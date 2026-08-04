Ảnh sao 4/8: Em bé thứ ba nhà Trường Giang - Nhã Phương lộ diện

Nhiều khoảnh khắc của em bé thứ ba nhà Nhã Phương - Trường Giang trong một lần đi tiêm được lan truyền trên mạng xã hội. Lần đầu lộ diện trước công chúng, bé Joy được nhận xét kháu khỉnh, dễ thương và có nhiều nét giống anh trai Hope. Khi sinh con hồi tháng 1, Nhã Phương giấu kín giới tính cũng như diện mạo của bé.

Hoa hậu H'Hen Niê cho con gái Harley tắm nắng ở Phan Thiết và bày tỏ niềm tự hào về làn da nâu từng giúp mình chinh phục danh hiệu Top 5 Miss Universe.

Bé Jimmy - con trai hơn hai tuổi của Phương Oanh - được khen càng lớn càng đẹp trai.

Diễn viên hài Việt Hương được nhận xét trẻ đẹp, khác lạ với kiểu make up cá tính sau khi giảm cân thành công.

Tăng Khánh Chi, bà xã kém 37 tuổi của nghệ sĩ Quang Minh, khoe vẻ gợi cảm với váy hai dây, khoe lưng ong, ngực đầy.

Kỳ Duyên, Thiên Ân thoải mái bày tỏ tình cảm khi du lịch cùng nhau. Hai người đẹp gần đây gây chú ý vì thường xuyên công khai những khoảnh khắc tình tứ.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ khoảnh khắc tình tứ dạo biển và viết: "Hạnh phúc thường bắt đầu từ việc mình ở đúng trạng thái. Khi lòng đủ bình yên, một buổi chiều ngắm biển cũng thấy đẹp, một cuộc trò chuyện bình thường cũng thấy đáng nhớ".

Diễn viên Hương Giang "Cô gái nhà người ta" chiêm nghiệm: "Điều đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là tuổi tác, mà là dám yêu, dám tin và dám bắt đầu".

Diễn viên Hồng Diễm dạo chơi ở cố đô Huế.

Quỳnh Lương tạo dáng nhí nhảnh tại nhà vườn của gia đình chồng.

Ảnh: FBNV