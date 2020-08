Khóc cười cùng "vòng xoáy" giá vàng, một tuần mất toi tiền tỷ

Nguồn cung không thiếu, sẵn sàng can thiệp Trước diễn biến của thị trường vàng, NHNN vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước. Qua đó, khuyến cáo người dân, ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, khẳng định: Nguồn cung vàng trên thị trường không thiếu nhưng giá vàng tăng quá nhanh khiến người mua có tâm lý nôn nóng và cửa hàng kinh doanh vàng trục lợi đua nhau mua, đẩy giá lên. Giá vàng trong nước biến động chủ yếu do giá vàng thế giới tăng. “NHNN luôn theo dõi sát sao diễn biến thị trường vàng, có đủ nguồn lực và sẽ can thiệp thị trường vàng khi cần thiết” - ông Minh nhấn mạnh.