Bi kịch của những ca sĩ tỷ view

Nguyễn Thành Đạt là người đầu tiên hát Thiệp hồng sai tên , một sáng tác của Lương Gia Hùng và xây những viên gạch đầu để đưa ca khúc đến gần khán giả. Khi Thiệp hồng sai tên nổi lên, một loạt giọng ca đình đám tìm tới để hát cover. "Cơn sốt" Thiệp hồng từng làm khuynh đảo sân khấu Làn Sóng Xanh 2025. Mới nhất, Tùng Dương nhảy vào trào lưu cover bài nhạc này và nhanh chóng gặt hái thành công.

Một ca sĩ khác cũng tên Thành Đạt là người đầu tiên hát Ngày mai người ta lấy chồng của Đông Thiên Đức. Phiên bản gốc của Ngày mai người ta lấy chồng phát hành trên nền tảng YouTube thu hút đến hơn 90 triệu lượt nghe/xem. Dù vậy, nhắc tới Ngày mai người ta lấy chồng , chẳng mấy ai gọi tên Thành Đạt đầu tiên. Thay vào đó, Anh Tú (Voi Bản Đôn) mới là người được hưởng lợi nhiều nhất từ thành công của ca khúc.

Thiệp hồng sai tên và Ngày mai người ta lấy chồng đã nằm trong nhóm ca khúc Việt hút hơn một tỷ view trên mọi nền tảng. Với Nguyễn Thành Đạt và Thành Đạt, gọi cả 2 là "ca sĩ tỷ view" cũng không sai. Họ đã góp giọng trong những ca khúc đình đám ở thị trường nhạc Việt. Nhưng tiếc thay, cả đều bị lu mờ vì những phiên bản cover từ các ca sĩ nổi tiếng và có vị thế cao hơn.

Nguyễn Thành Đạt và Thành Đạt, 2 giọng ca đầu tiên tạo nên cơn sốt Thiệp hồng sai tên và Ngày mai người ta lấy chồng.

Nhìn từ Thiệp hồng sai tên

5 tháng trước, bản gốc Thiệp hồng sai tên của Nguyễn Thành Đạt ra mắt ở các nền tảng nghe nhạc. Thành Đạt là cái tên xa lạ và tay ngang trong âm nhạc bất ngờ nổi lên từ ca khúc này. Thời điểm đó, Thành Đạt chịu "toxic" lớn từ cộng đồng mạng khi đám đông dè bỉu giọng hát của anh và miệt thị ngoại hình. Sau đó, Thành Đạt phải tìm đến "dao kéo" để xuất hiện với diện mạo chỉn chu và ưa nhìn hơn.

Giọng hát của Thành Đạt khiến khán giả nhớ tới Lê Bảo Bình. Âm sắc giọng hát của Thành Đạt lạ nhưng đa phần là hát theo bản năng, không tuân theo khuôn khổ kỹ thuật thanh nhạc nào. Vì thế, dù làm khá tốt về việc truyền tải cảm xúc mộc mạc, chân thành của chàng trai đang đóng vai "thất tình", giọng hát của Thành Đạt vẫn còn nhiều khuyết điểm.

Thiệp hồng sai tên nhanh chóng thành hiện tượng nhạc Việt, song Thành Đạt chỉ góp một phần công sức. Các bản cover của Chu Bin, một giọng hát AI giấu mặt và loạt phiên bản TikTok remix cộng hưởng sức hút để đưa Thiệp hồng sai tên gây sốt nhiều nền tảng. Thời gian sau, một loạt ca sĩ khác nhảy vào cover Thiệp hồng sai tên như Hương Ly, Đan Trường.

Càng nhiều ca sĩ cover Thiệp hồng sai tên, Thành Đạt càng bị lãng quên.

Bản gốc Thiệp hồng sai tên trên YouTube chỉ hút hơn 3 triệu lượt nghe. Trong khi đó, bản cover của giọng hát AI giấu mặt hút hơn 10 triệu lượt nghe. Mới nhất, sân khấu Rock thiệp hồng của Tóc Tiên và nhóm "Em xinh" nhanh chóng vươn lên dẫn đầu top 1 âm nhạc thịnh hành, chỉ mất một ngày để cán mốc triệu view.

