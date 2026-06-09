12 BLV giọng Nam Bộ tham gia bình luận World Cup 2026 trên sóng VTV là ai, xuất sắc cỡ nào?

12 BLV giọng Nam Bộ tham gia bình luận World Cup 2026 trên sóng VTV là ai?

FIFA World Cup 2026 là giải đấu lần đầu tiên đồng thời diễn ra ở 3 quốc gia: Canada, Mỹ và Mexico. Vì vậy sẽ có 3 lễ khai mạc diễn ra ở ba quốc gia nói trên.

Lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động Estadio Azteca có sức chứa 83.000 người ở thành phố Mexico, trước khi trận đấu giữa Mexico và Nam Phi sẽ diễn ra lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

12 BLV giọng Nam Bộ sẽ tham gia bình luận World Cup 2026 trên sóng VTV. Ảnh: VTV

Đây cũng là lần thứ 3 sân Azteca tổ chức trận khai mạc World Cup sau các kỳ World Cup 1970 và 1986. Đáng chú ý nghệ sĩ người Colombia J Balvin và ca sĩ người Nam Phi Tyla sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc năm nay.

Ngày hôm sau (13/6), khi Canada đối đầu với Bosnia và Herzegovina, các siêu sao âm nhạc Canada Michael Buble và Alanis Morissette cũng sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc thứ 2 tại sân vận động BMO Field ở Toronto.

Và lễ khai mạc thứ 3 cũng sẽ diễn ra sau đó ít giờ ở Los Angeles (Mỹ), khi siêu sao người Mỹ Katy Perry và rapper người Mỹ Future sẽ trình diễn ngay trước khi đội tuyển Mỹ đối đầu với Paraguay.

Tất cả lễ khai mạc và các trận đấu sẽ được từng thuật trực tiếp trên sóng VTV. Và FIFA World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) mang đến thêm một lựa chọn cho khán giả với luồng bình luận giọng Nam Bộ trên VTV9, VTV10 và ứng dụng VTVgo.

Theo đó, VTV đã chính thức trình làng đội hình 12 gương mặt bình luận viên Nam Bộ xuất sắc. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa những cái tên đầy nội lực, quen thuộc với khán giả miền Nam như: Kỳ Anh, Anh Thoại, Đức Huy, Minh Triết, Bảo Minh, Phúc Trường cùng các đồng nghiệp tài năng khác.

Đội ngũ này mang đến một luồng gió mới cho World Cup năm nay nhờ sự đa dạng trong phong cách. Từ những trải nghiệm dày dặn, am tường chiến thuật cho đến lối dẫn dắt hiện đại, nhạy bén và ngập tràn năng lượng của thế hệ trẻ.

Sự xuất hiện của 12 bình luận viên giọng Nam Bộ hứa hẹn tạo nên một phong vị bóng đá rất riêng, vừa giữ trọn nét dí dỏm, mộc mạc và phóng khoáng đặc trưng của người dân phương Nam, vừa đảm bảo tính chuyên môn sắc sảo. Luồng phát sóng đặc biệt này chắc chắn sẽ là bệ phóng cảm xúc hoàn hảo, mang không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến gần hơn với hàng triệu khán giả truyền hình.

“12 cá tính, 12 chất giọng, 12 góc nhìn khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu với bóng đá và một khát khao mang đến những cảm xúc trọn vẹn nhất cho khán giả.

Sự đổi mới này hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió hoàn toàn mới, gần gũi và phóng khoáng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những chất giọng Nam Bộ đặc trưng, giàu nhịp điệu hứa hẹn không chỉ làm mềm những phân tích chiến thuật, mà còn kéo khán giả lại gần hơn với từng diễn biến kịch tính trên sân cỏ Bắc Mỹ”, phía VTV bày tỏ.

Lịch thi đấu vòng Chung kết của Fifa World Cup 2026. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, để đa dạng góc bình luận, VTV cũng đã tổ chức một kỳ sát hạch để lựa chọn ra 16 người hâm mộ cùng bình luận FIFA World Cup 2026 trên VTV. Họ chính là đại diện cho hàng triệu con tim đam mê trái bóng tròn tại Việt Nam sẽ trực tiếp đồng hành cùng VTV tại World Cup 2026 mùa hè này.

Lần đầu tiên, 16 người hâm mộ được tham gia bình luận World Cup 2026

16 người hâm mộ được lựa chọn để bình luận World Cup 2026 trên VTV gồm: Đặng Vũ Hùng (Quảng Trị), Nguyễn Quang Hoàn (TP.HCM), Nguyễn Quang Tiến (Bắc Ninh), Văn Chí Vĩ (Gia Lai), Đặng Trần Nam Giang (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Long (Hà Nội), Đồng Đại Vỹ (Ninh Bình), Trịnh Minh Đức - (Hà Nội), Võ Chí Bình (Quảng Trị), Hoàng Thế Toàn (Ninh Bình), Nguyễn Chí Hiếu (Hưng Yên), Nguyễn Trần Gia Khánh (Nghệ An), Nguyễn Việt Hoàng (Hà Nội), Trần Đức Minh (Thừa Thiên Huế), Nguyễn Duy Giỏi (Hà Nội) và Phạm Đức Mạnh (Phú Thọ).

Trước đó, BTC đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký gửi về cuộc thi Người hâm mộ cùng bình luận FIFA World Cup 2026. Sau khi xem video demo của các thí sinh, BTC đã lựa chọn được 23 thí sinh tốt nhất tham gia buổi phỏng vấn cũng như thử giọng tại trường quay vào sáng 8/5/2026.

Kết quả cuối cùng là sự tổng hòa giữa lượt xem thực tế từ cộng đồng và đánh giá chuyên môn từ Ban Tổ chức dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về bản quyền của FIFA. Những ứng viên được chọn sẽ chính thức góp mặt trong đội ngũ bình luận viên đồng hành cùng khán giả cả nước suốt kỳ FIFA World Cup 2026.

FIFA World Cup 2026 không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, mà còn trở thành kỳ World Cup "gần khán giả Việt Nam nhất" nhờ cách tiếp cận đa nền tảng mà VTV đang hướng tới.

Ngoài sóng truyền hình trải dài từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV7, VTV9, VTV10, người hâm mộ có thể kỳ vọng theo dõi các nội dung World Cup trên hệ sinh thái số của VTV, bao gồm các nền tảng Internet như Thời báo VTV (VTV.vn), ứng dụng di động VTVgo, YouTube hay TikTok.