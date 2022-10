Ninh Dương Lan Ngọc bầm dập vì vai diễn liệu đã bằng Vân Ngô, Quỳnh Nga?

Chủ Nhật, ngày 16/10/2022 05:00 AM (GMT+7)

Để đáp ứng được yêu cầu của nhân vật trong phim, các mỹ nhân Vbiz đôi khi phải chấp nhận rũ bỏ toàn bộ hình tượng, có người còn bị "dìm hàng" xấu đến thảm thương.

Ninh Dương Lan Ngọc

Trong phim Cô gái từ quá khứ được khởi chiếu vào ngày 13/10, Lan Ngọc xuất hiện trong bộ dạng tồi tàn, nghèo khổ, lấm lem. Nhân vật Hoàng Quyên khiến người xem không thể nhận ra Lan Ngọc vì hình ảnh da đen nhẻm, mũi tẹt, răng hô, tóc tai bù xù, vẻ mặt khắc khổ.

Nhìn tạo hình nghèo khó của Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì vốn dĩ đã quen với hình tượng sang trọng của cô từ phim đến đời thực trong nhiều năm qua.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: “Tôi đã phải tăng cân trong giai đoạn sống cùng với nhân dạng xơ xác, da đen nhẻm đó. Tạo hình răng hô cũng khiến tôi gặp nhiều trở ngại khi thoại, phải tập luyện ở nhà với phần răng giả để quen với khẩu hình miệng. Cũng nhờ vào việc hoá trang thành một hình ảnh khác lạ như vậy, tôi hiểu được nhân vật của mình hơn”.

Trước đây, vai diễn An Chi của Ninh Dương Lan Ngọc trong She was pretty phiên bản Việt là một cô nàng có phần “tưng tửng”, xuề xoà và không màng đến vẻ ngoài. Tạo hình của Lan Ngọc trong phim được tạo dựng trung thành với nguyên tác: hai gò má luôn ửng đỏ bởi căn bệnh di truyền từ người cha của mình. Có thể thấy, nữ diễn viên đã hy sinh rất nhiều về nhan sắc cho vai diễn.

Chạm ngõ điện ảnh từ năm 17 tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc được công chúng chú ý với nhân vật Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp được khán giả công nhận từ lâu, Lan Ngọc đã từng được ưu ái tặng danh hiệu “Đại mỹ nhân màn ảnh Việt”.

Nữ diễn viên còn được gọi là "mỹ nhân trăm tỉ" của điện ảnh Việt khi các phim rạp do cô đóng thu tổng cộng khoảng 500 tỉ đồng. Con số này đến từ các phim ăn khách: Cua lại vợ bầu (192 tỉ đồng), Gái già lắm chiêu 3 (165 tỉ đồng),...

Hiện "ngọc nữ" đang sở hữu 2 căn hộ cao cấp ở trung tâm Tp Hồ Chí Minh, không gian sống khá rộng rãi, thoải mái và được trang trí nhiều nội thất sang trọng. Nữ diễn viên từng sắm chiếc xe trị giá 2 tỷ đồng để thuận tiện đi lại làm việc. Năm 2021, người đẹp lại tậu thêm một chiếc xế hộp hạng sang để thay đổi.

Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn, nhân vật Quỳnh Yên trong Cô gái đến từ quá khứ cũng không khá hơn Lan Ngọc. Nữ diễn viên Gen Z đã rất sốc khi nhìn thấy tạo hình ấy của mình. Kaity Nguyễn không còn là những mỹ nhân hàng đầu, trái lại gây ngỡ ngàng với tạo hình mới vô cùng xơ xác. Tạo hình mới của chị em Hoàng Quyên - Quỳnh Yên mất đi vẻ hào nhoáng quen thuộc, trái lại trông tồi tàn, nghèo khổ, lấm lem.

“Trước giờ khi đóng phim, tôi chỉ make up chứ chưa được hóa trang để biến mình trở thành một con người khác hoàn toàn như thế. Tôi hỏi hai anh Bảo Nhân - Namcito, rằng có nhất thiết phải tồi tàn đến vậy không? Hai anh bảo đó là bắt buộc, Hoàng Quyên và Quỳnh Yên phải trải qua một quá khứ rất khắc nghiệt để có được ngày hôm nay”, Kaity chia sẻ.

