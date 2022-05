Nữ hoàng 18+ sở hữu khối tài sản khủng, chi cả trăm tỷ để tậu nhà sang

Nữ diễn viên nổi đình nổi đám nhờ đóng phim 18+ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Diệp Tử My – nữ diễn viên người mẫu sinh năm 1966 được đông đảo công chúng biết đến qua các bộ phim 18+: Nhục bồ đoàn, Thánh tình, Liêu trai diễm đàm, Dạ sinh hoạt nữ vương Hà tả truyền kỳ… Với thân hình nóng bỏng, Diệp Tử My nhận được nhiều lời mời đóng phim và trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả những năm 1980 cùng hàng loạt những cảnh phô diễn thân thể táo bạo.

Chỉ trong vòng 5 năm, Diệp Tử My đóng chính trong hơn 30 tác phẩm lớn nhỏ. Trong đó một trong những tác phẩm ghi dấu ấn trong sự nghiệp của cô là tác phẩm “Thánh tình” đóng cặp với Châu Tinh Trì.

Diệp Tử My gây bão với thân hình nóng bỏng vạn người mê.

Ngoài đi diễn, cô còn tham gia đầu tư bất động sản và kiếm được rất nhiều tiền. Đầu năm nay, nữ diễn viên họ Diệp đã bán căn nhà mà cô sinh sống suốt 30 năm và thu về 60 triệu NDT (hơn 200 tỷ đồng). Trước đó, Diệp Tử My đã tậu một căn nhà do cha mẹ cô đứng tên, sau 25 năm cô lại tiếp tục bán với giá 3,73 triệu NDT (hơn 12,9 tỷ đồng). Chính vì chăm chỉ đóng phim cộng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ước tính tổng giá trị tài sản của Diệp tử My lên tới 2,3 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 1994, Diệp Tử My bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Thậm chí có người đã bỏ ra 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) để thuyết phục cô quay lại đóng phim nhưng vẫn bị từ chối.

Diệp Tử My sống cùng bạn trai suốt 26 năm mà không kết hôn.

Sau khi giải nghệ, Diệp Tử My chuyển đến sống cùng bạn trai mà không đăng ký kết hôn suốt 26 năm. Tuy nhiên vào tháng 11 năm 2018, bạn trai cô bất ngờ qua đời và do không đăng ký kết hôn nên Diệp Tử My không nhận được bất cứ tài sản thừa kế nào. Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản mà bạn trai cô để lại sẽ được giao cho con trai của anh ta với vợ cũ. Hiện tại, cựu diễn viên họ Diệp có một sống một cuộc sống giản dị, bình yên bên gia đình.

