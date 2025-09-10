Bê bối ngoại tình chấn động Nhật Bản

Ngày 10/9, tờ Bunshun của Nhật Bản tung hình ảnh về scandal giữa nam diễn viên Sakaguchi Kentaro và ngọc nữ Nagano Mei. Theo đó, dù biết Kentaro đang có bạn gái Nagano Mei vẫn không ngại chen chân vào mối quan hệ của tài tử What Comes After Love.

Theo Bunshun, nam diễn viên Sakaguchi Kentaro từng có mối tình kéo dài 4 năm với bạn gái là hair stylist. Tuy nhiên, năm 2022, Kentaro gặp Nagano Mei khi cùng tham gia một sự kiện thời trang và nảy sinh tình cảm. Cả hai đã lén lút hẹn hò, nhưng bị bạn gái của Kentaro phát hiện. Cô gọi điện cho Nagano Mei để chỉ trích, cảnh cáo. Sau đó, Nagano Mei phát triển tình cảm với nam diễn viên đã có vợ con Tanaka Kei.

Sakaguchi Kentaro ngoại tình với Nagano Mei gây chấn động khắp châu Á.

Về phía Sakaguchi Kentaro, dù bạn gái muốn kết hôn nhưng anh từ chối với lý do muốn phát triển sự nghiệp, do đó hiện tại cả hai đã chia tay. Tờ Bunshun cho biết thêm, Nagano Mei từng khoe với bạn bè rằng "Sakaguchi đang theo đuổi tôi" dù biết nam diễn viên đang có bạn gái. Trong lúc say rượu, Mei từng gọi nhầm Tanakei thành Ken (Kentaro).

Trả lời với Bunshun, công ty quản lý của Nagano Mei cho biết nữ diễn viên và Sakaguchi Kentaro từng qua lại, nhưng không biết đó có phải mối tình tay ba hay không.

Vụ scandal của hai ngôi sao trẻ hạng A đang gây chấn động showbiz Nhật Bản. Hồi tháng 4, "tiên nữ khóc nhè" Nagano Mei bị chỉ trích nặng nề khi vướng tin ngoại tình với nam diễn viên Tanaka Kei. Cả hai từng thề thốt phủ nhận, cho biết họ chỉ đùa quá trớn, chụp ảnh chung với tư cách đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, sau đó cặp nghệ sĩ còn bị khui tin nhắn mùi mẫn dành cho nhau. Scandal khiến sự kiện quảng bá phim của Nagano Mei bị hủy bỏ, nhiều nhãn hàng ngừng hợp tác và gỡ hình ảnh quảng cáo của cô.

Nagano Mei mới vướng scandal ngoại tình hồi tháng 4.

Nagano Mei đang có sự nghiệp thăng hoa, được mệnh danh là "ngọc nữ khóc đẹp nhất Nhật bản", "tiên nữ khóc nhè".

Nagano Mei sinh năm 1999, nổi tiếng từ những vai diễn đầu tay nhờ vẻ đẹp ngây thơ tựa mối tình đầu. Cô khiến khán giả mê đắm với cảnh rơi nước mắt khi tham gia sự kiện quảng bá phim. Nagano Mei được biết tới với các tác phẩm như Peach Girl, My Love Story, Rurouni Kenshin, Daytime shooting star (Ánh sao băng ban ngày)...

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991, được coi là nam thần hoàn hảo của màn ảnh Nhật Bản, vừa xuất hiện trong MV của nữ ca sĩ Lisa (Black Pink). Vai bác sĩ Suganami trong Okaeri Mone (2021) đã đưa anh lên hàng sao hạng A, thậm chí còn khiến cư dân mạng phát cuồng. Năm 2024, Kentaro hợp tác với nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Se Young trong phim tình cảm lãng mạn What Comes After Love nổi tiếng khắp châu Á.

Trước bê bối, Sakaguchi Kentaro được khen là "nam thần hoàn hảo", sự nghiệp thậm chí vươn ra khỏi Nhật Bản.