Bảo Trúc chuẩn bị kết hôn lần ba

Từ đầu tháng 1, Bảo Trúc ráo riết tìm địa điểm tổ chức đám cưới tại Việt Nam, tham khảo những mẫu soiree hiện đại, gợi cảm để diện trong ngày trọng đại. Diễn viên tiết lộ: "Hôn lễ của tôi sẽ diễn ra ngày 16/7, bên bờ biển, với chỉ khoảng hơn 10 vị khách là những bạn bè thân thiết nhất tham dự". Bảo Trúc và bạn trai có kế hoạch về Việt Nam vào tháng 4 để chốt địa điểm làm tiệc cưới.

Đôi uyên ương chọn làm đám cưới vào tháng 7 trùng thời điểm sinh nhật của bạn trai Bảo Trúc. Cả hai sắp xếp ngay sau hôn lễ sẽ là tiệc mừng tuổi 57 của chú rể bên hồ bơi. Bảo Trúc nói cô đang đặt may một mẫu đầm cưới có thể biến hóa độ dài, phù hợp mặc trong cả hôn lễ và tiệc sinh nhật ông xã.

Bảo Trúc diện áo dài chụp ảnh Tết cùng doanh nhân người Đức, đầu năm 2026.

Theo người đẹp 8X, cô cùng doanh nhân người Đức tên Mike, sinh năm 1969 mới hẹn hò hơn hai tháng nhưng cả hai cảm thấy rất "tâm đầu ý hợp", muốn gắn bó trọn đời.

Người yêu Bảo Trúc ở tuổi U60 nhưng được khen trẻ trung, phong độ như thanh niên. Anh cao 1,85 m, thân hình vạm vỡ, săn chắc nhờ chăm chỉ chơi thể thao, tập gym mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, khoa học. Bảo Trúc thổ lộ cô đang hạnh phúc, cảm thấy được bù đắp sau hơn hai năm làm mẹ đơn, đối mặt nhiều khó khăn, thử thách ở Đức.

Cuối năm 2025, Mike lần đầu cùng Bảo Trúc và hai con cô về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè của người đẹp. Trước đó, ở Đức, diễn viên đã thăm hỏi, ra mắt người thân của bạn trai. Bảo Trúc khoe gia đình Mike mọi người đều dễ thương, quý mến cô và ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

"Tôi xúc động khi bạn trai nói đây là lần đầu trong đời anh nghĩ tới chuyện lấy vợ, xây dựng tổ ấm riêng. Trước đó, chưa kết hôn nhưng Mike có hai con trai 18 và 15 tuổi", Bảo Trúc kể.

Người đẹp hào hứng bước vào năm 2026 với "tình yêu trong tim và lòng biết ơn trong tâm hồn". Với Bảo Trúc, bạn trai đến vào đúng thời điểm cô cần tình yêu, sự thấu hiểu và mong được hỗ trợ nhất. "Anh ấy chu đáo, yêu trẻ con, cho tôi cảm giác an toàn, tin cậy, tự tin đi bước nữa", Bảo Trúc nói với Ngôi Sao.

Theo diễn viên, bạn trai hết mực yêu thương, chăm lo cho cô và hai con. Nhờ thế, người đẹp 8X vực dậy tinh thần, thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn sau thời gian đối mặt biến cố hôn nhân, chịu nhiều tổn thương, áp lực.

Bảo Trúc đưa bạn trai về Việt Nam chơi, cuối năm 2025.

Diễn viên hiện sống ổn định ở Đức, học tiếng, dự định mở spa, kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Ba năm qua cô nuôi con bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở Việt Nam và tiền tiết kiệm.

Bảo Trúc sinh năm 1986, từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và tham gia nhiều phim như: Người mẫu, Lấy chồng sớm làm gì, Nỗi buồn có mắt, Cột mốc 23... Diễn viên hai lần đổ vỡ hôn nhân, làm mẹ đơn thân từ năm 2024. Cô có hai con gái, bé đầu 13 tuổi với chồng đầu người Việt, bé thứ hai 7 tuổi là con chung với chồng thứ hai người Đức. Bảo Trúc rời làng giải trí, đưa con sang Đức định cư từ năm 2022.