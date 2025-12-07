10 năm song hành của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh

Hôm 1/12, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đăng ảnh kỷ niệm 10 năm bên bà xã Khánh Vy và thổ lộ: "Hành trình bên nhau đầy những kỷ niệm, những dấu mốc cuộc đời, những giai đoạn buồn vui. Cảm ơn em".

Khánh Vy cũng đăng ảnh và cho biết hai người yêu nhau lúc còn trẻ dại và không ngờ có thể đi xa như vậy. "10 năm chẳng phải một đời người nhưng đủ dài để trải qua bao nhiêu thử thách, lúc thăng lúc trầm, có lúc nhìn thấy yêu lắm luôn nhưng cũng có lúc sao mà không ưa, cũng có đôi khi bình lặng, mặc dù bình lặng ấy không kéo dài được lâu", cô nói.

Bà xã cảm ơn Phan Mạnh Quỳnh vì đã đến, cùng cô lớn lên và xây dựng gia đình nhỏ. Cô nhắn gửi chồng rằng cả hai đều có những bài học trưởng thành và nhiều năm nữa vẫn phải học để nhường nhịn, đồng hành và yêu thương nhau. Theo cô, điều quan trọng nhất là cả hai cùng nhìn về một hướng, để gia đình luôn là điểm tựa và nguồn năng lượng tốt.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh bắt đầu hẹn hò vào tháng 12/2015, trải qua nhiều thăng trầm, từng có giai đoạn chia tay rồi hội ngộ trước khi đi đến quyết định kết hôn. Họ tổ chức thánh lễ hôn phối và lễ cưới hồi đầu năm 2021 và có con gái vào đầu năm 2023. Bé được đặt tên ở nhà là Ốc.

Gia đình Phan Mạnh Quỳnh hiện sống ở Nha Trang, quê nhà Khánh Vy. Người đẹp vui vì ông xã cũng phải lòng quê vợ, cùng nhau xây đắp cuộc sống ở thành phố biển.

Những ngày thảnh thơi, vợ chồng nhạc sĩ "Có chàng trai viết trên cây" thường cùng nhau đi dạo biển, hẹn hò ăn trưa trong lúc con đi học hoặc cùng đưa con đi chơi mỗi buổi chiều.

Với Phan Mạnh Quỳnh, bà xã Khánh Vy là hậu phương vững chắc, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của mình. Anh là người tình cảm còn cô là người lý trí, cả hai bù đắp cho nhau rất nhiều khi chung sống. Cô đồng hành với anh trong nhiều hoạt động, đưa những lời khuyên hữu ích, thi thoảng góp ý cho các sáng tác của chồng.

Khánh Vy luôn đồng hành với Phan Mạnh Quỳnh trong các sự kiện quan trọng. Nhạc sĩ cho biết sự hiện diện của bà xã giúp anh cảm thấy yên tâm hơn trong mọi việc.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy cũng được nhiều fan yêu thích vì những màn đối đáp hài hước, trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Họ nhận xét cả hai hợp nhau vì cùng là "vựa muối" hài hước, tếu táo.

Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy khi mới yêu. Thời điểm ấy, Phan Mạnh Quỳnh mới lập nghiệp, nổi tiếng với ca khúc "Vợ người ta" còn Khánh Vy là một hot girl với phong cách ngọt ngào, dễ thương.

Phan Mạnh Quỳnh từng tiết lộ lúc mới quen, anh tự biết mình trí nhớ ngắn hạn nên khuyến khích bạn gái chọn ngày kỷ niệm vào đầu tháng cho dễ nhớ. Thế nhưng, anh vẫn hay quên nên nhiều lần bị cô giận dỗi.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh cho biết nhiều người nói cô đến với anh vì tiền nhưng thực tế lúc mới yêu anh chưa có tiền, đôi khi còn thiếu và phải vay cô. "Hồi đó anh ấy là ca sĩ, cũng có hit rồi. Ngay cả người trong nhà cũng nghĩ anh ấy có tiền nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nên tôi có tiếng mà không có miếng", Huỳnh Khánh Vy kể.

"Hồi đó, em nghĩ anh ấy có tài có đức, tiền rồi sẽ có nên đầu tư thời gian vào mối quan hệ, tập trung làm hậu phương. Rồi 3-4 năm sau, sự nghiệp của anh ấy cũng hòm hòm. Lúc anh ấy có chút tiền là lúc cãi lộn nhiều nhất. Em chia tay và nghĩ 3-4 năm thì có sao đâu, coi như đầu tư thất bại. Chia tay cỡ một tháng thì anh ấy lại cầu hôn rồi từ lúc cầu hôn là anh ấy đưa em giữ tiền. Từ cột mốc đó, hai đứa vẫn cãi lộn nhưng không chia tay nữa. Nên đừng ai đồn em đến vì tiền nha. Em đến vì tài năng, ở lại mới vì tiền", bà xã Phan Mạnh Quỳnh cho biết thêm.

Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn Khánh Vy ngày 16/9/2018. Sau đó, khi nhìn lại ba năm song hành, anh gọi đó là "một hành trình dài, đầy biến động và thử thách, nhưng cũng thú vị vô cùng".

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990 tại Nghệ An. Anh trở nên nổi tiếng qua Vợ người ta, bài hát đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015, theo thống kê của Google. Một năm sau, anh ghi dấu tại chương trình Sing My Song mùa đầu tiên. Anh đứng sau nhiều bản hit của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Bùi Lan Hương..., được xem là một trong những nhạc sĩ - ca sĩ mát tay của nhạc phim chiếu rạp.