Cận cảnh căn nhà bạc tỷ của nghệ sĩ Vượng Râu và vợ kém 5 tuổi

Căn nhà của vợ chồng nghệ sĩ Vượng Râu nằm trong ngõ nhỏ phố Nguyễn Thượng Hiền. Với diện tích khoảng 40m2, 4 tầng, căn nhà được vợ chồng nghệ sĩ chăm chút "tuy nhỏ nhưng có gu".

Phòng khách nhỏ xinh được trang trí bằng chiếc đèn Tiffany màu xanh và những lồng chim nhỏ.

Trong nhà, nghệ sĩ Vượng Râu dành riêng một góc thiền cho riêng mình. Đó là nơi vợ chồng nghệ sĩ ngồi thưởng trà, sống chậm.

Nghệ sĩ Vượng Râu có sở thích nuôi chim, còn vợ trẻ lại yêu quý những con mèo.

Đây là thú vui tao nhã, giúp nghệ sĩ Vượng Râu thư giãn, cải thiện tâm trạng và kết nối với thiên nhiên.

Những bức tranh đặt riêng mang ý nghĩa về gia đình của nghệ sĩ Vượng Râu.

Nghệ sĩ Vượng Râu tốt nghiệp chuyên ngành kịch hát, đạo diễn của Đại học Điện ảnh Hà Nội. Cây hài được biết đến qua nhiều tác phẩm như Cười cái sự đời, Thầy ra phố, Bắc Nam cùng cười. Năm 2019, nghệ sĩ nhận bằng kỷ lục là người cùng lúc viết kịch bản, đóng và đạo diễn nhiều chương trình nhất Việt Nam.