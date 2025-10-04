Ariana Grande chất vấn hơn 77 triệu người bỏ phiếu cho ông Trump

Ngày 28/9, Ariana Grande chia sẻ lại bài đăng Instagram của Matt Bernstein, người dẫn chương trình podcast A Bit Fruity, với nội dung chỉ trích hơn 77 triệu người bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

"Tôi muốn hỏi ý kiến ​​những người ủng hộ ông Trump. Tôi có một câu hỏi rất chân thành: đã 250 ngày trôi qua - khi người nhập cư bị chia cắt khỏi gia đình một cách tàn nhẫn, cộng đồng bị hủy hoại, người chuyển giới bị đổ lỗi cho hầu hết mọi thứ và sống trong sợ hãi, quyền tự do ngôn luận đang bên bờ vực sụp đổ đối với tất cả chúng ta - cuộc sống của bạn đã tốt hơn chưa? Giá thực phẩm rẻ hơn chưa? Phí bảo hiểm y tế giảm chưa? Sự cân bằng công việc/cuộc sống được cải thiện chưa? Bạn đi nghỉ chưa? Bạn hạnh phúc hơn chưa? Nỗi đau khổ của người khác được đền đáp như lời ông ấy hứa chưa hay bạn vẫn đang chờ đợi?", bài đăng viết.

Ariana Grande bất ngờ chỉ trích những người ủng hộ ông Trump. Ảnh: WireImage.

Ngôi sao Wicked không không đưa ra bất kỳ bình luận bổ sung nào, nhưng chừng đó cũng đủ hiểu cô đang chĩa mũi nhọn về phía người đứng đầu nước Mỹ.

Thái độ thách thức của Ariana khiến đông đảo người Mỹ nổi giận. Họ cho rằng bầu cử là quyền hợp pháp của mỗi người, không ai được phép lên án việc họ chọn vị lãnh đạo mà họ tin tưởng.

Một số ý kiến mỉa mai giọng ca Problem sống lỗi nhưng lại thích rao giảng đạo lý. Họ nhắc đến ồn ào tình ái của nữ ca sĩ vào năm 2023. Theo đó, cô hẹn hò với nam diễn viên Ethan Slater trong khi cả hai đều đang trong tình trạng hôn nhân với người khác.

Cư dân mạng bình luận: “Cô gái ơi, cô đang cặp kè với người đàn ông đã có vợ và vợ anh ta vừa sinh con. Cô không có tư cách bình luận về những gì người khác làm”, “Ai quan tâm Ariana Grande nghĩ gì về tổng thống của chúng ta chứ”, “Ai cần biết Ariana Grande nghĩ gì cơ chứ? Tôi vui vì đã bỏ phiếu theo đúng ý mình”, “Hãy tập trung vào những gì cô làm tốt nhất đi, không phải là chính trị”, “Những kẻ như cô ta luôn rao giảng chấp nhận và tôn trọng ý kiến cá nhân, nhưng lại bác bỏ quan điểm của phe bảo thủ. Cô giống như công cụ giả dối vậy”, “Cô ta chỉ là kẻ ngốc nghếch không hề nhận ra sự giả tạo của chính mình”…

Ariana từ lâu công khai phản đối ông Trump. Vào tháng 11/2024, Ariana chia sẻ với người hâm mộ việc bỏ phiếu cho ứng cử viên Kamala Harris. Đến khi có tin ông Trump thắng, cô chia sẻ thông điệp an ủi những người “cảm thấy sức nặng vô cùng lớn của kết quả bỏ phiếu”.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ cảm xúc tương tự khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thua trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, còn đưa ra dự đoán về nhiệm kỳ.

Hai năm sau, cô còn ẩn ý hạ thấp chính trị gia sinh năm 1946 trong video ca nhạc Thank U, Next bằng cách đưa chi tiết đọc cuốn sách về Chính sách - luật Di trú và Tị nạn.

Khi Carrie Underwood biểu diễn tại lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1, Ariana ấn "Thích" bài đăng châm biếm cựu thí sinh American Idol.

Ariana nhiều lần nhắm vào ông Trump trên mạng xã hội. Ảnh: AP.

Cùng tháng đó, khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp chỉ công nhận hai giới tính là nam và nữ, Ariana chia sẻ bài đăng khác của Bernstein chứa thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBTQ+: "Hãy nói rõ ràng những người đồng tính, chuyển giới tồn tại trước Donald Trump và tiếp tục tồn tại sau khi ông ấy qua đời. Việc ông có muốn chúng tôi tồn tại hay không chỉ là thứ yếu so với khao khát được sống của chúng tôi. Mặt trời không quan tâm nếu ông ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu nó ngừng mọc mỗi sáng. Nó vẫn tiếp tục mọc thôi".