Bí mật của "Vệ binh dải ngân hà": 1 câu thoại nói hơn 1000 lần bằng 6 thứ tiếng

Chris Pratt giảm 22kg vì vai diễn

Chris đã phải giảm 22kg cân để phù hợp vai diễn. Anh thương lượng với đạo diễn James Gunn là anh cần 6 tháng để giảm cân, phù hợp với nhân vật. Với chế độ ăn uống nghiêm ngặt, cuối cùng Chris giảm được tận 27kg.

Đạo diễn James Gunn cũng chia sẻ rất thích phần casting của Chris Pratt nên cho dù anh ta không giảm được cân thì cũng chẳng sao. Phần hậu kỳ có thể dùng đồ họa để làm nên cơ thể 6 múi.

Ban đầu đạo diễn James không muốn Pratt tham gia casting nhưng vì trợ lý của ông nài nỉ nên mới đồng ý. Chỉ trong 30 giây, ông đã biết vai này phải thuộc về Pratt.

Chris Pratt đã tham gia 3 dự án thuộc series Guardians of the Galaxy cùng một tập phim đặc biệt. Ngoài ra, anh cũng đóng Star-Lord trong một số phim MCU khác.

Theo Screen Rant, cát-xê của Chris Pratt khoảng 20-25 triệu USD cho dự án này, chưa kể các khoản hoa hồng khác.

Sau gần 1 năm sau khi ly hôn với Anna thì Chris đã công khai tình mới của mình là Katherine Schwarzenegger và kết hôn. Hiện nay, gia đình nam tài tử tuổi sống rất hạnh phúc, vợ anh chăm sóc con riêng của chồng như con đẻ.

James Gunn vẽ từng khung hình và trình tự quay trước khi bấm máy

Không chỉ Guardians of the Galaxy Vol. 3 mà các phần trước đó, James Gunn có thói quen vẽ từng khung hình và trình tự quay trước khi bấm máy. Anh chia sẻ: “Tôi sẽ trải toàn bộ cảnh quay trên sàn văn phòng hoặc khắp các bức tường, đôi khi là hàng trăm bức ảnh. Nó sẽ cho tôi ý tưởng về cách phân đoạn diễn ra, cảnh nào mượt mà, cảnh nào lộn xộn và thậm chí là hài hước ra sao”.

Vì vậy mà loạt phim Guardians of the Galaxy vẫn luôn giữ được tông màu hài hước độc đáo với những cảnh hành động hoành tráng tốt bậc nhất trong MCU.

Toàn bộ dàn diễn viên bật khóc trong cảnh quay cuối cùng

Guardians of the Galaxy Vol. 3 không chỉ là cái kết cho bộ ba phim Guardians of the Galaxy mà cũng là lời chia tay cuối cùng của nhiều thành viên trong nhóm. Bên cạnh đó, phim còn nói về quá khứ đầy xúc động của Rocket Raccoon (Bradley Cooper).

Karen Gillan nói: “Có một cảnh ở cuối phim giống như khoảnh khắc kết thúc của một thời kỳ vậy. Và tất cả mọi người đều khóc trong cảnh đó. Khi bạn xem phim thì sẽ thấy rằng không ai trong chúng tôi đang diễn cả. Chúng tôi đã khóc thật sự. Nó như một lời tạm biệt và cảm xúc rất thật”.

Bowie là bối cảnh tàu không gian hoành tráng nhất trên màn ảnh rộng

Trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, nhóm Vệ binh đã được du hành trên một chiếc tàu mới là Bowie, được đặt tên theo danh ca huyền thoại David Bowie. Con tàu từng xuất hiện trong tập truyện Guardians of the Galaxy #6 (2019). Trước đó, nhóm vệ binh đã sử dụng Bowie trong The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022).

Theo đạo diễn James Gunn, ê-kíp sản xuất đã tạo ra một bối cảnh tàu không gian tuyệt vời nhất mà mình từng ghi hình. Nó có đến 4 tầng không gian kết nối với nhau và giống như một phi thuyền thông thường. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Bowie là bối cảnh tàu không gian lớn nhất từng được xây dựng, đánh bại cả kỷ lục của Enterprise trước đây.

Karen Gillan cạo đầu để đóng phim

Karen Gillan đã phải cạo trọc đầu, hóa trang trong ba giờ để chuẩn bị cho vai Nebula. Sau đó, cô đã biến mái tóc thật thành 1 "bộ tóc giả" để kỷ niệm.

Năm 22 tuổi, cô nổi tiếng với vai Amy Ponds trong series phim truyền hình Doctor Who của đài BBC (Anh). Người đẹp được yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên, linh hoạt.

Nữ diễn viên khá kín tiếng về đời sống cá nhân của mình, hiện tại chỉ được biết cô đang độc thân và đã từng hẹn hò với Patrick Green và Andrew Brooke.

Dave Bautista mất 5 tiếng/ ngày cho việc hóa trang và không bao giờ được ngồi

Mỗi ngày Dave và chuyên gia hóa trang của mình đã mất 5 tiếng để gắn được 18 miếng xăm giả và hóa trang toàn bộ cơ thể cho anh. Chris Pratt cho biết, Dave phải đứng toàn bộ thời gian đó, thẳng người, cầm quả bóng tennis trong tay, im lặng không một lời phàn nàn.

Trong thời gian gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel, Dave Bautista cũng sở hữu cho mình nhiều vai diễn ấn tượng qua loạt tác phẩm như: Spectre (2015), Blade Runner 2049 (2017), Hotel Artemis (2018) và Dune (2021). Mới đây, tài tử góp một vai diễn trong hậu truyện trinh thám Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Vin Diesel vào vai Groot ghi âm câu thoại đó hơn 1000 lần

Vào vai Groot là cơ hội giúp Vin Diesel vượt qua được khó khăn khi mất đi bạn mình là Paul Walker. Vin chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi quay lại với nhịp sống bình thường sau khi trải qua nỗi mất mát to lớn vậy nên đóng vai Groot là một điều tuyệt vời vì đây là nhân vật luôn tôn vinh sự sống.”

Bên cạnh đó, câu thoại “Tôi là Groot” gây sốt chỉ ngắn ngủi 3 chữ nhưng Vin đã luyện bằng thứ tiếng Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Pháp để người ta có thể dùng giọng thật của anh cho mọi cảnh phim. Cuối cùng nam diễn viên đã phải ghi âm câu thoại đó hơn 1000 lần.

Tất cả phần lồng tiếng của Groot đều được Vin thực hiện khi đang đứng trên cà kheo. Anh nói làm như thế để anh cảm nhận rõ nhất được sự to lớn và bệ vệ của Groot.

Đặc biệt, chúng ta sẽ thấy Groot nhỏ nhảy bài I Want You Back và tác giả của điệu nhảy đó chính là đạo diễn James Gunn.

