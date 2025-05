Bạn gái cũ sợ cảnh trụy lạc trong phòng ngủ của ông chủ Playboy

Holly Madison, người từng sống trong biệt thự Playboy từ năm 2001 đến 2008, tiết lộ về cuộc sống tình dục tại đây trong cuộc phỏng vấn trên podcast In Your Dreams tuần trước. Người đẹp 45 tuổi kể rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa việc chỉ có hai người trên giường với một nhóm người tham gia.

"Khi có người khác trong phòng, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi ghét điều đó và đã nói rõ rằng tôi không thích nó", Holly nhớ lại. "Nhưng nếu chỉ có tôi và ông ấy thì mọi thứ bình thường hơn nhiều so với bạn nghĩ".

Holly Madison và Hugh Hefner. Ảnh: Wire

Trong khi người dẫn chương trình Owen Thiele tỏ ra ngạc nhiên, cựu người mẫu Playboy cho biết khoảng cách 53 tuổi của cô với Hugh Hefner không ảnh hưởng nhiều tới đời sống giường chiếu của hai người. Holly nói nhiều người không tin và chế giễu Hugh quá già yếu nhưng cô không thấy vậy.

Holly từng là người bạn gái được Hugh Hefner yêu thích nhất. Cô nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Girls Next Door, kể về cuộc sống của Hugh Hefner bên Holly và những người mẫu nóng bỏng tại dinh thự Playboy. Năm 2008, cô chủ động chia tay Hugh Hefner và rời đi.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Holly Madison kể Hugh Hefner đã cố níu kéo cô ở lại bằng cách ghi tên vào di chúc. "Bản di chúc ghi ông ấy sẽ để lại cho tôi ba triệu USD. Nhưng điều đó thật buồn vì tôi đã quyết chia tay rồi và ông ấy chỉ đang cố giữ tôi ở lại. Nó giống như một sự mua chuộc ngầm. Tôi thấy buồn vì ông ấy đã không đến gặp trực tiếp và nói chuyện với tôi về điều đó", Holly chia sẻ.

Sau khi rời bỏ triệu phú truyền thông, Holly Madison bắt đầu sự nghiệp riêng và tự kiếm được ba triệu USD, theo Fox News.

Hugh Hefner bên Holly Madison (váy đỏ) và các người mẫu Playboy. Ảnh: Fox News

Trong series phim tài liệu dài 10 tập Secrets of Playboy phát hành năm 2022, Holly Madison từng kể về hành trình bước vào dinh thự Playboy, trở thành bạn gái của Hugh Hefner cho đến khi rời đi. Cô cho biết thời trẻ thích dấn thân vào Playboy vì muốn nổi tiếng và được công nhận. Holly - khi đó 20 tuổi - đã nhanh chóng vỡ mộng vì cuộc sống trụy lạc ở dinh thự hào nhoáng này. Cô bị Hefner đề nghị dùng thuốc kích dục và quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp an toàn. Người đẹp cũng bị ép phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là nâng ngực, để trông nóng bỏng hơn và có ngoại hình giống như dàn người đẹp khác của Hugh Hefner. Trong những thời điểm tồi tệ nhất, Holly Madison nói cô đã muốn tự tử: "Hôm đó, sau khi tất cả chúng tôi cùng ở trên giường và rồi các cô gái khác rời đi, tôi vào bồn tắm. Tôi chỉ muốn chết chìm. Tôi cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong vòng tròn khốn khổ này". May mắn, cảm giác đó đã không tồn tại lâu và Holly tin tưởng sẽ có những điều tốt đẹp hơn đến với cô trong tương lai.

Khi Holly Madison ra đi, Hugh Hefner có bạn gái mới là người mẫu Crystal Hefner, kém ông 60 tuổi. Năm 2010, người sáng lập tạp chí Playboy cầu hôn Crystal trong buổi tiệc Giáng sinh. Người đẹp từng bỏ trốn trước lễ cưới vì hoang mang nhưng sau đó cô trở lại, kết hôn với Hugh Hefner vào đêm giao thừa năm 2012. Crystal sống cùng Hugh Hefner cho đến khi ông qua đời năm 2017 ở tuổi 91.