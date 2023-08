Nữ ca sĩ phát hiện camera giấu kín trong phòng khách sạn gây xôn xao

Mới đây, ca sĩ – vũ công Phạm Lịch vừa có chia sẻ gây xôn xao trên trang cá nhân. Theo lời giọng ca 9X, vợ chồng cô ở trong một khách sạn tại Gò Vấp để tiện cho việc đi diễn. Thế nhưng trước giờ lên sân khấu, nữ ca sĩ hốt hoảng khi biết tin phòng bên cạnh phát hiện ra camera giấu kín được lắp trong nhà tắm.

Ca sĩ Phạm Lịch

Cô cảm thấy hoang mang vì không biết phòng mình có gặp tình trạng tương tự hay không. Dù thế, Phạm Lịch vẫn cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn suôn sẻ trước khi về nhà tìm hiểu vụ việc.

Nữ vũ công cho biết cô đã nghe về chuyện khách sạn lắp camera ẩn từ lâu nhưng bây giờ mới trải qua cảm giác này. Cô bày tỏ bản thân đã quá chủ quan bởi không có tâm lý đề phòng khi lưu trú chỗ lạ. Nữ ca sĩ sợ hình ảnh riêng tư của mình bị lan truyền trên mạng xã hội.

Giọng ca Là anh kể, công an đã có mặt tại khách sạn sau khi nhận được tin báo. “Tôi đã ở khách sạn này 3 ngày rồi. Chồng tôi phải mua máy dò tìm camera ngay sau đó”, Phạm Lịch chia sẻ.

Việc các khách sạn, nhà nghỉ có gắn camera ẩn trong phòng vốn không còn quá xa lạ. Kẻ xấu sẽ lấy dữ liệu từ hệ thống máy ghi hình, đăng tải các đoạn clip nhạy cảm của khách hàng với mục đích xấu. Đây là vấn đề mọi người cần phải lưu ý đầu tiên khi thuê phòng.

Ca khúc “Là anh” của Phạm Lịch từng gây bão mạng xã hội TikTok

Phạm Lịch sinh năm 1990, gây chú ý khi tham gia cuộc thi So you think you can dance. Bên cạnh đó, cô cũng ghi dấu ấn trong nhiều gameshow truyền hình như: Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, Quán quân Gương mặt thân quen mùa 8…

Năm 2021, cô lấn sân sang ca hát. Bài hát Là anh được Phạm Lịch chuyển ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Việt trở thành hiện tượng trên TikTok, được các bạn trẻ yêu thích. Thừa thắng xông lên, giọng ca 9X ra mắt một số tác phẩm nhạc Hoa lời Việt tiếp theo là Lạnh lẽo, Ngược dòng... Tuy nhiên, việc hát nhiều ca khúc cover lời Việt từ nước ngoài khiến cô đối mặt với các ý kiến trái chiều.

Về đời tư, cô đã kết hôn với nhà sản xuất Nguyễn Toàn Trung vào năm 2022.

