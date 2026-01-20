Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42

Sự kiện: Sao Việt

Phương Linh khoe vai trần, ngực đầy ở tuổi 42 với mốt quấn khăn; Mỹ Tâm khiến fan trầm trồ vì cơ bụng và sự dẻo dai ở tuổi 45; Lan Phương ngắm hoa mận Mộc Châu.

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 1

Phương Linh được nhiều người khen xinh đẹp, quyến rũ với mốt quấn khăn thành áo khi dạo chơi ở Nha Trang.

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 2

Mỹ Tâm khiến hàng nghìn người hâm mộ trầm trồ khi khoe vòng eo săn chắc, vũ điệu điêu luyện tại một đêm nhạc ngoài trời ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM).

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 3

Quang Thắng, Vân Dung, Chí Trung và Tự Long (từ trái sang) hội tụ tại buổi tập luyện cho một chương trình Tết thay thế "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm".

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 4

"Dâu hào môn" Hương Liên giữ cơ bụng săn chắc, body quyến rũ với pilates.

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 5

Lan Phương thể hiện nét thanh tao, điềm đạm của phụ nữ Việt Nam xưa với áo dài Nhật Bình trong chuyến du lịch Mộc Châu.

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 6

Ca sĩ Mỹ Lệ diện áo dài dưới cái rét 1 độ C để thực hiện MV "Tết" bên bảo tàng Louvre (Pháp).

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 7

Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Erik nhí nhảnh khi song hành tại một chương trình ở thủ đô.

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 8

Diễn viên Bình An ghi lại khoảnh khắc bà xã - á hậu Bùi Phương Nga - tất tả trông bé Pam trong khi bố mẹ bé - Salim và Long Hạt Nhài - thảnh thơi đi với nhau ở sân bay.

Ảnh sao 20/1: Phương Linh khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 42 - 9

Ca sĩ Vũ Thùy Linh đăng tải khoảnh khắc diện đồ cưới bên bạn diễn Lâm Thanh Nhã tại họp báo ra mắt MV "Trộm vía" để bày tỏ sự phấn khích, hạnh phúc khi sản phẩm thu hút hàng chục triệu view trên các nền tảng số.

Phương Linh chia sẻ lý do "biến mất" khỏi showbiz
Phương Linh chia sẻ lý do "biến mất" khỏi showbiz

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Phương Linh bất ngờ "biến mất" khỏi làng giải trí.

-19/01/2026 23:08 PM (GMT+7)
