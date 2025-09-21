Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Shark Bình - Phương Oanh là cặp đôi hot trong làng giải trí phía Bắc. Mới đây, nam doanh nhân càng được khán giả quan tâm khi Phương Oanh trở lại phim giờ vàng mang tên "Gió ngang khoảng trời xanh". Thân thế lẫn đời tư của chồng Phương Oanh lại được nhiều người tò mò.

Shark Bình được biết đến là một trong những người tiên phong phong trào start-up và bước ra từ chương trình Shark Tank. Hiện tại, anh là người sáng lập kiêm Chủ tịch NextTech Group - một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực điện tử hóa thương mại. Cái tên "Shark Bình" được đông đảo công chúng biết đến khi vị doanh nhân tham gia vào hội đồng đầu tư của chương trình "Shark Tank Vietnam".

Dù không chia sẻ quá nhiều về nhà đẹp, xe sang, song nhiều người vẫn ngầm hiểu Shark Bình có một cơ ngơi hoành tráng, doanh nghiệp nghìn tỷ như thế nên nhà ở cũng "không phải dạng vừa". Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng "cá mập" này mới khoe ảnh dùng xe sang đi chơi, du lịch.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, khối tài sản đáng nể mà anh còn có tổ ấm hạnh phúc bên Phương Oanh. Cặp đôi kết hôn và về chung nhà từ năm 2023. Sau hơn 2 năm chung sống, họ có cặp song sinh trai - gái trong niềm hạnh phúc.

Điều đặc biệt, Shark Bình luôn là người đứng sau hỗ trợ và ủng hộ sự nghiệp của Phương Oanh.

Phương Oanh kể, khi nhận vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Shark Bình đã rất vui. "Anh ấy sướng lắm vì tôi dịu dàng hơn khi được Mỹ Anh "nhập" (vai diễn trong phim). Mỗi lần thấy tôi về nhà trong tạo hình dịu dàng, đằm thắm, anh ấy đều nói: "Ước gì em lúc nào cũng dịu dàng như thế". Phim chưa quay nhưng anh ấy đã hay bảo: "Bao giờ xem phim chắc buồn cười lắm nhỉ vì em ở ngoài đời khác Mỹ Anh lắm", Phương Oanh phấn khởi khoe.

Đóng phim dài tập mất rất nhiều thời gian nhưng Phương Oanh không phải lo lắng quá nhiều vì có chồng hỗ trợ. Cô còn kể bản thân lúc nghỉ ngơi giữa cảnh đã xúc động khi Shark Bình gọi video cho gặp các con. Hành động của anh như tiếp thêm động lực để Phương Oanh cố gắng hơn nữa.

Nói về sự ủng hộ của chồng, Phương Oanh tâm sự: "Anh Bình không chỉ hiểu tình yêu dành cho nghệ thuật của vợ mà còn tin tưởng mọi lựa chọn của tôi. Anh ấy cũng là người hào hứng nhất khi tôi quyết định nhận dự án mới". Trước đó, khi cô khởi động sự trở lại làng giải trí bằng cuộc thi "Bước nhảy Hoàn vũ", Shark Bình cũng là người kề vai sát cánh cùng cô. Anh đưa 2 con đi cùng Phương Oanh vào TP.HCM trong những thời khắc quan trọng để cô vững tin hơn vào quyết định mình đã chọn.