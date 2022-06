Từ nhịn thở 7 phút đến điều chế ma túy đá, sao Hollywood nhập vai "thần sầu"

Diễn như thật trên phim, những diễn viên này cũng thu được các kĩ năng "ảo diệu" của nhân vật.

Nhịn thở 7 phút

Margot Robbie đã học cách nhịn thở dưới nước với một hướng dẫn viên chuyên nghiệp môn lặn để vào vai Harley Queen trong Biệt đội cảm tử (Suicide Squad - 2016). Cảnh quay chỉ yêu cầu khoảng 2-3 phút nhưng người đẹp đã thành công với 5 phút. Robbie khẳng định cô có thể kéo dài hơn nữa, rất tiếc đạo diễn đã kết thúc và chuyển sang cảnh khác. “Bí quyết là làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể bạn. Nó tương tự như việc thiền dưới nước vậy.” - nữ diễn viên chia sẻ.

Cảnh quay dưới nước ấn tượng này của Robbie trong Biệt đội cảm tử - 2016 không có sự giúp đỡ của kĩ xảo

Một trường hợp khác là Kate Winlest. Để vào vai một “người nước” trong phần 2 của bom tấn đình đám Avatar (dự kiến ra rạp vào 12/2022), nàng Rose của Titanic đã đạt kỷ lục ấn tượng nhịn thở dưới nước tới 7 phút 14 giây. Bản thân cô cũng chia sẻ đó là một trải nghiệm “điên rồ”.

Điều chế… ma túy đá

Nói về kĩ năng “hú hồn” nhất một diễn viên có thể học, hẳn phải nhắc đến Bryan Cranston và quá trình chuẩn bị cho Biến chất (Breaking Bad). Anh vào vai Walter White, một giáo viên dạy hóa vô tình biết mình mắc ung thư. Vì muốn kiếm tiền để lại cho vợ con mà anh dần sa vào con đường sai trái, bắt đầu từ việc sản xuất và bán ma túy đá.

Các nhà khoa học – từ cơ sở hóa học là cố vấn của bộ phim – đã dạy Bryan Cranston chi tiết về quá trình chế tạo ma túy đá (methamphetamine) từ các chất hóa học có thể tìm thấy trong một trường trung học ở Mĩ. Nam diễn viên mô tả việc này là: “một quá trình rất thú vị, phức tạp và nguy hiểm.”

Cảnh điều chế ma túy đá trong Breaking Bad

Breaking Bad đạt số điểm 9.5/10 trên trang imdb với hơn 1,7 triệu lượt đánh giá, thu về hàng trăm đề cử, giải thưởng ở vô số lễ trao giải lớn nhỏ. Trong đó có 58 đề cử và 16 giải Emmy – giải thưởng danh giá nhất hành tinh dành cho phim truyền hình.

Ảo thuật cận cảnh

Vào vai kẻ lừa đảo với đôi tay khéo léo nhất trên thế giới trong Phi vụ thế kỷ (Now you see me - 2013), đương nhiên Jesse Eisenberg sẽ không thể chỉ dựa vào góc máy hay đóng thế. Anh đã cất công học những nguyên tắc và lý thuyết về ảo thuật, đồng thời tập luyện những ngón thủ thuật anh sẽ phải diễn trên phim. Kết quả là sau một thời gian Jesse Eisenberg đã tự tin “hướng dẫn” lại cho người khác: “Nếu bạn hiểu được một vài nguyên tắc cơ bản của ảo thuật cận cảnh, bạn có thể áp dụng chúng một cách sáng tạo cho rất nhiều màn diễn khác nhau.”

Lái thuyền buồm và máy bay

Việc nhân vật di chuyển từ nơi này đến nơi khác trên cuộc hành trình trong phim là chuyện rất bình thường. Sẽ chẳng có gì nếu nhân vật của bạn không phải phi công hay thủy thủ. Trong trường hợp của Tom Cruise và Russell Crowe, họ đã thực sự phải học cách lái máy bay và giương buồm ra khơi.

Trong quá trình quay Nhiệm vụ bất khả thi 6 (Mission Impossible: Fallout - 2018), Tom Cruise đã phải học lái máy bay trực thăng. Mất đến 2000 giờ cho khóa học, đổi lại, siêu sao này đã lấy được bằng lái và tự tin thể hiện khả năng bay lượn mà không cần phi công đóng thế. Kĩ năng đó cũng giúp Tom Cruise rất nhiều khi anh phải điều khiển phi cơ chiến đấu trong Phi công siêu đẳng Maverick (Top Gun: Maverick), bộ phim đang ra rạp và mang đến thành công vang dội cho nam diễn viên, cả về doanh thu lẫn đánh giá từ các nhà phê bình.

Trong trường hợp của Russell Crow, anh theo học một thuyền trưởng thực thụ để vào vai thuyền trưởng Jack Aubrey trong Thuyền trưởng và Đại úy (Master and Commander - 2003). Anh học được cách giương buồm ra khởi cho một con tàu lớn và mọi kĩ năng mà một thủy thủ cần biết. Ngoài ra Russell Crow còn học chơi violin suốt 3 tháng, bởi đây cũng là một tài năng của thuyền trưởng Jack Aubrey. Sau khi bộ phim kết thúc, cây đàn mà nam diễn viên dùng để tập luyện đã được bán ở phiên đấu giá với giá 89,500 bảng Anh (hơn 2 tỉ 600 triệu đồng).

Vô số kĩ năng chiến đấu

Cảnh hành động đối kháng là một phần không thể thiếu trên phim. Tuy đã có những chuyên gia võ thuật đảm nhiệm phần đóng thế, nhiều diễn viên vẫn theo học các khóa võ thuật để tự mình vào vai chân thực nhất.

Điển hình phải kể đến trường hợp của Uma Thurman trong Kill Bill (2003). Để làm vừa lòng đạo diễn siêu khó tính Quentin Tarantino, Thurman và dàn diễn viên đã phải tập luyện 8 giờ mỗi ngày trong 3 tháng. Họ sẽ gặp rắc rối dù chỉ đến lớp muộn một phút.

Quá trình nghiêm ngặt đó đã mang về cho nữ diễn viên khả năng tự tin thực hiện 3 trường phái Kungfu, 2 trường phái chiến đấu bằng kiếm, ném dao, cận chiến với dao, đối kháng tay không, và tiếng Nhật. Không tính đến các siêu anh hùng, “cô dâu báo thù” của Thurman là một trong những nhân vật có kĩ năng chiến đấu siêu đẳng nhất lịch sử màn ảnh.

Uma Thurman trong Kill Bill chắc chắn là cô dâu "chiến" nhất màn ảnh rộng.

