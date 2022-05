Thuở mới vào nghề của sao Hollywood: "Bạn gái người nhện" lột xác vẫn chưa bằng người này

Nhan sắc thuở mới vào nghề của những ngôi sao Hollywood khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Elle Fanning

Mary Elle Fanning tham gia diễn xuất từ khi mới 3 tuổi. Sở hữu gương mặt ngây thơ, ngọt ngào, nữ diễn viên là một trong những "nàng thơ" được chú ý nhất ở Hollywood. Hai vai diễn đầu đời của Elle đều là những phiên bản nhỏ hơn của chính chị gái ruột của cô – tài năng nhí Dakota Fanning. Đó là các vai Lucy lúc 2 tuổi trong I Am Sam (2001) và Allie khi 3 tuổi trong bộ phim truyền hình Taken (2002).

Năm 2003, Elle bắt đầu sự nghiệp độc lập lần đầu tiên khi tham gia Daddy Day Care. Cô được biết đến nhiều hơn qua các bộ phim: The Curious Case Of Benjamin Button hay We Bought A Zoo. Sự nghiệp diễn xuất của Elle thực sự bùng nổ khi cô vào vai Alice trong Super 8 và công chúa Aurora trong phiên bản live-action Maleficent của Disney.

Gần đây nhất, Elle Fanning ra mắt hai bộ phim, cô vào vai nữ sinh viên muốn theo đuổi nghề báo, thu hút nhiều nghệ sĩ điện ảnh lúc đi phỏng vấn. Mẫu nhân vật quyến rũ, hơi ngây thơ hợp sở trường diễn xuất của sao nữ.

Elle Fanning cũng đẩy mạnh hoạt động ở mảng phim truyền hình với hơn chục tác phẩm lớn nhỏ. Nữ diễn viên đã nhận về hơn 30 đề cử tại các giải thưởng uy tín: Quả cầu vàng, SAG, Tinh thần độc lập… cùng nhiều lần giành chiến thắng. Năm 2019, khi mới 21 tuổi, cô trở thành nhân vật trẻ nhất đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes.

Zendaya

Zendaya được biết đến là một trong những sao nhí thuộc nhà Disney. Cô nàng không chỉ thành công phá vỡ những khuôn mẫu mà còn từng bước tự xây dựng hướng đi táo bạo nhưng cũng đầy thông minh, mang đến hình ảnh một “công chúa Disney” tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh hiếm thấy. So với những đàn chị bước ra từ Disney, Zendaya có thể nói là gương mặt điện ảnh thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Nhờ vai diễn trong Euphoria, Zendaya đã được vinh hạnh nhận được giải Emmy 2020 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi mới 24 tuổi. Cô cũng trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từng sở hữu giải thưởng truyền hình danh giá này. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, Zendaya trải lòng: “Nhiều người không tin tôi có thể làm được điều này bởi họ thực sự chưa bao giờ nhìn thấu tính cách của tôi. Điều này cũng dễ hiểu: Vì tôi vẫn là một đứa trẻ Disney trong mắt họ. Tôi vẫn còn rất nhiều điều cần phải chứng minh”.

Đến năm 25 tuổi, Zendaya đã dần khẳng định được thành công của mình qua vai diễn MJ trong Spider-Man. Với vẻ ngoài nổi bật và những thành tích từ khi còn nhỏ, sao nhí một thời của Disney đã lọt vào "mắt xanh" của những nhà sản xuất Marvel. Sau đó, Zendaya vẫn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh khi tham gia lồng tiếng cho nhiều phim hoạt hình. Các vai diễn của Zendaya cũng có sự thay đổi đáng kể, đánh dấu sự trưởng thành trong hình tượng và diễn xuất của cô.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Zendaya cũng ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp. Ở tuổi 16, cô đã tự thiết kế dòng sản phẩm thời trang riêng, lấy cảm hứng từ những bộ trang phục của mình trong Shake It Up với tên gọi The Shake It Up Clothing Line by Zendaya, và sau đó là thương hiệu Daya by Zendaya riêng.

Năm 22 tuổi, Zendaya cũng trở thành gương mặt đại diện trẻ tuổi nhất của thương hiệu mỹ phẩm đình đám nhờ vào hình ảnh năng động và cá tính của mình. Những bộ trang phục Zendaya diện lên thảm đỏ liên tục gây bão, các nhà mốt hàng đầu khao khát được cô nàng lựa chọn trong những lần xuất hiện.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow từng là một trong những cái tên sáng giá nhất tại Hollywood khi mang về giải thưởng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Shakespeare In Love (1998).

Cô cũng trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả yêu điện ảnh nhờ nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có vai diễn người tình của Iron Man thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, kể từ năm 2003, nữ diễn viên đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp để xây dựng gia đình riêng.

Gwyneth Paltrow cũng nổi tiếng là người phụ nữ đào hoa. Cô là điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại nước Mỹ: phóng khoáng, giao tiếp cởi mở, và yêu đương rất mãnh liệt.

Gwyneth Paltrow và Brad Pitt từng là cặp đôi trai tài gái sắc một thời của Hollywood. Cả hai đính hôn vào năm 1996, nhưng rồi nhanh chóng "đường ai nấy đi" vào năm 1997. Nói về chuyện tình đứt gánh với Brad Pitt, Gwyneth Paltrow cho biết: "Lúc ấy tôi thật sự rất yêu anh ấy. Brad Pitt là một người hào phóng và ngọt ngào. Anh ấy quá tốt với tôi, nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng vào lúc đó". Về sau, nữ diễn viên công bố hẹn hò với Ben Affleck. Nhưng sau 3 năm bên nhau, cả hai quyết định dừng lại.

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, Gwyneth đã tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình là đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ - Brad Falchuk. Cặp đôi công khai tình yêu hồi tháng 4-2015. Đến tháng 9-2018, họ bí mật thành hôn tại biệt thự 5 triệu USD của Gwyneth ở Hamptons, Mỹ.

