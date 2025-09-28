"Bà hoàng" sống trong nhung lụa Kim Thư ra sao sau 13 năm ly hôn?

Từ "bà hoàng phòng vé" đến cô bán xôi kiếm sống và trả nợ thay chồng cũ

Nhắc đến Kim Thư, khán giả nhớ đến hình ảnh "bà hoàng phòng vé", từng oanh tạc khắp các rạp chiếu Việt với những vai diễn trong phim điện ảnh như: Lục Vân Tiên, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ, Hello cô Ba,...

Diễn viên Kim Thư khi trẻ.

Bên cạnh thành công trong nghệ thuật, khán giả còn biết đến diễn viên Kim Thư sinh năm 1978 với chuyện tình yêu cùng "ông bầu" Phước Sang. Diễn viên Kim Thư một thời khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống xa hoa trong biệt thự 70 tỷ đồng. Thế nhưng, năm 2012, biến cố ập đến khi Phước Sang vỡ nợ hàng nghìn tỉ đồng, kéo theo gia đình tan vỡ.

Kim Thư và Phước Sang từng là vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz.

Rời khỏi căn biệt thự sang trọng, Kim Thư ly hôn trong cảnh tay trắng, một mình nuôi hai con trai. Không chỉ phải xoay xở kiếm sống, cô còn liên tục đối diện với sự uy hiếp, đe dọa từ chủ nợ.

Sau biến cố, Kim Thư buộc phải lao vào đủ nghề để nuôi con và trả nợ thay chồng cũ: Bán xôi, gà luộc, mở nhà hàng… Nữ diễn viên tự tay làm mọi công đoạn, từ tước lá chuối, nấu nướng cho tới giao hàng.

"Có lúc tôi làm từ 3h sáng đến 6h chiều, quên ăn cơm. Tay rách, chảy máu vì tước lá. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc", Kim Thư từng kể.

Dù suy sụp, Kim Thư vẫn tự nhủ phải đứng dậy, vì nếu mình ủ rũ sẽ khiến người thân mất tinh thần. Cô vẫn cặm cụi đi giao gà, bán xôi, giữ cho mình tinh thần mạnh mẽ.

Kim Thư từng làm đủ nghề kiếm sống sau ly hôn Phước Sang.

Sau nhiều năm cố gắng, Kim Thư đã mở nhà hàng kinh doanh và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ, khán giả. Nhờ chăm chỉ làm việc, cô dần ổn định cuộc sống và giờ đây đã có cuộc sống sung túc, mua được nhiều tài sản có giá trị.

Ở tuổi 47, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung nhờ chế độ ăn uống khoa học, tập luyện và chơi thể thao đều đặn.

Người phụ nữ có bản lĩnh và ý chí

Ở tuổi U50, Kim Thư vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà và vóc dáng thon gọn cùng gương mặt trẻ hơn so với tuổi. Được biết, Kim Thư dù bận rộn với công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình nhưng cô vẫn ý thức việc tập luyện, ăn uống khoa học, chơi thể thao để giữ gìn sức khỏe.

Kim Thư bên hai con trai.

Kim Thư và Phước Sang có với nhau 2 con chung: Đô La (tên thật Phước Quang) 18 tuổi cao 1,9m, và Ơ Rô (tên thật Phước Thịnh) 17 tuổi cao 1,84m. Nhiều người khen cô nuôi con khéo, bởi cả hai đều điển trai, thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Theo Kim Thư, chiều cao nổi bật của hai con là do gene di truyền từ cả hai bên nội ngoại và chế độ dinh dưỡng khi cô mang bầu. Đô La được nhận xét giống bố như "bản sao" của Phước Sang, còn Ơ Rô lại là "phiên bản nam" của mẹ.

Trước đây, Kim Thư từng hạn chế chia sẻ hình ảnh các con để tránh ồn ào. Thế nhưng khi hai con trưởng thành, cô thoải mái hơn, tự hào khoe hai quý tử ngoan ngoãn, tự lập và có định hướng rõ ràng cho tương lai.

Sau biến cố hôn nhân, Kim Thư giờ đây đã ổn định cuộc sống.

Ảnh đời thường của Kim Thư.

Sau nhiều năm cố gắng vượt nghịch cảnh, Kim Thư giờ đây đã có cuộc sống sung túc.

Hành trình từ "bà hoàng phòng vé" đến người phụ nữ tự tay gây dựng lại mọi thứ sau đổ vỡ hôn nhân cho thấy ở Kim Thư không chỉ có nhan sắc, tài năng mà còn có bản lĩnh và ý chí phi thường. Giữa một showbiz vốn ồn ào với những cuộc đua hào quang, Kim Thư chọn cách lặng lẽ đứng ngoài vòng xoáy thị phi, dành tâm sức cho gia đình và công việc kinh doanh.