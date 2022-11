2 tỷ đồng cho 3 phút có phải là cát-xê "khủng" nhất Hollywood?

Khoản tiền cát-xê “khủng” của các ngôi sao điện ảnh Hollywood khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Miriam Margolyes

Miriam Margolyes - nữ diễn viên vào vai Giáo sư Sprout trong phần 2 Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật chỉ đóng vai phụ nhưng lại có thù lao đáng mơ ước.

Chỉ xuất hiện trong 3 phút, giáo sư Sprout đã mang đến cho khán giả một tiết học thảo dược lý thú, vui tươi, đồng thời giới thiệu loại cây khoai ma làm phương thuốc chữa "lời nguyền hóa đá" do Tử Xà gây nên.

Gần đây, nữ diễn viên đã tiết lộ nhiều điều về quá trình ghi hình của mình trong Harry Potter. Được biết, mức thù lao mà cô có được sau chỉ 3 phút thời lượng ngắn ngủi là 60 nghìn bảng Anh (hơn 1,7 tỷ đồng).

"Tôi chưa từng kiếm hàng triệu nhờ Harry Potter. Tôi nghĩ 3 trong số 4 diễn viên chính thì có, chứ tôi thì không. Tôi chỉ tham gia phần 2 và kiếm về 60 nghìn bảng Anh. Hiện tại tôi không phải cau có gì đâu, nhưng thời đó thì có đấy. Nhưng dù sao phim đã giúp tôi nổi tiếng", nữ diễn viên chia sẻ.

Bà cũng tiết lộ rằng thực chất nữ diễn viên có hợp đồng trở lại với Harry Potter trong phần 7 Bảo Bối Tử Thần. Miriam Margolyes sẽ tham gia 12 ngày quay theo hợp đồng, song thực tế cô chỉ quay 9 ngày thì rời đi. So với diễn viên chính, cát-xê của Margolyes không hề thấp, thậm chí gần bằng Emma Watson và Rupert Grint.

Năm 2021, Margolyes nói với Daily Mail vai Giáo sư Sprout tạo ra sự khác biệt lớn cho sự nghiệp của bà, giúp nữ diễn viên trở nên nổi tiếng hơn cả những gì từng nghĩ. Tuy nhiên, Miriam Margolyes lại không thể vụt sáng do thiếu may mắn, tuổi tác và một phần tính cách "không thích trẻ em" khiến cô mất thiện cảm với khán giả nhí.

Margolyes từng thắng giải BAFTA, được ví là Oscar nước Anh, ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Age of Innocence năm 1993. Cô từng đóng vai Peg Sellers trong bộ phim truyền hình đoạt giải Quả cầu vàng The Life And Death Of Peter Sellers.

Tom Cruise

Mission Impossible đã giúp tên tuổi Tom Cruise vang danh khắp thế giới. Chỉ riêng phần 2, Tom Cruise đã thu về được 100 triệu USD.

Vai diễn đặc vụ Ethan Hunt trong phần phim thứ 4 mang tên Mission: Impossible - Ghost Protocol giúp Tom Cruise thu về 75 triệu USD. Thời điểm đó, bộ phim đã giúp ngôi sao người Mỹ đứng đầu danh sách Những nam diễn viên quyền lực nhất năm 2012 của Forbes.

Hầu hết, tác phẩm Tom Cruise tham gia đều là bom tấn với doanh thu cao. Trong đó, cao nhất là Mission: Impossible - Fallout (2018) với hơn 787 triệu USD toàn cầu. Hai bộ phim có doanh thu cao tiếp theo gồm Mission: Impossible - Ghost Protocol (694 triệu USD) và Mission: Impossible - Rogue Nation (688 triệu USD).

Tom Cruise từng có 3 đời vợ. Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, tài tử sinh năm 1962 vô cùng kín tiếng trong chuyện hẹn hò yêu đương và dành hết thời gian cho phim ảnh.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. là nam diễn viên được trả lương cao nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Mức lương khởi điểm của nam diễn viên trong Iron Man 2008 là 500 nghìn USD. Sau thời gian dài thương lượng với Marvel, tài tử nhận được 75 triệu USD cho vai diễn Iron Man Tony Stark trong Avengers: Infinity War (2018). Tài tử thậm chí đã nhận đến 50 triệu USD cho bộ phim Avengers đầu tiên vào năm 2012. Robert Downey Jr. nhận tổng cộng 435 triệu USD trong 11 năm mặc bộ áo giáp Iron Man.

