Choáng với độ giàu có của các cặp đôi làng TikTok, gia thế thuộc hàng "khủng"

Linda Ngô - Phong Đạt

Mới đây, cặp đôi hot TikToker Linda Ngô - Phong Đạt đã tổ chức đám cưới tại một resort hạng sang ở Cam Ranh, Khánh Hòa, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ.

Đám cưới của cặp đôi nhận nhiều lời khen bởi sự đầu tư hoành tráng cùng nhiều gương mặt đình đám góp mặt. Được biết, Linda Ngô đã chuẩn bị đến 4 bộ váy do NTK nổi tiếng thiết kế riêng cho đám cưới.

Đáng chú ý, trước thềm lễ cưới diễn ra, cặp đôi còn đầu tư tổ chức một bữa tiệc sang chảnh trên du thuyền để hội ngộ bạn bè. Từng có khoảng thời gian sinh sống và học tập bên Nga, nhiều bạn bè chung của cả hai cũng dành thời gian bay về Việt Nam để dự đám cưới hai người bạn thân thiết.

Linda Ngô - Phong Đạt sở hữu hơn 5 triệu người theo dõi trên TikTok và gần 800k người đăng ký kênh YouTube. Những video của cả 2 xoay quanh cuộc sống hàng ngày hài hước và loạt tình huống trêu nhau thú vị, lầy lội.

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên với Phong Đạt, Linda Ngô cho biết đối phương là một người vui tính, dễ hòa nhập. Còn với Phong Đạt, Linda Ngô rất xinh xắn và khá trẻ con.

Đặc biệt hơn, cặp đôi cho biết cả hai nên duyên sau một lần “cưỡng hôn”. Linda Ngô chia sẻ: “Mình với anh ban đầu chỉ nói chuyện xem nhau như bạn bè thôi. Một tháng sau, mình về Việt Nam dự đám cưới chị gái, anh Đạt lúc đấy đã tranh thủ… cưỡng hôn luôn. Nhưng thực sự là hai người có tình cảm, có thể cảm nhận rồi. Nhưng cả hai đang ở xa nên chưa có gì đó rõ ràng. Cũng không biết thế nào nhưng đợt về Việt Nam ngày đầu tiên anh đón em là anh cưỡng hôn em luôn”.

Linda Ngô và Phong Đạt là những rich kid chính hiệu. Linda sinh ra trong gia đình kinh doanh khách sạn ở Nha Trang, còn Phong Đạt cũng là thiếu gia với gia thế “không phải dạng vừa”. Thế nhưng cặp đôi này làm nhiều người ngưỡng mộ với tài kiếm tiền của mình. Linda Ngô và Phong Đạt không chỉ kinh doanh thời trang mà còn đầu tư. Trước đó, Linda làm khách sạn cùng gia đình còn Phong Đạt có quán cà phê riêng.

Hiện tại, Linda Ngô và Phong Đạt đang ở một chung cư đắt đỏ tại TPHCM. Cặp đôi cho biết vì còn trẻ nên muốn được trải nghiệm nhiều môi trường sống, khi nào có em bé thì mới mua nhà.

Chia sẻ về thu nhập "khủng" của TikToker, Phong Đạt và Linda cho biết: “Trong trường hợp xây dựng được hình ảnh tốt, những người có khoảng 2 - 3 triệu người theo dõi trên TikTok thì có thể kiếm được 200 - 300 triệu đồng/tháng là bình thường”.

Thời gian trước đó, Linda Ngô và Phong Đạt cũng khiến dân tình trầm trồ khi chia sẻ về chuyến du lịch 9 nước châu Âu như Pháp, Italia, Thuỵ Sĩ, Tây Ban Nha,... Đặc biệt, cặp đôi đã chi hẳn 250 triệu đồng chỉ cho tiền vé máy bay hạng thương gia trong hành trình suốt 13 tiếng. Qua đó đủ hiểu cặp đôi sở hữu khối tài sản 'khủng" như thế nào.

Thủng Long Family

Đứng sau kênh nội dung với 2,3 triệu người theo dõi trên TikTok là cặp vợ chồng trẻ ông Thủng (Trần Tụ Long) và bà Bom (Phan Tuyết Nga). Vợ chồng Thủng Long được khán giả yêu mến qua những clip đặc sắc, hài hước.

Nội dung của kênh Thủng Long Family là những video đời thường với những công việc đơn giản như: chăm con, quét nhà, trốn bé con đi chơi… mang đầy tính giải trí.

Ông Thủng và bà Bom luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi với công. Cặp đôi không chỉ ăn ý trong công việc mà cả tính cách, luôn vui vẻ đã khiến cả hai trở thành một nửa không thể tách rời.

Gần đây, Thủng Long Family là một trong hai đại diện chiến thắng hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng tại TikTok Awards Việt Nam 2022.

Hiện tại cặp đôi đang tập trung vào công việc toàn thời gian là sáng tạo nội dung. Cả 2 cũng đã có một em bé dễ thương được hơn 1 tuổi.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Thủng Long Family cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một mô hình nơi những người khác có tiềm năng và tài năng tương tự có cơ hội được phát triển. Đó cũng là lý do gần đây trong nhiều video của chúng tôi có sự kết hợp với các cặp đôi sáng tạo nội dung khác.”

Hoàng Trox và Changa Lacci

Cũng từ Nga trở về Việt Nam và cũng được nhiều người yêu quý đó là cặp đôi Hoàng Trox (Nguyễn Minh Hoàng) và Changa Lacci (Trần Minh Trang). Cả 2 gây ấn tượng với những clip chân thực về cuộc sống của vợ chồng trẻ như vợ giữ lương của chồng, vợ đòi mua đồ đến việc chồng xin đi chơi với bạn bè. Hiện tại kênh TikTok của cặp đôi đã có hơn 1,8 triệu người theo dõi.

Dù còn rất trẻ nhưng hiện tại họ đã là chủ của chuỗi 7 nhà hàng món ăn Việt tại Nga khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, cả hai quyết tâm khởi nghiệp sau khi ra trường. Thời gian đầu, mỗi người mở một quán ăn riêng nhưng sau khi về chung một nhà, cặp đôi đã quyết định mở thương hiệu chung. Có sự đồng lòng của cả hai vợ chồng cộng với những kinh nghiệm đã có từ trước cặp đôi nhanh chóng phát triển nhanh chóng. Hiện tại Trang Lacci và Hoàng Trox đã về Việt Nam sinh sống. Cả hai quản lý nhà hàng từ xa kết hợp thêm với việc làm sáng tạo nội dung.

Được biết, trước khi kết hôn, cả hai là đôi bạn thân thiết. Lacci còn thường xuyên tìm bạn gái cho Trox. Đến cuối cùng cả hai đã gắn bó suốt 9 năm.

"Bọn mình gặp nhau hằng ngày, đang từ best friend thế nào lại thành best partner luôn. Mình ấn tượng với cặp mắt 1 mí của anh Trox vì thích con trai mắt 1 mí. Anh ấy lại thích mình ở điểm thẳng tính và sự tự do trong cách sống", Trang Lacci chia sẻ.

Khoảng thời gian đầu khi từ bạn thân trở thành người yêu, cả hai đã phải giữ bí mật với gia đình. Sau một thời gian chứng kiến sự chân thành cũng như tình cảm của Trox và Lacci dành cho nhau, 2 gia đình mới dần chấp nhận.

