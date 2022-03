3 bóng hồng mới màn ảnh Hàn: Người đẹp có cảnh phim bị chê bai là ai?

Nữ diễn viên hết mình cho cảnh quay cần thiết lột tả tính cách nhân vật, dù bị khán giả chê "cảnh nóng nặng đô".

Lee Yeon của Tội phạm vị thành niên

Vai diễn cậu bé "nửa điên nửa tỉnh" trong hành trình thú nhận tội ác giết người khiến khán giả sởn da gà

Juvenile Justice là bộ phim truyền hình đang được phát sóng trên Netflix, dán nhãn 18+. Phim lấy bối cảnh các hành động phạm tội của trẻ vị thành niên tại Hàn. Khi tội ác do trẻ vị thành niên gây ra, chúng thường không phải nhận hình phạt nghiêm trọng khiến người phạm tội có xu hướng bạo lực hơn.

Juvenile Justice lên tiếng cảnh báo về tình trạng phạm tội ở trẻ vị thành niên

Bên cạnh nữ diễn viên chính Kim Hye Soo rất nổi tiếng trên màn ảnh, bộ phim còn tạo ấn tượng với khán giả bởi diễn xuất của sao nữ Lee Yeon. Cô được coi là một điểm nhấn đặc biệt khi thủ vai cậu bé 13 tuổi. Đây là nhân vật tạo sự kịch tính cho toàn bộ vụ án, cậu ta ra tay giết hại một nạn nhân 9 tuổi với suy nghĩ là trẻ vị thành niên nên không phải ngồi tù.

Sự ngông cuồng của một cậu bé 13 tuổi hóa ra lại là màn diễn xuất thành công từ một nữ diễn viên 27 tuổi

Để lột tả diễn biến tâm lý thông qua ánh mắt, nữ diễn viên Lee Yeon đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật phức tạp này. Cô chấp nhận xuống tóc nhằm tạo nên một vẻ lạnh lùng, sát nhân. Khâu hóa trang cũng được ê-kíp phim đặc biệt chú trọng. Ánh mắt ngông cuồng cùng với tâm lý phức tạp, suy nghĩ mưu mô của một nhân vật tội phạm trẻ vị thành niên được lột tả chân thật.

Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi với màn hóa thân xuất sắc

Lee Yeon từng tham gia một số bộ phim điện ảnh ngắn, phim truyền hình Find me in your memory năm 2020, Source of the odour… nhưng đây là vai diễn phụ để lại dấu ấn đậm nét. Việc hóa thân vào một cậu bé, lại có độ tuổi kém hơn tuổi đời thật của mình tới một nửa càng khiến khán giả bất ngờ.

Trong loạt ảnh họa báo, Lee Yeon xinh đẹp như một nàng thơ

Jung Ho Yeon của Trò chơi con mực

Người chơi 067 để lại dấu ấn khó quên, nhiều lần khiến người xem bật khóc

Không cần nói quá nhiều về độ nổi tiếng của Squid Game (Trò chơi con mực), bộ phim 18+ này đã chiếm vị trí số 1 trên Netflix suốt 1 năm qua. Ngoài diễn xuất ấn tượng của nam chính, nữ diễn viên Jung Ho Yeon trong vai cô gái người Triều Tiên - Kang Sae Byeok cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Khán giả đã rơi lệ vì hoàn cảnh và sự ra đi của Sae Byeok – cô gái bất chấp cả mạng sống để chơi trò chơi nhằm đón người thân về cùng sống trong một ngôi nhà khang trang.

Jung Ho Yeon từ một người mẫu chuyển sang làm diễn viên và đang trở thành diễn viên có tiềm năng được khán giả thế giới nhớ tên

Nữ diễn viên Jung Ho Yeon mới đây đã nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards (SAG) 2022 được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 28/2, cùng với bạn diễn Lee Jung Jae giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau vai diễn khó quên này, tên tuổi của ngôi sao sinh năm 1994 nổi như cồn. Cô trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc có lượng người theo dõi lớn nhất trên Instagram trong thời gian ngắn với gần 19 triệu người follow. Trước khi tham gia vào Trò chơi con mực, cô chưa thực sự nổi tiếng nhưng nhờ hiệu ứng thành công của phim, cô đã tích lũy được khối tài sản 1 triệu USD.

Một bước tiến lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên từ sau thành công của Trò chơi con mực

Han So Hee trong My Name

My Name được dán nhãn 18+ trên Netflix dù là phim truyền hình khi kể về hành trình báo thù của Ji Woo sau cái chết thương tâm của cha cô. Để làm điều này, Ji Woo đã gia nhập một tổ chức xã hội đen, được rèn luyện thành một sát thủ. Sau đó, cô nằm vùng trong lực lượng cảnh sát chống tội phạm ma túy, dần đi tìm được câu trả lời về cái chết của cha.

Han So Hee được giao vai nữ chính trong một bộ phim vừa có nhiều cảnh hành động lẫn cảnh nóng. Đặc biệt khán giả phải đỏ mặt với cảnh nóng bị chê “nặng đô” giữa Han So Hee và bạn diễn Ahn Bo Hyun. Trong cảnh này, nữ diễn viên phải nude toàn bộ khiến nhiều người xem cảm thấy chi tiết không cần thiết, mang tính câu view. Tuy nhiên, đạo diễn phim cho biết đây là cảnh quay quan trọng để khắc họa tính cách và chuyển biến nội tâm của nhân vật.

Han So Hee trút bỏ toàn bộ xiêm y trong cảnh "nóng" của My Name

Han So Hee đã có một bước “lột xác” với vai đả nữ trong phim 18+ này. Trước đó, cô được chú ý với vai tiểu tam trong phim Money Flower và Thế giới hôn nhân, hay vai cô gái yêu bad boy trong Nevertheless (Dẫu biết). Khi kết hợp cùng bạn diễn Song Kang, Han So Hee cũng có những cảnh mùi mẫn được dán nhãn 19+. Trong vai người tình ngoài luồng, cô cũng có những phân cảnh giường chiếu nóng bỏng.

Trong Nevertheless, Han So Hee có nhiều cảnh quay 19+

Vào vai tiểu tam của Thế giới hôn nhân, nữ diễn viên cũng có cảnh nóng bỏng

Tuy nhiên khi bước vào cảnh nóng trong My Name, Han So Hee đã không tránh khỏi bối rối. Cô cho biết bản thân không hề hay rằng sẽ có cảnh quay này. Cô tự hỏi cảnh quay liệu có ổn không, có cản trở mạch xem phim của khán giả không. Sau khi nói chuyện với đạo diễn và biên kịch, cô hiểu đó là khoảnh khắc nhân vật chấp nhận cảm xúc thật ẩn giấu bên ngoài vẻ lạnh lùng và muốn sống như một con người trong tình yêu.

Nữ diễn viên hết mình cho cảnh quay cần thiết lột tả tính cách nhân vật, dù bị khán giả chê "cảnh nóng nặng đô"

Nổi bật trên màn ảnh thời gian gần đây, Han So Hee được đánh giá có nhiều tiềm năng trong thế hệ diễn viên trẻ. Gần đây Han So Hee bất ngờ vướng vào scandal có mẹ bị kiện vì tội lừa đảo 2,3 tỷ đồng. Mẹ của cô đã dùng tài khoản mang tên con gái để làm hành động phạm pháp. Công ty quản lý của cô phải lên tiếng cho biết, nữ diễn viên không liên quan tới việc làm của mẹ.

