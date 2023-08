Chân dung hotgirl xưởng may "châm ngòi" cơn ghen của Hiếu "Làng trong phố"

Bên cạnh các gương mặt quen thuộc từ phần 1 như Doãn Quốc Đam, Đức Hiếu, Duy Hưng, Trần Vân... Làng trong phố có sự xuất hiện của nhiều gương mặt diễn viên mới và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đó, Thoan (Linh Chi) là nhân vật đang gây nhiều ức chế cho người xem.

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài xinh xắn với làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc dài đen cùng vóc dáng cân đối, Thoan được khán giả gọi là "hotgirl xưởng may" nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Thoan và Hoài vốn ở cùng quê, lại cùng một tổ may nhưng mâu thuẫn cứ nảy sinh và ngày càng kéo họ ra xa nhau.

Diễn xuất ấn tượng của Thoan và Hoài trên phim

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Thoan giận Hoài vì không cho cô vay tiền để gửi về quê chữa bệnh cho bố. Trong khi Hoài nghi ngờ mẹ kế của Thoan cố tình bịa chuyện, lấy tiền đánh cờ bạc. Thêm vào đó, vì chồng chưa xin được việc ổn định ở thành phố, Hoài cũng không dám cho bạn vay số tiền "dắt lưng" ít ỏi vì còn đề phòng lúc con ốm đau hoặc gia đình có việc...

Chẳng những thế, sau khi nhìn thấy tấm ảnh Hoài ngã xe được Hùng - quản đốc xưởng nâng đỡ dậy, Thoan đã hiểu nhầm bạn mình là cố tình tiếp cận để lấy lòng cấp trên. Cô còn bóng gió nói Hoài "đừng chơi với dao có ngày đứt tay" và liên tục tỏ thái độ khó chịu, không hợp tác trong công việc khiến Hoài bực mình.

Thoan gõ cửa phòng Hoài, kéo Hoài ra sân rồi mắng xối xả: "Muốn cho cả xóm trọ và tất cả mọi người nhìn thấy cái bản mặt xấu xa của mày "... Nói rồi, Thoan giơ điện thoại có ảnh chụp Hoài và Hùng - cấp trên - khiến Hiếu (Duy Hưng) - chồng Hoài - đỏ mặt vì tức giận.

Trên phim đanh đá, chua ngoa là thế nhưng ngoài đời Linh Chi lại sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và trong sáng. Cô sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Lao động Xã hội. Linh Chi từng đoạt giải Hoa khôi Thanh niên thanh lịch TP. Thái Nguyên năm 2017. .

Thoan là vai diễn đầu tay của cô chạm ngõ phim truyền hình VFC. Chia sẻ với chúng tôi, Linh Chi cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi vào một vai cá tính như Thoan. Ngay ngày đầu tiên quay với chị Vân, chúng tôi đã phải quay cảnh gay gắt với nhau. Có những cảnh quay oneshort vừa đi vừa thoại, trong thời tiết 40 độ nên phải rất tập trung. Quay xong hai chị em ôm nhau xong bảo “Eo ơi, sao ghét nhau thế?". (Cười).

Trong quá trình quay phim, Linh Chi cũng tâm sự, cô phải tập trung để hóa thân vào nhân vật bởi đây là vai diễn khác hoàn toàn với tính cách ngoài đời.

Khi được hỏi về kỷ niệm với các bạn diễn, Linh Chi cho hay: "Trong đoàn tôi được học hỏi nhiều điều từ các anh chị, các bạn diễn viên. Mọi người luôn giúp đỡ, yêu thương nhau và cùng sẻ chia những câu chuyện trong cuộc sống. Tôi ấn tượng và học hỏi được từ chị Vân rất nhiều, ngay từ những ngày đầu quay chị Vân luôn chia sẻ, động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều".

Trước đó, Linh Chi đã tham gia đóng TVC, chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng, chụp lookbook, thi thoảng tham gia một số dự án phim ngắn, sitcom... Nữ diễn viên 10X chia sẻ, nhiều bạn bè và người thân bất ngờ với vai Thoan bởi sự đanh đá, chua ngoa này khác hẳn tính cách ngoài đời của cô.

Nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên ở tuổi 23

Linh Chi còn cho biết thêm, Thoan là cô gái đáng thương, bị mẹ kế lừa gạt, kinh tế gia đình cũng khó khăn. Lúc nào Thoan cũng tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng khi động tới lòng tự trọng, sự tự ái sẽ bị đẩy lên cao và dễ cáu gắt với người khác.

Trước câu hỏi về việc có quan ngại khi lần đầu đóng phim đã vào vai khiến khán giả ghét, liệu có sợ "chết vai" đanh đá, chua ngoa mãi, Linh Chi khẳng định: "Mỗi vai diễn là một màu sắc khác nhau. Là một diễn viên trẻ, tôi mong được thử sức ở nhiều loại vai vì có thử mới biết được mình có thể tiến bao xa. Cũng giống như với vai Thoan - một người luôn được đóng khung vai hiền lành như tôi đã được “lột xác”.

Linh Chi cũng cho biết thêm, thần tượng của cô chính là các thầy, cô giáo đã giảng dạy tại lớp diễn viên VFC 2019, những người truyền lửa cho các thế hệ diễn viên trẻ như NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, NSND Trọng Trinh. Linh Chi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học hỏi và sáng tạo không ngừng qua mỗi vai diễn được giao, để mang đến nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.

