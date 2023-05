Nhiều người đẹp bị bắt thay quần khi lên máy bay vì trang phục "không phù hợp"

Nhiều trường hợp các người đẹp bị nhân viên hãng hàng không không cho lên máy bay chỉ vì mặc trang phục không phù hợp. Điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời đồng tình thì cũng có không ít người phản đối, cho rằng hãng hàng không đưa ra những quy tắc mơ hồ, gây bối rối cho hành khách.

Trang phục trước (bên trái) và sau khi bị yêu cầu thay (bên phải) của hai diễn viên Mỹ

Chẳng hạn như trường hợp diễn viên hài Chrissie Mayr mới đây. Theo Newsweek, trên trang cá nhân, người đẹp Mỹ bức xúc kể lại câu chuyện cô và đồng nghiệp Keanu Thompson bị tiếp viên của hãng hàng không American Airlines yêu cầu thay quần đùi nếu muốn lên máy bay. "Nam tiếp viên nói chúng tôi phải thay quần ngay lập tức nếu muốn lên máy bay. Chúng tôi hoảng sợ vì chuyến bay sắp khởi hành", nữ diễn viên kể lại.

Cô cho biết thêm, trang phục của cả hai rất bình thường, là váy maxi và và quần dài ống loe, không phải hở hang hay phản cảm gì. Hơn thế, Chrissie Mayr và Keanu Thompson đã thông qua kiểm tra an ninh, chỉ bị vịn lại trước khi lên máy bay. Tiếp viên khăng khăng bắt họ phải thay quần. May mắn, hai diễn viên tìm thấy hai chiếc quần đùi trong túi và cố gắng tìm nơi vắng vẻ để thay đồ. Diễn viên người Mỹ cho biết trải nghiệm thay trang phục không có gì che chắn ở nơi công cộng khá xấu hổ. Về phần mình, Keanu Thompson than thở: "May mắn tôi là diễn viên hài, có thể đối phó mọi tình huống. Nếu là người khác, tôi không nghĩ họ có thể xử lý".

DJ Soda bị yêu cầu rời máy bay vì chiếc quần không phù hợp

Soda cố gắng thuyết phục nhân viên của American Airlines để được bay đúng giờ nhưng không thành

Cách đây không lâu, DJ Soda cũng gặp sự cố tương tự. Người đẹp Hàn Quốc cũng bị buộc phải thay đổi trang phục ngay trước mặt các nhân viên ở cổng trước khi lên máy bay vì mặc quần in những từ ngữ không phù hợp. Cô nàng tỏ ra vô cùng bức xúc vì đã từng mặc chiếc quần này rất nhiều lần trong các chuyến bay trước đó và không hề có vấn đề gì xảy ra.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, DJ Soda chia sẻ thông tin chi tiết xoay quanh vụ việc. Sự cố xảy ra khi cô bay từ sân bay quốc tế John F. Kennedy tới sân bay quốc tế Los Angeles. Trên máy bay, một nhân viên bất ngờ tiến lại gần Soda để thu dọn hành lý và yêu cầu cô rời khỏi chỗ ngồi mà "không có lời giải thích nào". "Khi tôi được hộ tống khỏi máy bay, họ nói rằng chiếc quần bó sát của tôi không phù hợp và gây khó chịu. Họ cho biết tôi phải đáp chuyến bay tiếp theo", nữ DJ chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến Soda bức xúc là cô bị buộc cởi quần trước mặt toàn bộ phi hành đoàn. Người đẹp xứ kim chi đã phải lột trái chiếc quần để che đi những chữ viết thô tục. Trong suốt 6 tiếng bay, DJ sinh năm 1988 cảm thấy khủng hoảng tinh thần và tâm lý suy sụp.

Trang phục trước (bên trái) và sau khi bị chỉ trích (bên phải) của Hoa hậu Olivia Culpo

Hay như trường hợp của Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo. Cô cũng từng phải mặc thêm áo khoác để có thể bay đúng chuyến chỉ vì diện quần biker short và áo bra, bị nhận xét là quá gợi cảm, dễ làm ảnh hưởng đến các hành khách khác.

