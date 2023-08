“Chị đại” K-Pop sắp tới Hà Nội biểu diễn, bỏ qua những kẻ gièm pha

Sau “cơn sốt” từ hai đêm concert của Blackpink tại Hà Nội, loạt tin tức về những sao Hàn rục rịch sang Việt Nam lại tiếp tục khiến fan Việt nóng lòng chờ đợi.

"Chị đại" Jessi sắp sang Việt Nam biểu diễn

Nếu như từ đầu năm tới nay, những sao Hàn sang Việt Nam phải kể đến Blackpink, Super Junior, Aespa, Taeyang (Big Bang), Hyo Yeon (SNSD) thì sắp tới đây, “chị đại” Jessi cũng sẽ có mặt ở Hà Nội vào cuối tháng 8.

Jessi sẽ có lịch trình biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở trường cao đẳng tại Hà Nội vào ngày 31/8 tới. Nữ rapper được mệnh danh “chị đại” K-Pop nức tiếng với những loạt hình thời trang nóng bỏng và các ca khúc cực “cháy” như Zoom, Nunu Nana, Don’t touch me, Cold Blooded, Who Dat B, What type of X…

Nữ rapper được mệnh danh “chị đại” K-Pop với 18 năm hoạt động trong làng giải trí

Jessi sinh năm 1988 tại New York (Mỹ), là một rapper kiêm nhạc sĩ. Cô trở về Hàn Quốc vào năm 15 tuổi và theo đuổi đam mê âm nhạc. Cô ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cùng album Get Up vào năm 2005. Từng tham gia vào buổi thử giọng của SM nhưng Jessi không gia nhập công ty giải trí đình đám này. Hiện tại cô thuộc quản lý của P Nation – công ty của rapper Psy “Gangnam Style”.

Jessi từng trải qua những thất bại mới có được thành công

Cô từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Unpretty Rapstar, Show me your money, Sixth Sense, Real Men, Hangout with Yoo. Ban đầu Jessi có ước mơ là nhà thiết kế thời trang hoặc nghệ sĩ trang điểm. Khi giáo viên nghe thấy giọng hát của Jessi đã khích lệ cô trở thành ca sĩ.

Jessi kết hợp với Uhm Jung Hwa, Lee Hyori và Hwasa (Mamamoo) trong show "Hangout with Yoo"

Là một ngôi sao nhạc rap và hip-hop nổi tiếng, Jessi được nhận xét là người “vượt lên mọi giới hạn của làng giải trí Hàn”. Cô trải qua không ít lần thất bại khi ra sản phẩm âm nhạc, có thời gian từng tạm nghỉ để trau dồi kỹ năng âm nhạc lẫn vũ đạo nhưng chưa bao giờ cô nản chí, vẫn luôn miệt mài phấn đấu. Thị trường âm nhạc Hàn Quốc rất khắc nghiệt và không ai đủ can đảm nói lên những câu “dằn mặt” những kẻ gièm pha người khác như Jessi.

Còn nhớ khi chuyện hẹn hò của HyunA và Dawn nổ ra và bị không ít cư dân mạng phản đối, chính “chị đại” Jessi đã “gây bão” mạng Hàn khi tuyên bố: “Tất cả mọi người đều có quyền hẹn hò. Chúng tôi không phải trẻ con. Có là thần tượng cũng chẳng quan trọng. Cô ấy đủ tuổi để hẹn hò với bất cứ ai cô ấy muốn. Hãy để họ được hạnh phúc”.

Nữ rapper có thời trang phóng khoáng

Jessi cũng chẳng che giấu việc cô phẫu thuật thẩm mỹ. Cô khẳng định bản thân sẽ đọc những bình luận tiêu cực vì “Tôi tự bỏ tiền ra làm, sao phải giấu? Nếu đã nâng ngực rồi, sao không dám nói?”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]