấu trí của chính trị và tình yêu.

Thang Duy và Lương Triều Vỹ trong 'Sắc, giới'.

Khi ra mắt, Sắc, giới gây ấn tượng với loạt cảnh "nóng" bạo liệt, hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Thang Duy nhiều lần nude trên màn ảnh. Phim thắng 8 giải thưởng tại Liên hoan phim (LHP) Kim Mã, Đài Loan 2007, trong đó bao gồm "Phim xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho Lương Triều Vỹ, "Diễn viên mới xuất sắc" cho Thang Duy. Phim vào đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Giải thưởng Quả cầu vàng, Giải thưởng Phim của Viện Hàn lâm Anh. Ngoài ra, tác phẩm nhận nhiều đề cử khác.

Nhập vai trùm bán nước, Lương Triều Vỹ làm khán giả say mê bằng ánh mắt giàu cảm xúc, thể hiện hình ảnh người đàn ông vừa tàn ác vừa nhiều cô đơn. Sánh vai bên anh, Thang Duy từ cô sinh viên thuần khiết đầu phim "lột xác" thành người đàn bà gợi cảm, đánh mắt sắc, tô son đỏ, khoe sắc vóc nở nang. Là phim điện ảnh thứ hai của Thang Duy, Sắc, giới đưa cô trở nên nổi tiếng nhưng cũng khiến cô bị "phong sát" một thời gian ở Trung Quốc.

Thang Duy có nhiều khoảnh khắc gợi cảm trong phim.

Ngoài Sắc, giới, đạo diễn Lý An có phim Ngọa hổ tàng long cũng trong danh sách 53 phim gợi tình nhất thế kỷ, đứng thứ 50. Thang Duy có thêm phim Quyết tâm chia tay ở vị trí 46, Lương Triều Vỹ còn có hai phim: 2046 đứng thứ 47 và In the Mood for Love xếp thứ 7. Một số tác phẩm gây chú ý trong danh sách này gồm: Atonement xếp thứ 53, Casino Royale ở vị trí 45, Brokeback Mountain đứng thứ 23, The Handmaiden xếp thứ 6...

Danh sách 53 bộ phim gợi tình hay nhất thế kỷ của IndieWire mang tính quốc tế, với các bộ phim đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo IndieWire, hiếm có khoảnh khắc điện ảnh nào in sâu vào tâm trí khán giả tốt hơn một cảnh sex xuất sắc. "Chúng có thể gây sốc, khơi gợi cảm xúc, hoặc đơn giản là nắm bắt được vẻ đẹp con người theo cách điện ảnh. Cảnh sex không nhất thiết phải định hình bộ phim, nhưng chúng thường là những phân cảnh bạn nhớ nhất", tờ này đánh giá.