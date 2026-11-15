Diễn viên 27 tuổi và áp lực khi đóng học sinh lớp 10 trong "Căn nhà không mái che": Bị đạo diễn chê ánh mắt quá sắc

Nam Việt (sinh năm 1999) là diễn viên trẻ, em trai của diễn viên Thanh Sơn. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh từng học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Hà Nội. Sau một lần tham gia casting và đảm nhận vai chính trong một bộ phim ngắn của trường, Nam Việt nhận ra niềm yêu thích với diễn xuất và quyết định thi vào chuyên ngành Diễn viên Kịch, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Nam Việt trong Căn nhà không mái che. Ảnh: VTV

Hiện Nam Việt công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, đồng thời tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như Những nẻo đường gần xa, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Lằn ranh và Căn nhà không mái che. Trong phim Căn nhà không mái che, anh đảm nhận vai Hùng – một nam sinh nhà khá giả, ham chơi, ngỗ nghịch và có phần ngang bướng. Nam Việt đã chia sẻ với PV Dân Việt áp lực để hóa thân vào cậu học trò lớp 10 khi đã ở tuổi 27.

Khi đảm nhận vai diễn học sinh lớp 10 trong Căn nhà không mái che, Nam Việt có gặp áp lực khi phải hóa thân thành một nhân vật trẻ hơn tuổi thật khá nhiều không?

- Trước khi tham gia phim, tôi đã phải xem khá nhiều tác phẩm có đề tài học đường, trong đó có Phía bên kia thành phố. Một số bạn bè cùng lớp diễn xuất với tôi cũng tham gia bộ phim này nên tôi muốn xem cách các bạn thể hiện nhân vật học sinh như thế nào.

Hiện tại tôi đã 27 tuổi nhưng phải vào vai một học sinh lớp 10, khoảng 16-17 tuổi. Khoảng cách tuổi tác cũng là một thử thách.

Nam Việt đã 27 tuổi. Ảnh: FBNV

Ngay từ ngày đầu tiên đi quay, anh Phương (đạo diễn Phạm Gia Phương - PV) đã góp ý rằng ánh mắt của tôi hơi sắc, tạo cảm giác có phần dữ. Anh muốn tôi thể hiện ánh mắt ngây thơ, trong sáng và đúng với lứa tuổi học sinh hơn.

Ngoài ra, tôi cũng phải nghiên cứu kỹ tính cách nhân vật, cố gắng xây dựng những nét riêng thay vì chỉ diễn theo những gì kịch bản mô tả. Nhân vật này còn từng là vận động viên bơi lội nên tôi cũng phải đi học bơi, tập luyện để những cảnh liên quan đến môn thể thao này được chân thực, chuyên nghiệp hơn.

Sau khi được đạo diễn góp ý về ánh mắt, bạn đã điều chỉnh diễn xuất như thế nào? Đến hiện tại, khi xem lại những phân đoạn của mình, bạn đã hài lòng chưa?

- Hôm đó về nhà, tôi cũng soi gương khá nhiều, cứ nhìn xem ánh mắt của mình như thế nào. Tôi phải tìm cách điều chỉnh để ánh mắt bớt sắc, thay vào đó là sự ngây thơ, hồn nhiên của một học sinh lớp 10.

Tôi nghĩ đây là một trong những điều mình phải học hỏi khi tham gia bộ phim. Bởi nếu không biết tiết chế, diễn xuất đôi khi sẽ bị quá, không phù hợp với tính cách và độ tuổi của nhân vật.

Nam Việt đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: FBNV

Lịch quay phim khá dày, bạn sắp xếp công việc tại nhà hát như thế nào để đảm bảo tiến độ?

- Từ khi nhận phim, tôi tạm thời nghỉ tập những vở mới ở nhà hát. Với những vở cũ đã dựng và không cần tập lại nhiều, tôi vẫn tham gia biểu diễn vào cuối tuần.

Chẳng hạn, vở Quân khu Nam Đồng tôi vẫn duy trì lịch diễn. Đợt đầu tiên bán vé, vở diễn cũng nhận được sự đón nhận rất tốt của khán giả, thậm chí cháy vé. Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn vì điều đó.

Bạn có mong muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh bên cạnh sân khấu và phim truyền hình?

- Đã là diễn viên thì tôi nghĩ mình nên trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, trước mắt, tôi muốn tập trung phát triển ở thị trường phim truyền hình miền Bắc, cố gắng có được những thành công nhất định rồi mới nghĩ đến điện ảnh.

Đây cũng là định hướng mà tôi đang theo đuổi. Tôi không muốn vội vàng mà muốn từng bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình. Nếu có cơ hội phù hợp, tôi cũng sẵn sàng thử sức.

Sau bộ phim hiện tại, bạn đã có kế hoạch cho những dự án tiếp theo tại nhà hát hoặc truyền hình chưa?

- Hiện tại tôi chưa có dự án mới ở nhà hát. Tôi vẫn đang tập trung toàn bộ thời gian cho bộ phim đang tham gia. Dự kiến đến giữa tháng 11, quá trình quay phim sẽ hoàn thành.

Xin cảm ơn Nam Việt