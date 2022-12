Chồng Á hậu Phương Nga gây tranh cãi với lời bình luận về Ronaldo và Messi

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Bình An nhận về sự quan tâm của dân mạng với bài đăng dài nói về hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Theo đó, diễn viên “Đừng làm mẹ cáu” cho biết anh thần tượng CR7 nhưng vẫn xuýt xoa trước tài năng của tiền đạo Argentina. “Chẳng cần phải bàn cãi gì nữa, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất sắc nhất của thế giới đương đại, một thiên tài của thiên tài. Xem Messi đá bóng cảm giác như kiểu anh nhảy múa với trái bóng vậy. Xem Messi chơi bóng, tôi thực sự thoải mái để tận hưởng những phút giây giải trí mà môn thể thao vua đem lại”, ông xã Á hậu Phương Nga viết.

Bình An nhiều lần bày tỏ tình yêu với cầu thủ Cristiano Ronaldo

Bên cạnh đó, Bình An cũng bày tỏ tình yêu với Ronaldo. Nam diễn viên chia sẻ, siêu sao 37 tuổi là động lực, tấm gương sáng để anh noi theo, từ phong cách sống, suy nghĩ, sở thích cho đến cả phong cách đá bóng. “Nhờ CR7 mà tôi luôn quan niệm rằng, dù bạn không phải là người đặc biệt nhưng hãy chăm chỉ cần cù, bạn vẫn sẽ thành công. Có người nói, nếu bạn muốn xem kết quả của người thành công hãy xem Messi, còn nếu muốn xem quá trình của người thành công hãy xem CR7. Còn tôi, tôi xem cả hai”, Bình An khẳng định.

Bài viết của diễn viên “Thương ngày nắng về” nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan bóng đá. Bên cạnh những bình luận đồng tình, vẫn có một số ý kiến cho rằng Bình An hơi khập khiễng khi so sánh hai cầu thủ với nhau. Vì cả Ronaldo và Messi đều phải trải qua nhiều sóng gió mới đạt được thành công trong sự nghiệp, chứ không ai thuận lợi từ đầu. “Không có ai sinh ra đã là thiên cả, đều phải có ý chí và khổ luyện không riêng gì anh Bảy”, “Chắc Messi không cố gắng, chắc Messi không luyện tập rồi tự dưng thành công”, “Sao anh lại bảo Messi không phải là quá trình?”, “Tôi nghĩ mọi người hiểu nhầm Bình An rồi, ý anh ấy là một người truyền cảm hứng, một người truyền động lực”...

Trước các bình luận trái chiều, Bình An đã lên tiếng giải thích. Anh cho biết đây chỉ là tâm sự của cá nhân mình. Bản thân anh ngưỡng mộ và sưu tầm cả hai cuốn sách viết về Ronaldo cũng như Messi.

Bình An phân trần trước những ý kiến trái chiều

“Mình không hề có ý định gây tranh cãi vì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Là cầu thủ đá bóng hay là nghề gì đi nữa cũng cần phải khổ luyện, phải chăm chỉ, phải cố gắng nỗ lực. Không ai thành công mà không có mồ hôi và nước mắt cả. Vì vậy, hãy tận hưởng môn thể thao vua thay vì tranh cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt như vậy được không?”, nam diễn viên bày tỏ.

Bình An sinh năm 1993, sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao nổi bật 1,82m. Anh là diễn viên quen thuộc với khán giả trong các bộ phim nổi tiếng như “5S online”, “Thương ngày nắng về”, “Gara hạnh phúc”... và gần đây nhất là “Đừng làm mẹ cáu”. Về đời tư, chàng trai gốc Phú Thọ có chuyện tình đẹp với Á hậu Phương Nga khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bình An trong trận đấu của đội bóng nghệ sĩ

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chong-a-hau-phuong-nga-gay-tranh-cai-voi-loi-binh-luan-ve-ronaldo-va...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chong-a-hau-phuong-nga-gay-tranh-cai-voi-loi-binh-luan-ve-ronaldo-va-messi-1425546.ngn