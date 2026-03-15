Chồng cũ lên tiếng bảo vệ Britney Spears sau bê bối bị cảnh sát bắt

Lời bênh vực Britney Spears xót xa của người từng kề vai sát cánh

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên kiêm huấn luyện viên thể hình Sam Asghari đã chia sẻ suy nghĩ cá nhân sau khi vợ cũ Britney Spears vướng vào vòng lao lý. Dù cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài hơn một năm, Asghari nhấn mạnh cả hai đã có gần tám năm gắn bó trọn vẹn. Nam diễn viên sinh năm 1994 bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc dành cho giọng ca "Toxic", đồng thời khẳng định bản thân vô cùng thấu hiểu những khó khăn mà cô từng nếm trải.

Asghari kêu gọi công chúng tôn trọng sự riêng tư của vợ cũ. Anh chia sẻ rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng anh luôn tin tưởng Britney là một người phụ nữ mạnh mẽ, đủ sức vượt qua sóng gió lần này. Chồng thứ ba của "công chúa nhạc pop" cũng chỉ ra rằng nữ ca sĩ từng phải chịu đựng áp lực khổng lồ, bị nhiều kẻ trục lợi trong quá khứ. Việc giới truyền thông liên tục soi mói đời tư càng khiến tình trạng tinh thần của cô thêm phần tồi tệ.

Mối lương duyên của cặp đôi bắt đầu vào năm 2016 khi Sam Asghari đóng vai nam chính trong MV "Slumber Party" của Britney Spears. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm sau buổi ghi hình. Trong khoảng thời gian dài sau đó, Asghari luôn túc trực bên cạnh nữ ca sĩ, đặc biệt là giai đoạn cô đấu tranh chống lại quyền giám hộ khắt khe của gia đình. Anh từng công khai ủng hộ phong trào Giải phóng Britney. Sau khi tòa án chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021, cặp đôi chính thức đính hôn rồi tổ chức đám cưới vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, Sam Asghari đã đệ đơn ly hôn vào năm 2023.

Hiện tại, Sam Asghari đang tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất cùng công việc người mẫu tại Hollywood. Anh vẫn duy trì đam mê thể hình, thường xuyên chia sẻ lối sống lành mạnh trên mạng xã hội. Mỗi khi được hỏi về vợ cũ, anh luôn khéo léo né tránh các chi tiết đời tư, chỉ gửi lời chúc mong cô luôn bình an.

Chuỗi rắc rối bủa vây Britney Spears, biểu tượng nhạc pop đình đám

Sự việc Britney Spears bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 5/3 vì tội lái xe say xỉn đã gây chấn động truyền thông quốc tế. Một số nguồn tin tiết lộ nữ ca sĩ đã khóc rất nhiều tại đồn cảnh sát, liên tục bày tỏ sự hối hận về hành vi thiếu kiểm soát của mình. Cô dự kiến phải ra hầu tòa vào tháng 5 sắp tới. Ngay sau sự cố, người đẹp thế hệ 8X đã tạm thời khóa tài khoản Instagram cá nhân sở hữu hàng chục triệu lượt theo dõi.

Đại diện quản lý của Britney Spears gọi đây là một sự cố vô cùng đáng tiếc. Người này khẳng định nữ ca sĩ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật, đồng thời thực hiện các bước cần thiết nhằm thay đổi lối sống theo hướng tích cực hơn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên chủ nhân giải Grammy vướng rắc rối giao thông. Năm 2008, cô từng bị bắt vì đâm vào xe của thợ săn ảnh rồi bỏ trốn, cộng thêm tội danh lái xe bằng giấy phép không hợp lệ. Hậu quả là nữ ca sĩ phải nộp tiền bảo lãnh, chịu án treo cùng các hình phạt lao động công ích. Những năm tiếp theo, cô nhiều lần bị cảnh sát tuýt còi vì lỗi không mang bằng lái hay giấy tờ bảo hiểm. Gần đây nhất vào tháng 10/2025, Britney từng bị ghi lại cảnh lạng lách nguy hiểm trên phố, vừa dừng đèn đỏ vừa vô tư ăn uống trong ô tô.

Dù đời tư đầy rẫy thăng trầm, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng khổng lồ của Britney Spears đối với nền âm nhạc toàn cầu. Dẫu chưa phát hành thêm album nào kể từ năm 2016, cô vẫn vững vàng góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 của Billboard. Nắm trong tay khối tài sản ước tính 60 triệu USD, nữ nghệ sĩ chuẩn bị bỏ túi thêm khoản thù lao khổng lồ khi cuốn hồi ký "The Woman in Me" được chuyển thể thành phim ảnh. Tuy nhiên, những biến cố pháp lý mới nhất đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tương lai của biểu tượng nhạc pop một thời.

Theo: t/h