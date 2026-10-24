Ảnh sao 24/10: Dương Mỹ Linh được khen nhuận sắc

Hoa hậu Dương Mỹ Linh tận hưởng hạnh phúc tuổi 42 bên ông xã, doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh, và con trai Julian.

Cô được khán giả, đồng nghiêp khen ngày càng trẻ đẹp, tràn đầy năng lượng sau hơn ba năm làm mẹ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giám sát đội thợ xây biệt thự ở quận 2 cũ, TP HCM.

Anh cho biết công trình đã xong phần hầm và sàn tầng trệt, nhanh hơn dự kiến.

Căn nhà bốn tầng khởi công từ đầu tháng 10, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027 để anh cùng con trai chuyển về sống.

Lệ Quyên dạo phố đêm ở Singapore.

Vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - đạo diễn Đức Thịnh phối đồ đồng điệu khi nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Rapper Thái VG và bà xã Kim Ly tận hưởng bữa tối riêng tư khi vắng hai con.

Hoa hậu Thu Hoài khoe hình thể ở tuổi 50 với bikini thiết kế táo bạo.

Lộ Lộ, trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, lót dạ trước giờ diễn bằng phần ăn khán giả tặng.

Ca sĩ Quang Vinh trải nghiệm suất ăn trên chuyến bay đến Hong Kong.

Á hậu Phương Anh chụp ảnh trước nhà hát Opera Sydney trong chuyến công tác Australia.

Ca sĩ Anh Tú cùng 'bạn gái tin đồn' Lyly du lịch Nhật Bản.

Gia đình ca sĩ Đoan Trang ăn tối bên bờ biển Phú Quốc lúc hoàng hôn.

Hoa hậu Giáng My ghé trang viên cổ Lucknam Park ở hạt Wiltshire, gần thành phố Bath, miền tây nam nước Anh.

DJ Mie khám phá rừng tràm ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.