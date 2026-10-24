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Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc

Sự kiện: Sao Việt

Bà mẹ một con Dương Mỹ Linh rạng rỡ, tràn đầy sức sống; Đàm Vĩnh Hưng đội nắng giám sát thợ xây biệt thự.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 1

Hoa hậu Dương Mỹ Linh tận hưởng hạnh phúc tuổi 42 bên ông xã, doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh, và con trai Julian.

Cô được khán giả, đồng nghiêp khen ngày càng trẻ đẹp, tràn đầy năng lượng sau hơn ba năm làm mẹ.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 2

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giám sát đội thợ xây biệt thự ở quận 2 cũ, TP HCM.

Anh cho biết công trình đã xong phần hầm và sàn tầng trệt, nhanh hơn dự kiến.

Căn nhà bốn tầng khởi công từ đầu tháng 10, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027 để anh cùng con trai chuyển về sống.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 3

Lệ Quyên dạo phố đêm ở Singapore.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 4

Vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - đạo diễn Đức Thịnh phối đồ đồng điệu khi nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 5

Rapper Thái VG và bà xã Kim Ly tận hưởng bữa tối riêng tư khi vắng hai con.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 6

Hoa hậu Thu Hoài khoe hình thể ở tuổi 50 với bikini thiết kế táo bạo.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 7

Lộ Lộ, trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, lót dạ trước giờ diễn bằng phần ăn khán giả tặng.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 8

Ca sĩ Quang Vinh trải nghiệm suất ăn trên chuyến bay đến Hong Kong.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 9

Á hậu Phương Anh chụp ảnh trước nhà hát Opera Sydney trong chuyến công tác Australia.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 10

Ca sĩ Anh Tú cùng 'bạn gái tin đồn' Lyly du lịch Nhật Bản.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 11

Gia đình ca sĩ Đoan Trang ăn tối bên bờ biển Phú Quốc lúc hoàng hôn.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 12

Hoa hậu Giáng My ghé trang viên cổ Lucknam Park ở hạt Wiltshire, gần thành phố Bath, miền tây nam nước Anh.

Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc - 13

DJ Mie khám phá rừng tràm ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-24-10-dam-vinh-hung-giam-sat-xay-biet...

-23/10/2026 23:38 PM (GMT+7)
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