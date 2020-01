Giá vàng mùng 4 Tết (28/1): Virus Corona bùng phát, vàng cao nhất 3 tuần

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 09:00 AM (GMT+7)

Giá vàng mùng 4 Tết (28/1/2020): Nỗi sợ hãi đối với virus Corona đã đẩy giá vàng tăng lên mức cao nhất 3 tuần.

Giá vàng tăng mạnh lên cao nhất 3 tuần

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch tại 1.581,20 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng suốt phiên hôm qua, và được dao dịch trong khoảng cao 1.575-1.585 USD, có lúc lên tới 1.587,20 USD/ounce và chốt phiên trên ngưỡng 1.580 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn phiên đêm qua cũng tăng 7,10 USD lên 1.578,90 USD/ounce.

Đây là phiên tăng giá thứ 3 liên tục của kim loại quý.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng tăng lên khi dịch viêm phổi lạ Vũ Hán do virus Corona bùng phát. Tuy nhiên, mức tăng của kim loại màu bị kiềm chế do giá dầu thô giảm mạnh và đã chạm mức thấp nhất trong 3,5 tháng trong phiên hôm qua.

Thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ đã giảm mạnh khi virus Corona có nguồn gốc từ Trung Quốc đã nhanh chóng lan rộng và giết chết hơn 80 công dân nước này.

Trước sự bùng phát của dịch bệnh, ngày càng có nhiều lo ngại loại virus này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới. Giá hàng hóa thô, bao gồm cả dầu thô, đang sụt giảm mạnh.

Tuần này là Tết Nguyên đán của một số quốc gia châu Á trong đó có Trung Quốc. Đây cũng là ngày lễ quan trọng nhất ở nước này. Nhưng do sự bùng phát của dịch viêm phổi lạ Vũ Hán, chính quyền Trung Quốc đã phải kéo dài kỳ nghỉ thêm hai ngày.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của giá vàng vẫn đang chiếm lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Đường xu hướng tăng giá trong hơn hai tháng vẫn được duy trì trên thanh biểu đồ ngày.

Mục tiêu đột phá giá ngắn hạn tiếp theo của giá kim loại quý là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 1 là 1.613,30 USD/ounce. Ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo đang đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.550,00 USD/ounce.

Thị trường trong nước vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trong nước, thị trường vàng đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chốt giá cuối cùng trước kỳ nghỉ, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM đóng cửa tại 43,30-43,75 triệu đồng/lượng; Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội 43,45-43,85 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu trong phiên nghỉ Tết ở mức 43,67-44,22 triệu đồng/lượng…