Tóc Tiên và Tùng Dương góp phần nâng tầm bản hit Thiệp hồng sai tên.

Thành Đạt rơi vào bi kịch khi bị "cướp" hit. Thậm chí, một nhóm khán giả "toxic" so sánh giọng hát Thành Đạt với các phiên bản khác và buông lời chỉ trích. Ngay lúc này, trên từng video Thành Đạt hát Thiệp hồng sai tên , làn sóng chê bai, so sánh vẫn còn. Ca khúc đã tỏa sáng, đặt chân tới tận Làn Sóng Xanh. Nhưng Thành Đạt chưa có một cơ hội hát bản hit của mình trên sân khấu lớn.

Điều tương tự đã xảy ra với bản hit Ngày mai người ta lấy chồng . Khi bản gốc Ngày mai người ta lấy chồng còn chưa nổi lên, nhiều ca sĩ tìm tới cover và đẩy sức hút sản phẩm này. Một loạt ca sĩ, có cả tên tuổi đình đám như Trung Quân Idol, Anh Tú cover thành công, đưa Ngày mai người ta lấy chồng phủ sóng toàn diện ở Vpop. Đặc biệt là phiên bản cover của Anh Tú, vì thành công quá lớn, các khán giả không còn nhắc đến người đầu tiên hát Ngày mai người ta lấy chồng.

Hay như bản siêu hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình . Nguyễn Duyên Quỳnh là ca sĩ đầu tiên hát bài này, gây sốt trên mạng. Đến khi Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Tùng Dương cover ở các sân khấu lớn, khán giả bắt đầu so sánh và áp đặt chuyện ai hát phù hợp hơn. Để rồi, khi các ca sĩ gạo cội được hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở nhiều sân khấu quan trọng, từ concert giới trẻ đến chương trình nghệ thuật chính luận, Duyên Quỳnh đã bị lu mờ.

Tại sao có hiện tượng "cướp" hit

Nhìn lại những ca khúc có hiện tượng "cướp" hit, có một điểm chung là ca sĩ gốc chưa định vị tên tuổi vững chắc trên thị trường và thu hút tệp khán giả trung thành. Khi họ thể hiện một ca khúc, khả năng "viral" vẫn chừng mực. Đến khi có ca sĩ lớn nhảy vào cover và đưa bài hát lên sân khấu lớn, tình thế thay đổi.

Từ Thành Đạt đến Tóc Tiên ở Thiệp hồng sai tên , đó là bước nhảy vọt về tầm vóc nghệ sĩ và việc khán giả nhắc nhiều đến phiên bản nổi tiếng hơn là chuyện hiển nhiên. Hay như ca khúc Ngày mai em đi lấy chồng, Thành Đạt hát cũng cảm xúc và tròn vai, song đặt vào chất giọng của Trung Quân hay Anh Tú, khán giả thưởng thức với tâm thế hoàn toàn khác.

Trung Quân Idol và Anh Tú, những ca sĩ thành công vượt bậc trong vài năm qua nhờ hát cover.

Ở chiều ngược lại, khi ca khúc gắn liền với tên tuổi đã được định vị vững chắc như Phan Mạnh Quỳnh, khán giả thường mặc định bản gốc là chuẩn mực tiếp nhận. Khi đó, các phiên bản cover khó tạo hiệu ứng “lấn át”, buộc người thể hiện sau phải tìm hướng phá cách rõ rệt để thoát khỏi cái bóng của bản gốc.

Rơi vào tình cảnh như bộ đôi Thành Đạt là chuyện đáng buồn, họ chỉ có "tiếng" là người hát đầu tiên và không có "miếng" khi đứa con tinh thần của mình lan tỏa rộng rãi. Thế nhưng, thị trường âm nhạc cũng như mọi lĩnh vực khác đều có hiện tượng "cá lớn nuốt cá bé". Họ nên nhìn vụ việc ở góc độ tích cực, xem đây là cơ hội tựa lên vai những ca sĩ lớn để đưa tên tuổi đi lên.

Khi càng định vị màu sắc cá nhân và có chỗ đứng vững chắc, các ca sĩ như Thành Đạt sẽ giữ bản hit trong tầm kiểm soát dù có bao nhiêu ca sĩ hát cover chăng nữa.