Kaity Nguyễn sinh ra ở TP HCM và lớn lên ở Mỹ. Năm 2017, Em chưa 18 là tác phẩm điện ảnh đầu tay cô tham gia cùng Kiều Minh Tuấn trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử lúc bấy giờ với 171 tỷ đồng. Tiếp đó, cô thành công với bộ phim Hồn Papa, da con gái cùng Thái Hòa. Năm 2020, phim cô tham gia Tiệc trăng máu đạt doanh thu 175 tỷ đồng, lọt vào top 5 phim Việt ăn khách nhất.

Dù thành công sớm, nhưng cô không ỷ lại. Diễn viên cho biết: "Tôi áp lực vì sợ làm mọi người thất vọng. Tôi cần những người thẳng thắn, khó tính để kéo mình về với thực tại. Trước mỗi vai diễn mới, tôi thường hồi hộp đến mất ngủ. Tôi nghĩ những cảm xúc này giúp mình tạo ra động lực, tập trung để làm tốt hơn".

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân được khán giả biết đến với những màn đấu võ cực đẹp mắt và uy lực không thua gì Hollywood trong Dòng máu anh hùng. Khi tham gia bộ phim, cô phải tập võ 6-8 giờ/ngày, kéo dài suốt 2 tháng. Mỗi lần hành cảnh phim, cô lại bầm tím, xây xước, ngất xỉu... Nữ diễn viên còn bị rạn xương phải bó bột.

Cô cũng từng hy sinh nhan sắc vì vai diễn trong phim Hai Phượng. Cô vào vai một người mẹ tần tảo từng là trùm giang hồ, đã ẩn cư nhưng buộc phải lộ diện để đi tìm con gái bị bắt cóc. Hai Phượng đã trải qua một hành trình gian nan với những pha hành động bắt mắt.

Bên cạnh đó, cô còn ghi điểm với: Bẫy rồng, Lửa Phật... nhưng Dòng máu anh hùng vẫn là vai diễn để đời của cô. Không dừng lại ở đó, Ngô Thanh Vân càng chú ý hơn khi vào vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất cho những bộ phim do chính cô thực hiện như: Ngày nảy ngày nay, Tấm Cám.... Trong năm 2018, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi tham gia phim bom tấn Star wars 8 của Hollywood.

Tháng 5/2022, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra tại lễ đường bên biển ở Đà Nẵng. Được biết, chồng cô là CEO một công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may ở Sài Gòn. Ngoài công việc kinh doanh chính, Huy Trần còn theo đuổi sở thích nấu ăn và mở một nhà hàng sang trọng ngay tại trung tâm TP.HCM.

Quỳnh Nga

Quỳnh Nga được nhiều người biết đến từ vai "cá sấu chúa" trong phim Lập trình trái tim. Hình ảnh quen thuộc của cô nàng "cá sấu chúa" đen nhẻm Hà Vũ Vũ trong phim để lại ấn tượng. Sau thành công của phim, Quỳnh Nga được chú ý nhiều hơn.

Năm 2019 Quỳnh Nga thành công với sự trở lại ấn tượng trong vai tiểu tam Nhã của Về nhà đi con. Không còn nhận ra cô nàng "cá sấu chúa" năm nào, Quỳnh Nga trong Về nhà đi con sở hữu gương mặt xinh đẹp và gu thời trang sành điệu. Thậm chí những bộ trang phục cô mặc trên phim liên tục cháy hàng khi được nhiều người tìm mua sau mỗi tập lên sóng.

Nhan sắc nóng bỏng của Quỳnh Nga ở ngoài 30 nhận được nhiều lời khen ngợi. Người đẹp cho biết hiện tại bản thân đã tạm hài lòng và chưa có ý định muốn chỉnh sửa gì thêm. Nữ diễn viên sẽ vẫn theo đuổi hình tượng gợi cảm dù ở ngoài đời hay trong các vai diễn.

Về đời tư, Việt Anh - Quỳnh Nga thường xuyên cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện. Dù nhiều lần lộ "hint" hẹn hò, sống chung nhà nhưng cả hai nhất quyết phủ nhận.

