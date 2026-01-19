Chuyện lần đầu kể về hoàn cảnh ra đời ca khúc "Thưa Đảng" đang tạo viral của ca sĩ Anh Tú

Ngọn nguồn cảm hứng để Anh Tú sáng tác ca khúc "Thưa Đảng"

Ca sĩ Anh Tú vừa hoàn thành xong ca khúc Thưa Đảng nhằm bày tỏ tình cảm của mình đối với Đảng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ca khúc này đã được Anh Tú thể hiện trong chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng diễn ra hôm 16/1 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Ca sĩ Anh Tú thể hiện "Thưa Đảng" trong chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" hôm 16/1. Ảnh: NVCC

Thưa Đảng được Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của nam nghệ sĩ đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, Bắc - Nam chung một lòng. Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hi sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

Ca sĩ Anh Tú nói rằng, "Thưa Đảng" là ca khúc anh sáng tác với tất cả niềm tự hào của một người con đất Việt. Ảnh: NVCC

Đây được xem như một dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Anh Tú khi anh lựa chọn thể hiện tiếng nói của một nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Trước đó, Anh Tú đã cho ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác hòa vào niềm vui chung của các đại lễ A50 - A80 của đất nước: Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình...

“Đây là bài hát Anh Tú viết bằng những gì mình cảm nhận được từ cuộc sống hôm nay – một niềm tự hào rất thật của người con đất Việt được sống trong hòa bình”, Anh Tú chia sẻ.

Ca sĩ Anh Tú nói việc sáng tác các bài hát về Tổ quốc, về đất nước là vinh dự và cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với Dân Việt, ca sĩ Anh Tú nói rằng, anh xem việc sáng tác các bài hát về Tổ quốc, về đất nước là vinh dự và cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Trong lần đầu tiên thể hiện bài hát trên sân khấu Mãi mãi niềm tin theo Đảng, trong một không gian âm nhạc đặc biệt, Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

Nam ca sĩ cho rằng mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

Anh Tú rơi nước mắt khi thể hiện "Thưa Đảng". Ảnh: NVCC

Anh Tú không đặt ra những lời hứa lớn lao trên bước đường làm nghề sắp tới. Thay vào đó, anh chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc. Với anh, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.