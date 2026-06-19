Lý Hùng, Lý Hương mừng sinh nhật mẹ

Hai anh em nghệ sĩ rạng rỡ bên mẹ trong ngày đặc biệt. Bà Lan - vợ cố NSND Lý Huỳnh - năm nay gần 80 tuổi.

"Chúc mừng sinh nhật má Lan yêu của con, người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Con chúc mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, bình an bên con cháu. Đó là niềm hạnh phúc nhất của nhà họ Lý", diễn viên Lý Hương nhắn gửi đấng sinh thành.

Trong khi đó, tài tử Lý Hùng bày tỏ: "Cả gia đình luôn cầu chúc má Lan mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi bên con cháu".

Buổi tiệc ấm cúng còn có sự góp mặt của đông đảo con cháu. Đại gia đình chuẩn bị nhiều bánh kem và hoa để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ.

Sau khi cha mất, anh em Lý Hùng - Lý Hương chăm lo cho mẹ. Hàng năm, vào dịp sinh nhật bà Lan hay lễ, Tết, các con cháu lại tề tựu đông đủ.

Lý Hùng cho biết mẹ anh rất hạnh phúc, tinh thần phấn chấn khi đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của đại gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh em nghệ sĩ họ Lý đưa mẹ đi du lịch, thăm thú cảnh quan và trải nghiệm ẩm thực tại Singapore.

Lý Hùng hiện vẫn đi về lẻ bóng ở tuổi U60, kín tiếng chuyện tình cảm. Tài khoản Facebook của anh chủ yếu đăng hình chụp cùng mẹ và đại gia đình.

Nhà họ Lý có mối gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên. Lý Hùng nói không chỉ anh mà cả gia đình đều muốn dành thời gian chăm sóc mẹ. "Má Lan tuổi đã cao, cần có con cháu bên cạnh. Chỉ cần má vui, khỏe là mọi người mừng lắm, sẽ đưa má đi dạo phố, ăn uống, du lịch. Cả nhà yêu Má Lan nhất", anh bộc bạch.

Ảnh: NVCC