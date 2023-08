Dàn mỹ nhân xinh đẹp xung quanh anh Mến nông dân - "Làng trong phố"

Doãn Quốc Đam được ví như nam diễn viên "tắc kè hoa" của phim Việt khi có thể đảm nhiệm nhiều kiểu vai khác nhau, từ xã hội bặm trợn đến vai diễn hài hước hay có nội tâm chiều sâu tình cảm như trong Người phán xử, Quỳnh búp bê, Thương ngày nắng về, Phố trong làng...

Anh Mến "nông dân" dẫu thừa nhận bản thân "không đẹp trai như Mạnh Trường", cũng chẳng "soái ca như Việt Anh" nhưng lại thường xuyên được đóng cặp cùng nhiều nữ chính xinh đẹp, quyến rũ.

Trong Phố trong làng và Làng trong phố: Đóng cùng Ngô Lệ Quyên dịu dàng

Trong phim, Mến là nhân vật từng bị gọi là Mến "nát" bởi thường xuyên rượu chè bê tha, rồi say xỉn, mắng chửi vợ con. Mỗi lần lên cơn say là Mến lại chửi mắng vợ - Thương (Ngô Lệ Quyên) khiến bà xã anh tổn thương và không ít lần tạm bỏ nhà đi "lánh nạn". Vì những hủ tục của vùng quê nên cô chấp nhận và cam chịu cảnh chồng thường xuyên nhậu say, nhưng bên trong vẫn luôn khát khao ông xã sẽ thay đổi tốt hơn.

Diễn xuất của hai diễn viên dẫu là phụ nhưng ở phần 1 Phố trong làng được khán giả yêu mến, người xem phải cùng đau khổ, cùng hạnh phúc với câu chuyện của nhân vật Thương – Mến. Thậm chí có nhiều nhận xét cho rằng cặp phụ này "cân nguyên" cả dàn diễn viên phần 1.

Ngô Lệ Quyên gây ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu chuẩn nét Á Đông, cùng giọng nói ngọt ngào của người miền Trung. Nữ diễn viên sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh nên vẫn giữ chất giọng quê hương này.

Nhan sắc ngọt ngào của bà mẹ một con

Cùng Quỳnh búp bê sexy quyến rũ

Dẫu chuyện tình của Quỳnh và Cảnh không kết thúc có hậu nhưng khán giả theo dõi phim đều cảm nhận được tình cảm chân thành mà Cảnh "bảo kê" dành cho Quỳnh. Nếu như ban đầu chỉ là trách nhiệm của gã bảo kê, sự đồng cảm thì càng về sau phim, Cảnh đã hi sinh bản thân và nỗ lực mọi thứ để giúp Quỳnh và con trai cô được an toàn.

Chuyện tình mới chớm nở đã phải chia cách của cặp đôi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối

Phương Oanh ngoài đời hay trên phim đều rất xinh đẹp

Cùng Vân Vân trẻ trung xinh xắn trong Thương ngày nắng về

Dẫu là cuộc tình đúng kiểu "chú - cháu" nhưng với lối diễn ăn ý và tự nhiên của Phong (Doãn Quốc Đam) cùng Vân Vân (Ngọc Huyền) nhận được sự đẩy thuyền tích cực từ khán giả.

Vân Vân không sở hữu sự kiêu sa, thông minh và sắc sảo như chị gái Vân Trang (Huyền Lizzie) nhưng nhờ nụ cười rạng rỡ, vẻ trong trẻo và hồn nhiên, nhan sắc người đẹp sinh năm 1997 vẫn ghi điểm mạnh với người xem.

Ngọc Huyền đang là một trong những nữ tân binh ấn tượng của màn ảnh nhỏ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]