Bên cạnh đó, anh còn nhận thêm hoa hồng thù lao tính theo doanh thu phim. Khoản tiền này được cho là rơi vào 2,5% lợi nhuận mỗi phim. Trước đó vào năm 2008, sau thành công bất ngờ của Iron Man 1, Downey đã ký một hợp đồng dài 6 phim với Marvel Studios. Mức cát-xê cho mỗi phim là 10 triệu USD, nhưng tiếp tục cộng thêm các khoản khác.

Có nguồn tin cho rằng, tài tử nhận 15 triệu đô la 3 ngày làm việc cho phim Homecoming. 13 năm từ khi Iron Man ra mắt, Robert Downey Jr. đã trở thành diễn viên có cát xê tăng nhanh và cao bậc nhất thế giới.

Người đàn ông đóng vai Tony Stark sở hữu nhiều dinh thự xa hoa khắp nước Mỹ. Tại khu East Hampton, bang New York, anh tậu căn biệt thự có hình cối xay gió với giá 11,9 triệu USD. Theo Celebrity Networth, nam diễn viên và vợ là Susan còn làm chủ căn hộ 4 triệu USD ở Santa Monic.

Hiện, tài tử vẫn hoạt động tích cực trong vai trò diễn viên và nhà làm phim. Anh là nhà sản xuất của hai TV series Perry Mason và Sweet Tooth lần lượt ra mắt trong năm 2020 và 2021. Robert Downey Jr. đang sản xuất và đảm nhận một vai diễn trong mini-series The Sympathizer. Hai phim điện ảnh All-Star Weekend và Sherlock Holmes 3 có anh đóng chính đều đang trong giai đoạn sản xuất.

Will Smith

Men in Black là loạt phim mag lại cát-xê "khổng lồ" cho Will Smith. Đặc biệt, doanh thu của phần 3 đã mang về cho anh 100 triệu USD trong tổng số 624 triệu USD doanh thu phim.

Will Smith thuộc top những diễn viên được trả lương cao nhất mọi thời đại. Ngôi sao Hollywood có màn hóa thân ấn tượng với vai diễn Đặc vụ J trong Men in Black 3. Bộ phim gồm nhiều phần, thuộc thể loại hành động, khoa học viễn tưởng của Mỹ phát hành vào giữa năm 2012 và được công chiếu dưới dạng công nghệ 3D tiên tiến.

Bên cạnh đó, anh cũng thường đóng các bộ phim hành động kinh phí lớn. King Richard là bộ phim về nhân vật có số phận mà nam diễn viên tham gia sau Ali, The Pursuit of Happyness (2006) và Collateral Beauty (2016).

Vào năm 2021, Will Smith tham gia diễn xuất trong tác phẩm King Richard của đạo diễn Reinaldo Marcus Green và đã thắng giải Oscar 2022 ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất”.

Tuy nhiên, trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar, câu đùa của diễn viên hài kiêm MC Chris Rock về vợ của nam diễn viên đang chật vật vì căn bệnh rụng tóc đã khiến Will tức giận và giáng một cú tát Chris Rock gây sốc cho tất cả mọi người có mặt tại lễ trao giải. Sự việc này trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Sau đó, anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chris Rock, Viện Hàn Lâm, nhà sản xuất cũng như các khách mời, khán giả theo dõi buổi trao giải. Mặc dù vậy, theo quyết định được Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ, Will Smith sẽ bị cấm tham dự các lễ trao giải Oscar và bất cứ sự kiện nào do viện tổ chức trong vòng 10 năm. Đồng thời, nam diễn viên cũng đã tự nộp đơn xin rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn Lâm.

Anh và vợ tổ chức lễ cưới vào dịp năm mới vào năm 1997. Gần 20 năm sau, nữ diễn viên Girls Trip thừa nhận sự hối tiếc khi đã bắt đầu mối quan hệ với Will Smith khi anh vẫn chưa ly hôn với vợ cũ - Sheree Zampino. Hiện, hai người phụ nữ cùng Will nuôi nấng Trey - con trai riêng của Will và vợ cũ.

