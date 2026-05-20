Bạch Lộc bác tin đang hẹn hò "hồng hài nhi" Chu Dực Nhiên

Ngày 18-5, đội ngũ quản lý của Bạch Lộc và Chu Dực Nhiên đồng loạt lên tiếng phủ nhận tin hẹn hò. Họ khẳng định minh tinh và tài tử này vẫn đang độc thân. Cả hai là bạn bè và cuộc gặp gỡ diễn ra như bạn bè bình thường trong giới giải trí.

"Những tin đồn trên mạng là sai sự thật. Bạch Lộc hiện đang độc thân. Chúng tôi mong mọi người nhìn nhận thông tin một cách lý trí" - phía Bạch Lộc nói rõ.

Trước đó, blogger giải trí Lưu Đại Chùy bất ngờ tung video clip quay cảnh Bạch Lộc và Chu Dực Nhiên sau buổi tụ hội ăn tối đã lần lượt trở về cùng một khu chung cư tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Chu Dực Nhiên đã sắp xếp xe đưa Bạch Lộc về trước, anh cùng trợ lý ghé một quán bar gần đó khoảng nửa tiếng sau mới trở về cùng khu nhà. Việc này đã khiến cộng đồng mạng ồn ào, đồn đoán cả hai đang hẹn hò.

Một số công chúng mạng cho rằng nghệ sĩ sống cùng một khu chung cư ở Bắc Kinh là chuyện không hiếm hoi.

Một số khác cho rằng Bạch Lộc và Chu Dực Nhiên thân thiết ngoài đời. Gần đây, minh tinh này còn tham gia video ca nhạc của Chu Dực Nhiên. Những thông tin này khiến bàn tán càng tăng nhanh.

Bạch Lộc là ngôi sao Trung Quốc quen thuộc với khán giả Việt. Cô từng tham gia các phim: "Lâm Giang Tiên", "Châu Sinh Như Cố", "Nửa là đường mật, nửa là đau thương", "Học viện quân sự Liệt Hỏa", "Dĩ ái vi oanh"…

Chu Dực Nhiên cũng là nam diễn viên trẻ, được yêu thích với các phim: "Chước chước phong lưu", "Khi anh chạy về phía em", "Đấu la đại lục 2", "Hoán vũ", "Giang hồ dạ vũ thập niên đăng"…

