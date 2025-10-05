Trần tình của nữ ca sĩ vay tiền từ ngân hàng và người hâm mộ rồi bỏ trốn

Theo China Times, Trương Nhược Phàm bị phát hiện vỡ nợ sau khi vay ngân hàng, công ty quản lý cũ và người hâm mộ. Đáng nói, nữ ca sĩ khiến dư luận phẫn nộ vì hành động bỏ trốn. Hơn 1 tháng mất tích, ngày 16/8, cô mới chính thức lên tiếng về sự việc này trên trang cá nhân.

Trương Nhược Phàm cho biết trước đại dịch cô vẫn có khả năng tài chính ổn định, có thể lo chi phí cho gia đình và thậm chí hỗ trợ thêm. Cô thừa nhận đã chi tiêu thoải mái vì tin rằng bản thân luôn kiếm được tiền. Tuy nhiên, đại dịch khiến công việc ngưng trệ, thu nhập giảm mạnh trong khi chi phí sinh hoạt và khoản vay gia đình vẫn tăng. Bệnh tình của mẹ và bà ngoại cùng các khoản nợ khiến cô rơi vào vòng xoáy tài chính khó kiểm soát.

Trương Nhược Phàm cũng trình bày hoàn cảnh: "Mẹ tôi là một người vĩ đại. Dù tôi là con riêng của bố với người phụ nữ khác nhưng bà ngoại vẫn chấp nhận và nuôi dưỡng tôi. Chính vì tình yêu này, tôi lại càng muốn thể hiện trước mặt bà rằng mình có năng lực. Trong quá trình đó, tôi đã làm nhiều việc vượt quá khả năng, không chịu nghe lời khuyên từ mọi người xung quanh".

Cuối cùng, Trương Nhược Phàm gửi lời xin lỗi tới bạn bè, những người đã giúp đỡ cô thời gian qua. Hiện tại, cô đã khóa bình luận bài viết, đồng thời không tiết lộ về hướng giải quyết các vấn đề mà bản thân gây ra.

Thông tin từ truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), tháng 6/2024, Trương Nhược Phàm vay một người hâm mộ 300.000 Đài tệ với lý do mẹ bạn trai nhập viện. Cô chỉ hoàn trả số tiền này sau nửa năm. Sau đó, cô tiếp tục vay 600.000 Đài tệ dưới danh nghĩa công ty và 1 triệu Đài tệ cá nhân từ ngân hàng Hoa Nam. Do không trả đúng hạn, ngân hàng đã khởi kiện, yêu cầu bồi thường 1,32 triệu Đài tệ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bị nền tảng livestream đòi 360.000 Đài tệ.

Vụ việc của Trương Nhược Phàm trở thành đề tài gây tranh luận, nhiều người hâm mộ cảm thấy bị phản bội vì lòng tin đặt nhầm chỗ. Giới quan sát cho rằng sự việc là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm tài chính và hình ảnh của nghệ sĩ trước công chúng.

Với trường hợp của Trương Nhược Phàm, con đường trở lại hoạt động nghệ thuật sẽ gặp nhiều khó khăn nếu cô không đưa ra giải pháp minh bạch để giải quyết khoản nợ.