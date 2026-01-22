Ca sĩ Anh Tú thông báo "khẩn"

Anh Tú thông báo về bản quyền ca khúc "Thưa Đảng"

Mấy ngày qua, ca khúc Thưa Đảng do ca sĩ Anh Tú sáng tác và thể hiện trong chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng diễn ra hôm 16/1 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã tạo viral trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú với giai điệu và ca từ gần gũi của ca khúc chính luận do nam ca sĩ sáng tác.

Anh Tú thể hiện "Thưa Đảng" trong chương trình nghệ thuật chính luận "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" diễn ra hôm 16/1 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Ảnh: FBNV

Trưa nay (22/1), ca sĩ Anh Tú đã có thông báo khẩn về việc hiến tặng bản quyền sử dụng ca khúc cho cộng đồng. Nam ca sĩ viết: “Những ngày qua, Anh Tú rất hạnh phúc khi biết “Thưa Đảng” đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Anh Tú không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn và lời tri ân mới đủ. Anh Tú cùng ê-kíp xin phép được gửi quyền sử dụng ca khúc “Thưa Đảng” đến với mọi người, để ca khúc không chỉ là lời tri ân riêng của Anh Tú, mà đó chính là lời ca hoà cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh”.

Theo ca sĩ Anh Tú, kể từ hôm nay, các bạn học sinh - sinh viên, các cá nhân và đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc "Thưa Đảng" (bao gồm cả nhạc và lời) để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi.

Ca sĩ Anh Tú lưu ý, việc trình diễn ca khúc “Thưa Đảng” được áp dụng cho các sự kiện không chuyên, phi thương mại, phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi và sản phẩm phái sinh. Với các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại không thuộc phạm vi được nêu ở trên vui lòng liên hệ trực tiếp ê-kíp của Anh Tú thông qua các kênh liên lạc chính thức để được hỗ trợ.

Toàn bộ phần ca từ của ca khúc "Thưa Đảng". Ảnh: FBNV

“Tú rất mong chút nghĩa cử nhỏ này sẽ góp phần tích cực cho xã hội, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng”, ca sĩ Anh Tú bày tỏ.

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Anh Tú nói rằng: “Với Tú, “Thưa Đảng” là tiếng thưa vừa hết mực gần gũi, chân thành và ấm áp, vừa giữ được trọn vẹn sự kính trọng, biết ơn. Chữ "Thưa" nhẹ nhàng mà chan chứa biết bao cảm xúc tha thiết như kiểu "Con thưa Bác...", “Cháu thưa ông bà”, “Con thưa bố mẹ”…

Mỗi lần hát đến ca từ "Thưa Đảng", Tú đều cúi đầu và đặt tay lên ngực, như một sự tri ân chân thành đến Đảng quang vinh, xuất phát từ trái tim một người trẻ được sống trong thời bình, khi đất nước đang vững mạnh đi lên.

Đây cũng là một mong muốn đóng góp, cống hiến tâm sức, khả năng của một nghệ sĩ trẻ hướng đến thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sự kiện trọng đại của dân tộc”.

Anh Tú cho biết sẽ hiến quyền sử dụng ca khúc cho toàn dân với mục đích phi thương mại. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Anh Tú sinh năm 1992, quê gốc Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Anh từng giành Á quân Giọng hát Việt 2017. Năm 2020 - 2021, anh được yêu mến khi tham gia Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Với giọng ca đẹp và truyền cảm, Anh Tú cũng là “host” thường trực duy nhất đồng hành suốt 3 mùa show âm nhạc “chữa lành” Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân.

Anh Tú có bước tiến dài trong sự nghiệp khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 (2023). Trong mascot Voi Bản Đôn, nam ca sĩ “gây bão mạng xã hội” với các ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt và giành ngôi vị quán quân đầy thuyết phục. Rời khỏi chương trình, Voi Bản Đôn cũng trở thành tên gọi trìu mến gắn liền với Anh Tú, khẳng định dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh.

Năm 2024, Anh Tú tham gia chương trình đình đám Anh trai say hi. Tuy chỉ dừng lại ở top 16 nhưng Anh Tú cho biết mình đã có bước tiến mới và tự tin khoe: “Chú Voi Bản Đôn đã biết nhảy rồi, chứ không chỉ đứng hát không thôi”.