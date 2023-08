Vắng Phạm Anh Tuấn, "Làng trong phố" quy tụ những sao nam điển trai này

Là phần 2 của Phố trong làng - đạo diễn Mai Hiền, tập 1 Làng trong phố bắt đầu phát sóng tối 31/7 trên VTV1. Khác với phần 1 kể về cuộc sống của những người dân ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, tính cách và số phận khác nhau, Làng trong phố là câu chuyện về sự kiếm tìm hạnh phúc, về cuộc sống mưu sinh từ làng lên phố của tuyến nhân vật cũ.

Sau lùm xùm phát ngôn trên mạng xã hội, Phạm Anh Tuấn - vai Nam - Trưởng công an xã tạm vắng bóng ở phần 2 này, thay vào đó là nhiều gương mặt cũ và cả những gương mặt "mới toanh".

Mến (Doãn Quốc Đam)

Dù thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng nhờ lối diễn tự nhiên, nhân vật của Doãn Quốc Đam vẫn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Cùng với nhân vật Hiếu (Duy Hưng), bộ đôi Mến - Hiếu hứa hẹn sẽ mang đến cho phim nhiều thú vị và bất ngờ.

Phố trong làng chứng kiến sự thay đổi của Mến - từ gã cục cằn, lì lợm đến người đàn ông chịu thay đổi vì vợ con. Ở những tập đầu phim, Mến được ví như Chí Phèo chính hiệu của xã Tân Xuân: lêu lổng, nát rượu, thường xuyên đánh chửi vợ con khiến vợ sợ hãi phải bỏ ra khỏi nhà.

Sang Làng trong phố, trong khi Hiếu lên thành phố lập nghiệp thì Mến vẫn tiếp tục ở quê cùng vợ con mưu sinh. Tuy nhiên, chuyện bắt đầu từ việc hồ nuôi cá của Mến và Hiếu bị xã thu lại để chuẩn bị mặt bằng xây dựng một nhà máy. Sóng gió và những thay đổi với hai nhân vật bắt đầu từ đây!

Tạo hình của nhân vật do Doãn Quốc Đam thủ vai

Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng. Nam diễn viên có lối diễn tinh tế, tự nhiên và khả năng biến hóa đa dạng cả vai phản diện, chính diện, từ nhân vật Cảnh "bảo kê" trong Quỳnh búp bê, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử cho đến loạt phim như Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Năm 2020, Doãn Quốc Đam nhận được Giải Cánh Diều vàng đầu tiên trong sự nghiệp của anh cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình" qua phim Mê cung.

Hiếu (Duy Hưng)

Trong khi người anh em thân thiết là Mến ở lại quê sinh sống, Hiếu quyết định lên thành phố cùng Hoài bởi cô ý đang là công nhân may. Khi đó, Hiếu suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhanh chóng kiếm được việc làm rồi cả gia đình cũng sớm ổn định. Nhưng khác với suy nghĩ ban đầu của anh: lên thành phố dễ kiếm việc và dễ kiếm tiền. Cuộc sống ở đây cũng khác xa với thôn quê.

Duy Hưng sinh năm 1989. Vài năm trở lại đây, anh liên tục phủ sóng màn ảnh nhỏ trong các bộ phim được đánh giá là “bom tấn” của VFC như vai Hoàng "mặt sắt" trong Người phán xử, công an trong Mê Cung, Đồng trong Mùa hoa tìm lại vẫn là một anh chàng cục súc, thô kệch nhưng ẩn sâu bên trong lại ấm áp, nói ít làm nhiều, sau đó là chàng trai hồn nhiên, đáng yêu trong Gara hạnh phúc.

Trong phần 1 Phố trong làng, Duy Hưng vào vai Hiếu - một anh chàng cục tính, phải đi cải tạo oan mấy năm trời, khi về còn liên tục bị những tên bẩn tính cà khịa, gây rắc rối... Trái với vẻ ngoài cục mịch, Hiếu là đứa cháu hiếu thảo, yêu bà hết mực và cũng là chàng trai chung tình.

Sang phần 2 này, Hiếu đã có con và cùng mưu sinh trên thành phố với vợ là Hoài (Trần Vân) là công nhân may. Dẫu vậy, nơi thành phố nhộn nhịp, sầm suất cũng có nhiều biến động khiến cuộc sống của gia đình nhỏ anh bị ảnh hưởng. Sự xuất hiện của người phụ nữ tên Nhung được coi là tác nhân khiến Hoài nảy sinh nghi ngờ anh không chung thủy...

Tiến Lộc - vai Hùng

Trở lại màn ảnh nhỏ với Làng trong phố, nam diễn viên Tiến Lộc vào vai Hùng. Khác với những nhân vật phản diện ở một số bộ phim trước như 11 tháng 5 ngày hay trong Về nhà đi con, ở Làng trong phố, Hùng được đánh giá là người một tốt. Ban đầu khán giả sẽ thấy nhân vật có phần cục cằn, khó chịu nhưng thực chất bên trong Hùng lại rất ấm áp. Nam diễn viên tếu táo chia sẻ, anh cảm thấy vui vì lần này không còn đóng vai "hãm" nữa rồi.

Tạo hình bảnh bao của Tiến Lộc trong phim

Nam diễn viên Tiến Lộc sinh năm 1986, thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh đoạt giải Nam diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều năm 2013 và từng có thời gian Nam tiến trước khi trở lại miền Bắc tiếp tục nghề diễn. Các bộ phim mà Tiến Lộc tham gia được nhiều khán giả yêu mến như Nhà có nhiều cửa sổ, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn số phận, Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày...

Ngoài đóng phim và đóng kịch, anh còn tham gia đóng MV của một số ca sĩ. Nam ca sĩ đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và hiện đang hạnh phúc viên mãn với cuộc hôn nhân thứ hai bên bà xã xinh đẹp và cậu con trai nhỏ đáng yêu.

Đức Hiếu - vai Đông

Nếu như ở Phố trong làng, các câu chuyện phim xoay nhiều xung quanh tuyến nhân vật chính là các chiến sĩ công an xã do các diễn viên Anh Tuấn, Đức Hiếu, Duy Khánh... thể hiện thì ở Làng trong phố, chỉ duy nhất diễn viên Đức Hiếu là đảm nhiệm vai Đông - công an

Chú công an Đông điển trai và chuyện tình đẹp với Hải "quạt" ở "Phố trong làng"

Theo chia sẻ của đạo diễn Mai Hiền, Đông giờ đã trở thành Trưởng công an xã. Đông sẽ đóng góp vai trò cũng như một phần vào câu chuyện phát triển của phim.

Đức Hiếu có tên đầy đủ là Phùng Đức Hiếu (biệt danh Hiếu Su), sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Anh từng tham gia một số phim như Hồ sơ cá sấu, Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông... nhưng đến Phố trong làng, tên tuổi của anh mới được khán giả chú ý.

