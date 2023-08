Cảnh đánh ghen “Làng trong phố”: Ngã nhẹ một cái đã thủng cả tường

Làng trong phố đang là bộ phim truyền hình dẫn đầu tỷ suất người xem trong khung giờ vàng trên sóng truyền hình VTV. Tiếp nối thành công từ phần 1 mang tên Phố trong làng, phần 2 của phim thay đổi tên gọi vì khai thác cuộc sống của các nhân vật khi từ quê lên phố bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Vợ chồng Hiếu và Hoài lên thành phố bắt đầu lại từ đầu

Cặp đôi chính trong phần 2 là Hoài (Trần Vân) và Hiếu (Duy Hưng). Hai vợ chồng quyết định rời quê lên phố lập nghiệp. Hoài làm nhân viên xưởng may còn Hiếu làm shipper.

Trong tập 10, khi Hiếu đến công ty tìm vợ thì thấy Hùng – sếp ở phân xưởng may – đang an ủi Hoài. Anh không hay biết Hùng vừa cứu vợ mình khỏi tay tên quản đốc “dê xồm”. Nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, dù Hùng đang động viên Hoài bình tĩnh nhưng Hiếu không cần biết chuyện gì xảy ra, đã lao vào đấm Hùng một cú trời giáng, bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Hiếu đến công ty tìm vợ thì thấy Hùng – sếp ở phân xưởng may – đang an ủi Hoài

Hiếu nóng nảy, ghen tuông, lao vào đấm Hùng

Hiếu liên tục ném đồ vào người Hùng, chửi bới, mặc cho vợ can ngăn

Người phải chịu đòn nhiều nhất trong cảnh đánh ghen này chính là nam diễn viên Tiến Lộc thủ vai Hùng. Trong kịch bản, cảnh này được mô tả trong 6 trang giấy. Khi được hỏi “Cảnh quay đó chỉ 1 đúp ăn ngay hay phải quay lại nhiều lần?”, Tiến Lộc cho biết: “Cảnh đó phải quay lại nhiều lần vì có nhiều góc máy khác nhau. Không phải như ngày xưa là cảnh cận, trung, toàn rồi ghép lại với nhau. Bây giờ sẽ quay nhiều góc máy nên khi về dựng có thể thấy hình ảnh chuyển động linh hoạt”.

Diễn viên Tiến Lộc phải quay lại nhiều lần với các góc máy khác nhau ở cảnh bị đánh ghen

“Thực ra đó chỉ là lúc nhân vật của Tiến Lộc đang bênh vực người vợ của cậu Hiếu. Đó là Hoài, cũng là nhân viên cấp dưới của mình vì nhân vật của mình là tổ trưởng tổ may. Hiếu đã hiểu lầm và lao vào đấm tới mức thủng tường. Lúc đó mình không biết bức tường thực ra chỉ là tường thạch cao nên ngã nhẹ một cái đã thủng cả tường”, Tiến Lộc cho biết thêm.

Bối cảnh chật hẹp được thực hiện giữa hai hàng tủ chứa đồ cá nhân của công nhân. Cảnh Hùng bị Hiếu đấm ngã, không những thủng tường mà diễn viên Tiến Lộc còn bị trầy xước cả tay.

Cảnh quay phải thực hiện khoảng 5, 6 lần giữa thời tiết nóng bức. Khi đạo diễn hô “Diễn”, Duy Hưng (vai Hiếu) bất ngờ ném đồ vào người Tiến Lộc khiến anh giật mình, bởi lúc tập hoàn toàn không có bàn bạc trước. Tới những lần quay sau, vì biết bản thân sẽ bị ném đồ vào người nên có cảm giác đề phòng khiến Tiến Lộc không bắt được cảm xúc của lần quay đầu.

Bối cảnh quay chật hẹp, phía sau là tường thạch cao nên khi ngã nhẹ đã thủng cả tường.

Khi được hỏi về điểm giống nhau giữa vai Hùng và Tiến Lộc ngoài đời, nam diễn viên bộc bạch: “Nhân vật Hùng cũng có một chút giống mình ngoài đời. Nhiều người lần đầu khi gặp hay nói mình lạnh lạnh, kiêu kiêu".

Anh nói thêm: "Nhân vật Hùng trong phim này cũng khá khó chịu, cục cằn khó tính, kể cả ốm đau bệnh tật gì không cần biết nhưng phải hoàn thành công việc. Tư duy của cậu ấy hơi cứng nhắc. Tuy nhiên cậu ấy là một người sống tình cảm với em gái. Tất cả đều dành cho em gái. Ngoài công việc ở xưởng may, cậu ấy còn phải đi chạy xe ôm kiếm thêm, cố gắng kiếm tiền để dành dụm lo cho em gái”.

Hùng (Tiến Lộc) là sếp của Hoài (Trần Vân) ở công xưởng may

Tiến Lộc cũng cho biết bản thân anh không hề khó tính trong việc lựa chọn kịch bản. Thời gian qua, anh liên tiếp đảm nhận những vai phụ trong các phim nổi tiếng như Về nhà đi con, Nhà trọ Balanha, Lựa chọn số phận, Lửa ấm, 11 tháng 5 ngày, Hành trình công lý…

Nam diễn viên tâm sự: “Đợt vừa rồi tôi cũng nhận được lời mời một vai diễn phản diện nhưng tôi muốn tạm ngưng vì muốn chọn lựa một tuýp nhân vật khác đi. Bình thường tôi không hề khắt khe với việc chọn kịch bản.

Với Tiến Lộc, mỗi một vai diễn đến với mình là cái duyên. Kể cả vai phản diện nhưng 2 vai khác nhau, mình vẫn diễn ra 2 nhân vật khác nhau. Đấy là màu diễn, cũng là để mình trải nghiệm nhiều hơn”. Anh cũng khẳng định vai Hùng không phải vai phản diện trong phim.

Hùng không phải nhân vật phản diện trong phim

Khi được hỏi về vai trò của bà xã trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Tiến Lộc chia sẻ: “Bà xã hiểu tất cả đều là công việc. Mỗi người một công việc khác nhau. Cô ấy chấp nhận việc ở nhà buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ để chăm sóc cho gia đình còn mình tập trung cho nghệ thuật. Nhiều khi mình đi quay cả tháng mới về. Có khi ngày nào cũng đi từ sáng lúc con còn chưa dậy, đến tối con đã ngủ rồi mới về”.

