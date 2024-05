Minh Hằng sau đám cưới doanh nhân nghìn tỷ: “Tôi không cần phải làm dâu”

Tháng 6/2022, Minh Hằng làm đám cưới với doanh nhân hơn 10 tuổi - Nguyễn Quốc Bảo. Trước khi về chung 1 nhà, họ có 8 năm yêu mặn nồng.

Đến tháng 8/2023, Minh Hằng sinh con trai đầu lòng – tên thân mật bé Mỡ - nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Minh Hằng bên ông xã doanh nhân.

Từ khi lập gia đình, Minh Hằng sở hữu cuộc sống như bà hoàng vì luôn được chồng bên cạnh yêu thương, quan tâm từng chút một. Nhờ đó, nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần thoải mái, mang nhiều năng lượng tích cực.

Cô kể, chồng doanh nhân dù khá bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian đưa con đi dạo ở công viên vào buổi sáng. Mỗi tối anh cũng chủ động chăm con, cho con ăn để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Trong chia sẻ mới đây, Minh Hằng tiết lộ cô không cần phải làm dâu. Sau khi kết hôn, ca sĩ yêu cầu chồng mua một căn nhà gần bố mẹ để sống riêng và thuận tiện qua lại thăm phụ huynh.

Minh Hằng bên quý tử đầu lòng.

Mỹ nhân sinh năm 1987 cũng biết cách chu toàn mọi thứ giữa hai bên gia đình nên mối quan hệ thông gia khá tốt đẹp.

"Chúng tôi sống riêng, mỗi khi có dịp các thành viên mới tụ hội với nhau. Tôi là người hướng ngoại, thường ra ngoài tiếp xúc nhiều nên những chuyện chăm lo, thăm hỏi nhà chồng với tôi không quá khó", Minh Hằng tâm sự.

Theo Minh Hằng, trước khi kết hôn, chuyện tình giữa cô và ông xã được hai bên gia đình thấu hiểu, nhất là tính chất công việc của cả hai.

“Tôi không bị gia đình chồng áp lực chuyện sau kết hôn phải hoàn toàn ở nhà chăm lo gia đình. Nhà chồng tin tưởng tôi là người lý trí và biết cách giữ bình yên cho cuộc sống cá nhân, không để những chuyện khác ảnh hưởng đến gia đình”, cô kể.

Sau sinh em bé, Minh Hằng chăm chỉ trở lại với các dự án nghệ thuật, tham gia các sự kiện giải trí.

Hiện mâu thuẫn lớn nhất giữa Minh Hằng và ông xã doanh nhân là chuyện con cái. Cô cho hay: “Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ tranh luận. Giờ có con, cả hai chỉ lòng vòng chuyện con cái. Tôi có nói với anh: "Yêu nhau 8 năm mình không có vấn đề gì xảy ra cả nhưng 8 tháng qua có rất nhiều chuyện, nó bù cho 8 năm vừa rồi".

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An, được thành lập vào năm 2007. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

