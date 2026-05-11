Ca sĩ Đình Vũ 'Hạnh phúc thoáng qua' lên tiếng khi bị tố gạ gẫm

Tối 10/5, một người dùng tên T.V trên nền tảng Threads đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn ca -nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ có động thái gạ gẫm mình vào năm 2016.

Nội dung đoạn tin nhắn là: "Cởi ra chụp ảnh anh xem đi, rồi mình kết nhau nha. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?". Khi đó, T.V mới chỉ là học sinh lớp 10. Trong ảnh, tài khoản của Nguyễn Đình Vũ có tick xanh - xác thực tính chính chủ. T.V còn đăng tải video quay màn hình cho thấy đoạn tin nhắn.

Bài đăng hiện đạt gần 20 nghìn lượt thích, hơn 1,5 nghìn bình luận. Một bộ phận khán giả chỉ trích Nguyễn Đình Vũ, song đa số nghi ngờ tính xác thực của lời tố cáo. Vì T.V cho rằng được Nguyễn Đình Vũ tiếp cận sau khi đăng tải hình ảnh đeo khẩu trang, chụp cùng 1 người bạn, nhiều người lập tức thắc mắc về động cơ của nam ca - nhạc sĩ.

Số đông người dùng cho rằng T.V chỉ đang tận dụng sự nổi tiếng của giọng ca sinh năm 1991, để thu hút sự chú ý. "Cởi ra" trong đoạn tin nhắn có thể không mang ý nghĩa gạ gẫm.

Ca - nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ.

Ngay trong đêm, Nguyễn Đình Vũ lên tiếng trên trang cá nhân, công khai hình ảnh toàn bộ cuộc hội thoại gốc, kèm trạng thái: "Xui cho T.V, Đình Vũ đã kịp cap (chụp màn hình - PV) lại trước khi T.V chặn Đình Vũ. Nguyễn Đình Vũ của 2016 thật nổi loạn".

Theo đó, T.V chủ động nhắn tin tiếp cận anh trước, liên tục yêu cầu được kết bạn Facebook. Đa số các tin nhắn của Nguyễn Đình Vũ cũng không quá nhạy cảm.

Sau phản hồi từ chính chủ, số đông khán giả cho rằng bài đăng của T.V cố ý dẫn dắt câu chuyện để gây hiểu lầm. Song, một số người quan điểm, cả hai từng nhắn tin qua lại, việc Nguyễn Đình Vũ có ý định gạ gẫm T.V hay không vẫn chưa được xác nhận.

Dưới bài viết gốc của mình, T.V bình luận rằng bản thân không đồng tính, hiện đã có vợ. Thời điểm đó, anh không có ý định phản hồi tin nhắn của Nguyễn Đình Vũ. T.V đăng tải bài viết vì thấy hài hước, không phải để "bóc phốt" nam ca - nhạc sĩ.

Nguyễn Đình Vũ đáp trả trên trang cá nhân.

Nguyễn Đình Vũ sinh năm 1991, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 15 tuổi. Anh được biết đến qua các ca khúc Lỡ thương một người, Đã từng là tất cả, Khát vọng thượng lưu...

Nguyễn Đình Vũ thành công hơn ở vai trò nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh đứng sau hit Không cảm xúc (Hồ Quang Hiếu), 1 2 3 4 (Chi Dân), Hãy để anh yêu em lần nữa (The Men), Hạnh phúc thoáng qua (Noo Phước Thịnh), album Ký ức của mưa (Bảo Thy), Mơ một giấc mơ (Quang Vinh)...

Dù sở hữu nhiều hit, Nguyễn Đình Vũ chọn đứng sau hậu trường, tập trung sáng tác, sản xuất âm nhạc nên ít được biết đến. Anh hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, đăng tải video phối mới các ca khúc cũ, nhận hàng triệu lượt xem.

Nguyễn Đình Vũ hiện lui về hậu trường, ít đi diễn.